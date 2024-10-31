Misyonu tamamladık Galataport’tan çıktık

The American Turkish Societiy (ATS-Amerikan Türk Cemiyeti) Eş Başkanı, Akbank Yönetim Kurulu BaşkanıSuzan Sabancı’nın davetiyle New York’tayken konakladığımız otelin lobisinde Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili ve CEO’su Sinan Temo ile karşılaştım.

Bilgili, sohbeti geçen hafta hisselerini Doğuş Holding’e devredip çıktıkları Galataport’tan açtı:

- Bizim kurduğumuz BLG Capital’in Galataport’ta yüzde 19 hissesi vardı. Tamamını Doğuş’a devrettik. Zamanlaması ve değeri iyi olan bir çıkış yaptığımıza inanıyoruz.

Galataport’tan neden çıktıklarını merak ettim, anlattı:

- Biz projeye fon olarak girmiştik. Bizim işimiz projenin geliştirilmesi, hayata geçirilmesi, inşaatın tamamlanması idi. Misyonumuzu tamamladığımızı düşünüyoruz. Doğuş ile birlikte İstanbul’a güzel, önemli bir eser kazandırmış olduk.

Fonların politikalarına işaret etti:

- Fonlar zaten projelere belirli bir süre için girerler. Biz de Galataport’ta 10-11 yılı doldurduk. Çıkmanın zamanı gelmişti. Bizim misyonumuz projenin geliştirilmesi, hayata geçirilmesi ağırlıklı idi. Kiralama ve satış tarafını zaten Doğuş yürüttü.

Hisselerini Doğuş’a hangi değer üzerinden verdiklerini sordum, yanıtladı:

- Galataport’un değeri 2.2 milyar dolar olarak belirlendi. O değer üzerinden el sıkıştık, çıkışımızı yaptık.

Sohbet sırasında hesapladım:

- Yani, BLG Capital’in payına 418 milyon dolar denk geldi değil mi?

Ayrıntıya girmek istemedi:

- Biz 2.2 milyar dolarlık toplam değer üzerinden el sıkışmış olduk.

Galataport’tan çıkmalarında Doğuş Holding’in alacaklı bankalarla yaptıkları yeni görüşmelerin etkisinin olup olmadığını yokladım, şu yanıtı verdi:

- Aslında denk geldi. Biz zaten çıkma zamanının geldiğini düşünüyorduk.

Serdar Bilgili’nin yeğeni olan Sinan Temo araya girip 2013 yılına döndü:

- Los Angeles’ta endüstri ve sistem mühendisliği okudum. New York’ta Columbia Üniversitesi’nde gayrimenkul geliştirme üzerine master yaptım. New York’ta bu alanda çalışıyordum. Dayım 2013 yılında aradı, Galataport projesi için dönmemi istedi, döndüm.

Başından beri Galataport projesinin içinde olduğunu bu şekilde aktardıktan sonra Peninsula Otel’e değindi:

- Peninsula, Türkiye’ye Hong Kong’tan gelen en büyük yatırım oldu.

Serdar Bilgili’ye Galataport’un maliyetini sordum, sadece alan bedelini net verebildi:

- Alanın bedeli 700 milyon dolardı. Tabi yatırımın maliyeti de büyük oldu.

Arşive girip baktım, Galataport’un toplam maliyeti konusunda 1.7 milyar dolarlık bir rakamın ağırlıklı yazıldığını gördüm.

Sinan Temo, Galataport’un BLG Capital’in kuruluşu sonrası ikinci projesi olduğunu bildirince, fonun o dönemki büyüklüğünü öğrenmek istedim, paylaştı:

- 200 milyon doların biraz üstündeydi…

1.7 milyar dolara mal olan Galataport’un 2.2 milyar dolarlık değer üzerinden işlem görmesi, üzerine 500 milyon dolar koyduğunu gösteriyor.

