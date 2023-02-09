Mobil mutfaklar kurup 100-150 bin kişiye yemek servisi sağlayacağız

MALATYALI İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi vuran büyük depremlerin ardından aradı:

- MİAD’ın İstanbul’daki merkezinde teyakkuz halindeyiz. Depremzede hemşerilerimize AFAD ve Kızılay üzerinden yardım toparlamaya çalışıyoruz.

Ardından yönetim kurulu ve dernek üyelerine şu mesajı geçti:

- İlk anda nakdi yardım için sizlerden destek istemiştik. Desteklerinizin çığ etkisiyle büyümesini bekliyoruz. Ayrıca malzeme yardımına da ihtiyaç var.

Sonrasında şu bilgiyi paylaştı:

- Perşembe günü (bugün) Malatya’da mobil fırın kuracağız. Ayrıca bir mobil mutfak kurup günde 10 bin kişiye çorba dağıtmayı planlıyoruz. Bu konuda tüm üyelerimizin desteğine ihtiyacımız var.

Arada Malatya’daki meslektaşlarımdan Bülent Yalvaç’la konuştum:

- Abi biz iyiyiz ama oturduğumuz bina yıkıldı. Malatya Ekmek Fabrikası, birçok fırın yıkıldı. İlk gün ekmek sıkıntısı söz konusuydu. Şehirde çocuklara sıcak çorba bulma umuduyla dolaştım. Bulamadım.

Yalvaç, aklına gelen çözümü aktardı:

- İlk gün komşumuz Elazığ’dan ekmek desteği gelebilse iyi olurdu.

Bülent Yalvaç’ın anlattıkları, depremin vurduğu 10 ilimizde mobil fırın ve mutfak kurulmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

Derken MİAD’dan bir mesaj daha ulaştı:

- Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık’la istişarelerimiz sonucunda Malatya’ya mobil mutfakların kurulması kararı aldık. Günlük ortalama 100-150 bin kişiye yemek dağıtacak kapasitesi olacak mobil mutfakların kurulumu en kısa sürede tamamlanacak.

Karaca Züccaciye’nin patronu Arif Karaca da şirket olarak hazırlıklarını aktardı:

- Malatya’da mutfağımızı kuruyoruz. Cuma gününden itibaren her gün 8-10 bin kişiye çorba dağıtabileceğiz inşallah.

Yunus Akdaş, ayni desteklerle ilgili bilgiyi sürdürdü:

- Murat Gönültaş, Malatya’ya 2 TIR içme suyu, 1 TIR battaniye, delici-kesiciler de dahil inşaat malzemeleri, bebek bezi ve hijyen malzemesi gönderdi. Abdullah Bingöl de 2 TIR içme suyu ile destek verdi.

Malatya Eğitim Vakfı (MEV) yönetim kurulunun yazışma platformunda Başkanvekili ve Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bitlis şu mesajı verdi:

- Bizim arama-kurtarmaya katılacak ekibimiz de Hatay’a ulaştı. Bir TIR malzeme de yola çıktı.

MEV Başkanı Tülin Ersöz de yönetim kurulu ve üyelerin ayni-nakdi yardımları için ilk andan itibaren harekete geçti.

Depremzedelerin toplu beslenme ihtiyaçları, 4’üncü, 5’inci günde çözülebiliyor gibi görünüyor…

Bir an önce güvenli barınmaları için gereken adımları atmak gerekiyor. Yaşanabilir konteyner kentlerin hızla kurulması büyük önem taşıyor…

Tosyalı, 1000 kişilik ekiple arama-kurtarma çalışmasına katılıyor

AKDENİZ İhracatçıları Birliği (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu BaşkanıFuat Tosyalı’ya İskenderun’daki durumu sordum:

- Belediye Başkanı kardeşiniz Fatih Tosyalı, aile fertleriniz nasıl?

İlk yanıtı şu oldu:

- Çok şükür ailemizde bir sıkıntı yok.

Sonra elime bazı bilgiler ulaştı:

- Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 1000 kişilik ekiple AFAD’ın koordinasyonundaki arama-kurtarma, yardım çalışmalarına katılıyor.

Tosyalı Holding’in iş makineleri, kamyon, araç gereçlerin yanı sıra depremzedelere yardım etmeye çalıştığı bilgisini de aldım:

- Tosyalı Holding, bölgedeki fabrika mutfaklarında gece-gündüz 10 bin kişiye sıcak yemek servisi yapıyor. Tosyalı ayrıca fabrikalarının uygun kapalı bölümlerini de depremzedelerin barınmasına açtı.

Türkiye Deprem Fonu 5 milyon dolara çıkacak

ABD merkezli Turkish Philantrophy Funds tarafından başlatılan, Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın 2 milyon dolar bağışta bulunduğu Türkiye Deprem Fonu’nda 48 saat içinde 3.8 milyon dolara ulaşıldı.

Hamdi Ulukaya, Kahramanmaraş merkezli, 10 ilimizi vuran depremin ardından sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaşmıştı:

- Türkiye Deprem Fonu’na 1 milyon dolar bağışta bulunuyorum. Fonda toplanacak 1 milyon dolara karşılık, bağışıma 1 milyon dolar daha ekleyeceğim.

Ulukaya, 48 saatte 3.8 milyon dolara ulaşılması üzerine çağrısını yineledi:

- Türkiye Deprem Fonu, hedefini 5 milyon dolara yükseltti. Deprem yardımlarının vakit kaybetmeden ulaştırılması için bağışlarınız bekleniyor.

Ulukaya, çağrısında adresi de yeniden paylaştı:

Amerika ve yurtdışında yaşayan Türkler başta olmak üzere dileyen herkes Turkish Phlilantrophy Funds aracılığıyla başlatılan Türkiye Deprem Fonu’na şu linkten bağış yapılabiliyor:

https://www.tpfund.org/2023/02/06/turkiye-earthquake-relief-fund/

İdlib’de yapılan evler depremzede için devreye girer mi?

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) önceki başkanlarından Oğuz Satıcı aradı:

- Briket evleri Hatay’daki depremzedelere açılabilir…

Oğuz Satıcı’ya hangi evleri kastettiğini sordum, yanıtladı:

- Türkiye’nin Suriyeliler için yaptırdığı evlerin bir bölümü boş diye biliyorum. Onları kastediyorum.

Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 1 Haziran 2022’de “İdlib’de 100 bin Briket Ev Tanıtım Toplantısı”ndaki açıklamasını gönderdi:

Suriye’nin kuzeyinde 59 bin 679 briket ev tamamlandı…

Sonra ekledi:

- Bu evler depremzedelerin barınmasına açılmalı…

Hükümet, Hataylı depremzedeler için bu formülü gündemine alır mı?

Uluslararası kuruluşlar, depremzedelerin geçici süre için Suriye’deki briket evlere yerleştirilmesine sıcak yaklaşır mı?

IC İbrahim Çeçen Vakfı 1200 kişi ile deprem bölgesinde

IC Holding’ten Abdullah Keleş mesaj gönderdi:

- IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın deprem bölgelerinde 1200 kişilik uzman ekibi, 164 adet vinç ve iş makinesi, 2 bin 374 ekipman ve 10 bine yakın koruyucu malzeme ile arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

Keleş, mesajına şu bilgileri de ekledi:

- 5 bin kişilik yemekhane, 1200 depremzedeye konaklama ve revir imkanı barındıran 185 konteyner hizmete giriyor.

Vakıf adına şu sözü de verdi:

- 20 bin kişinin barınabileceği prefabrik kamp tahsisi için de çalışmalar devam ediyor.