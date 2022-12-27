Minibüs satıp, market kapatıp asgari ücretle işe girmek isteyen var

GÜNEY Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Başkanı Oktay Mersin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu Denizli merkezli Sadık Grubu’nun geçen temmuz ayında 3 şoför almak için yaptığı duyuru sırasında insan kaynakları ekibine anımsattı:

- Başvuru yapanlar arasında son mülakata kalanların görüşmesine ben de gireceğim.

Sadık Grubu’nun 3 şoför alımı için yaptığı duyuru sonrası 150’ye yakın başvuru oldu. Son mülakata 5 kişi kaldı. 3 kişinin durumu Oktay Mersin’in dikkatini çekti:

Marketim var, kapatıyorum. Net 5 bin 500 liralık asgari ücret benim için işlettiğim markettekine göre daha düzenli gelir olacak. Hem siz asgari ücretten biraz daha fazla verirsiniz diye tahmin ediyorum.

Denizli’nin en hareketli hattında çalıştığım bir minibüsüm var. O işi bırakıp asgari ücretin biraz üstünde maaşla çalışmak benim için daha doğru gibi görünüyor.

Denizli’nin en hareketli hattında çalıştırdığım bir minibüsüm var. 5 bin 500 liralık asgari ücret bile minibüsten elde ettiğim aylık gelirden daha iyi.

Oktay Mersin, minibüsü olan iki adaya da sordu:

- Minibüsünüzü ne yapacaksınız?

Yanıtlar şöyle oldu:

- Minibüsü satıp borçlarımı ödeyeceğim.

- Minibüsü satıp bir ev almaya çalışacağım.

Oktay Mersin, geçen temmuz ayında yaptığı eleman görüşmelerini GESİFED olarak Kuşadası’nda gerçekleştirdikleri toplantıda anlattı. Mersin, Sadık Grubu’nda asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 3-4 dolayında olduğunu bildirdi:

- Grubumuzda 300 kişi çalışıyor. Asgari ücret net 8 bin 500 liraya çıkınca, 2023’te söz konusu oran yüzde 20’lere çıkabilir.

8 bin 500 lira net asgari ücretin işverene maliyetiyle ilgili şu hesabı ortaya koydu:

- Brüt maliyet 11 bin liranın üzerinde gibi hesaplar yapılıyor. Aslında çalışanların tazminat yükü de hesaba katılırsa maliyet 14-15 bin lirayı bulabiliyor.

Duayen turizm yazarımız Fehmi Köfteoğlu ile birlikte GESİFED’in davetiyle günübirlik Kuşadası’na gittik. Denizli, Muğla ve Aydın’ı kucaklayan GESİFED’e üye iş insanlarıyla sohbet ettik.

Denizli Sanayi Odası Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu, Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği (KUGİAD) Başkanı Mehmet Buğra Atınç, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkanı İbrahim Şenel, GESİFED Başkan Yardımcısı Hakan Urhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Özlem Köseoğlu ve Şule Yılmaz, Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Coşkun Cerit’in katıldığı toplantının son bölümünde Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. M. Ensar Yeşilyurt ve Prof. Selçuk Yüksel, 24-25 Şubat 2023’te Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde, Ege Bölgesi’ndeki 15 paydaş üniversitenin katılımıyla gerçekleşecek “EGE KAF’23-Ege Bölgesi Kariyer Fuarı”nı anlattı, bölgedeki iş dünyası örgütlerinin, şirketlerin ilgi ve desteğini istedi.

Prof. Yeşilyurt, “EGE KAF”ın 2019’da Dokuz Eylül Üniversitesi, 2020 ve 2022’de de Ege Üniversitesi koordinasyonunda gerçekleştiğini belirtti:

- Rektörümüz Prof. Ahmet Kutluhan’ın yoğun çabalarıyla bu kez koordinasyonu Pamukkale Üniversitesi üstlenmiş oldu.

“EGE KAF”ın kurum ve kuruluşlar açısından önemiyle ilgili şu mesajları verdi:

Avrupa’nın en büyük kariyer fuarında potansiyel hedef kitle ile temas edilebilecek.

Ege Bölgesi’ndeki 16 üniversitenin farklı bölümlerinden öğrencilerle bir araya gelinecek.

İnsan kaynağı stratejileriyle paralel iş ve pozisyonlar için uygun-nitelikli öğrenci-mezunlarla birebir mülakatlar yapılabilecek.

Bölgenin nitelikli iş gücüne sahip olmasına katkı sağlayarak ilerlemesine destek verilecek.

Pamukkale Üniversitesi öncülüğündeki düzenleme kurulu, bölgedeki 15 üniversitenin öğrenci ve mezunlarına iş kapılarının açılması umutlarını “EGE KAF”a bağlarken, mevcut kendi işine nokta koyanlar da “iş arayanlar” kervanına katılıyor.

Denizli’deki iki minibüs sahibi ile market sahibinin durumu, bu konuda önemli işaretler veriyor…

100 bin öğrenci 600 firma ile kariyer için bir araya gelecek

PAMUKKALE Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Ensar Yeşilyurt ve Prof. Selçuk Yüksel, “EGE KAF’23”ün kariyer hedeflerini farklılaştırmak ve geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerini ve mezunlarını misafir edeceğini belirtip, hedef kitlesini şöyle sıraladı:

Hedeflerine ve niteliklerine uygun iş fırsatı yakalamak isteyen öğrenci ve mezunlar

Kendilerini geliştirmek, deneyim kazanmak ve sektör beklentilerini karşılayabilecek niteliklere sahip olmak isteyen ara sınıf öğrencileri

Kariyer geleceklerini bilinçli ve planlı şekillendirmeyi amaçlayan tüm ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezunları

Prof. Yeşilyurt, fuarla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Avrupa’nın en büyük kariyer fuarında 100 bin öğrencinin 600 firmanın yetkilileri ve yöneticileriyle buluşturulması hedefleniyor.

Tekstile 55 milyon Euro yatırıyor, enerjide GES’le büyüme yolunda yürüyor

SİNPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’in Malatya Girişim Grubu Başkanı Adnan Başdemir onuruna evinde düzenlediği sohbet buluşmasında Hasan Hüseyin Yavuz, Uğurlular Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğurlu’ya döndü:

- İsmail Bey, anlat bakalım Denizli’de neler yapıyorsun, hangi yatırımlar sürüyor?

İsmail Uğurlu, Tuna Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Turan Tuna, Dr. Nevzat Elmalı, Prof. Ömer Dinçer, Fatih Kıvanç, Selim Karahan, Canpolat Kımçak’ın bulunduğu masada yatırımlarını özetledi:

- 55 milyon Euro’luk tekstil yatırımımız sürüyor. Tamamlanma aşamasına yaklaşıyor. Ayrıca, güneş enerjisi (GES) yatırımlarımız var. Kurulu güç 28 megavatı buldu.

Niğde’nin Bor ilçesinde kazandıkları ihaleye değindi:

- Bor’da 100 megavatın üzerinde bir GES yatırımımız söz konusu olacak. Arsayı 48 yıllığına devletten almış olduk.

Hasan Hüseyin Yavuz araya girdi:

- 1 megavat GES ne kadarlık yatırım gerektiriyor?

İsmail Uğurlu yanıtladı:

- Arsa hariç 700-750 bin Euro’yu buluyor. Bir ara 400 bin Euro’ya kadar inmişti. GES yatırımları artınca maliyetler de yükseldi.

Ayrıca fabrikalarının çatıları için de plan yaptıklarını bildirdi:

- Fabrika çatılarındaki kurulu gücümüz de 60 megavatı bulacak.