BLG Capital’in de 418 milyon dolarlık payla çıkması, memnun ayrıldığını ortaya koyuyor…

New York’taki gökdelen bitmek üzere, satış başladı

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili’ye 16 Kasım 2023’te sosyal medyadan paylaştığı gökdeleni anımsattım:

- Fotoğrafın üzerine, “125 Greenwich, New York… Bilgili Holding… Yakında…” yazmıştınız.

Anlattı:

- 88 katlı bir rezidans o bina. Bu yılın sonunda bitecek. Zaten satışlar da başladı. Orada ana yatırımcı Fortress, BIZZI ile Bilgili geliştirici olarak işin içinde. Biz projeye dahil olduğumuzda kaba inşaat bitmişti. Milyar dolarlık bir proje.

Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo araya girdi:

- Projenin mimarı Rafael Vinoly idi. Kendisi vefat etti. 125 Greenwich bir anlamda son eseri oldu.

Serdar Bilgili’nin önerisi üzerine Sinan Temo ile birlikte World Trade Center’ın yanı başında yükselen gökdelene gittik. 85, 86, 87 ve 88’inci katını gezdik:

- 125 Greenwich’de 273 ünite var. Tümüyle rezidans binası. Rezidans arasında New York’un en yüksek 4’üncü binası oldu burası.

Miami ve Milano’da proje yapıyor, Nişantaşı’nı krizde bile hızlı satıyor

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, ABD’de ayrıca Miami Beach’te bir ofis projesini sürdüğünü bildirdi, Sinan Temo, yürüyen projelerini sıraladı:

Mimai’deki 6 katlı, 10 bin metrekarelik bir proje. Projede İtalyan bir grupla ortağız. Yatırımcısı Google’ın eski CEO’su. Bitmeden yarısı kiralanmış oldu.

Milano’da (İtalya) aktif projelerimiz var.

Toskana’da yatırımımız var.

Sardunya’ya da bakıyoruz.

Türkiye’ye geçti:

- Nişantaşı’ndaki Ritz Carlton Rezidance projemizde 121 daire var. Ritz Carlton, otel olmadan ilk kez bu projeye rezidansla girmiş oldu. Ayrıca ofis bloğumuz da var.

Ritz Carlton Rezidance’da satışlarının krize rağmen iyi gitmesi üzerinde durdum, şöyle değerlendirdi:

- Orta sınıf ve dar gelirli projelerinde satış sıkıntısı var. Zaten proje de fazla yapılamıyor bu ortamda. Lüks tarafta ise satışlar nispeten daha tempolu sürüyor. 121 daireden 110’unu satmış olmamız da bu durumu ortaya koyuyor.

İstanbul Şile’de bir otel yatırımına başladıklarını bildirdi:

- Denize sıfır noktadaki alanı 2021 yılında almıştık. Projeyi geliştirip inşaata başladık. 85 odalı otelimizin kaba inşaatı bitti.

Bir otel de Çanakkale’de planladıklarını kaydetti:

- Çanakkale’deki otelimiz Güzelyalı bölgesinde olacak.

Bodrum Bodrum projesinde ikinci fazı tamamladıklarını vurguladı:

- Ayrıca Edition Otel’in yan tarafında büyük 6 villa yapıyoruz. Orada 3 ayrı ünlü mimar, ikişer villayı ayrı ayrı tasarladı.

BLG Capital 5.5 milyar dolarlık fonu yönetiyor

Serdar Bilgili ve Sinan Temo ile sohbet sonrasında Bilgili Holding’in web sayfasından BLG Capital’e baktım:

Dünyanın önde gelen merkezlerinde, değerli gayrimenkul varlıklarına sahip şirketlere yapılan yatırımlara odaklı, bağımsız yönetilen bir gayrimenkul şirketiyiz.

Finans, proje geliştirme ve varlık yönetimi konularında uzman olan BLG, kurumsal yatırımcılara Türkiye gayrimenkul piyasasının yanı sıra New York, Los Angeles ve Miami gibi uluslararası merkezlerde özel yatırım platformları sağlıyoruz.

Taahhüt edilen toplam özkaynak tutarı ve yönetilen fonun büyüklüğü dikkatimi çekti: