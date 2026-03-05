Milyonların cevabını aradığı soru: Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

Son günlerde milyonlarca emeklinin aklında aynı soru var: 'Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?'

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018'de başladı. 2018 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kere bayram öncesi ikramiye ödenmesine karar verildi. Uygulama başladığında emeklilere her bayram öncesinde 1.000’er lira ikramiye yatırıldı, ardından ikrmaiye 1.100 liraya, 2023 yılında 2 bin liraya, 2024 yılında da 3 bin liraya yükseltildi.

2025 yılına gelindiğinde ise ikramiye tutarı yüzde 33 zamla 4 bin liraya çıkarıldı ve geçen sene emeklilerin hesabına her iki bayramda toplam 8 bin lira ikramiye yatırıldı.

Peki ikramiyeye zam gelecek mi?

Peki, bu sene bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? İşte milyonlarca emekli bu sorunun cevabını bekliyor. Kulislerde ikramiyeye zam yapılacğaı konuşuluyordu, hatta şu anda 4 bin TL olarak ödenen tutar için 5 bin TL rakamı öne çıkıyordu. Ancak 2 Mart Pazartesi günü emeklileri üzen bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’e gönderilen yeni bir kanun teklifi ile ilgili açıklama yaparken emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik gündemlerinde bir çalışma olmadığını söyledi. Güler, “Ramazan ve Kurban Bayramında 4’er bin liralık ikramiyenin ödenebilmesi için bu yıl bütçemizden SGK’ya 150 milyar lira kaynak aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya bakılırsa bu yıl bayram ikramiyesine zam yapılmayacak. Peki son anda bir zam gelir mi? Elbette bunun için bekleyip görmek gerek, önümüzdeki günlerde durum netliğe kavuşur. Şu anki açıklamalara bakılırsa geçen sene olduğu gibi bu yıl da emeklilere Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL, Kurban Bayramı’nda 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.