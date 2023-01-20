Mobilitenin verisini ve kültürünü geliştirmeliyiz

Dilimize hareketlilik olarak çevrilse de benim karşılık olarak ulaşım sözcüğünü tercih edeceğim mobilitenin en önemli bileşeni olarak artık karşımıza veri çıkıyor. Biz yolların üzerinde hareket halindeki araçların performansını izlerken asıl kilit bileşenler, aracı park etmek ve bir sonraki adıma geçmek için harcanan süre olarak karşımıza çıkıyor. Bir alışveriş merkezindeki iş yemeğinde taraflardan birinin aracı park edecek yer aradığı için gecikmesi ya da Söğütlüçeşme’deki metrobüs istasyonuna scooter kiralayarak gelenlerin bunları girişe bırakarak diğer yolcuların araca erişimini güçleştirmesi gibi sorunlarla karşılaşıyoruz.

Bunlara atıfta bulunmamın nedeni, geleceğin ulaşımının araçlar arasında aktarmaya dayanacağına inanmam. İlk örnekte araç park edildikten sonra asansör ya da yürüyen yol ile etkinlik noktasına ulaşılırken ikinci örnek scooter ve metrobüs olmak üzere iki ulaşım aracı arasındaki geçişe işaret ediyor.

Park etme konusuna dikkat çekmem, bunun da ulaşımın bir parçası olduğunu genellikle unutmamızdan kaynaklanıyor. Ancak ulaşımın en önemli kriterlerinden biri olan ulaşım süresi, bu konuyu kritik önemli hale getiriyor. İstanbul’da Beşiktaş’tan Rumeli Caddesi’ne giderken iki sıra park edilen noktaların yarattığı sıkışıklık gibi etkenleri bir kenara bırakırsak, park etmeye yönelik veri akışı konusunda önemli mesafe kat edilmiş durumda. Yoğun noktalara girerken çevredeki otopark kapasitesi konusunda elektronik göstergeler ile çok faydalı bir bilgilendirme yapılıyor. Ancak yer bulunması ya da bulunmamasıile ilgili bu bilgilendirme, genellikle yerin nerede olduğu konusunda yeterli bilgilendirme ile desteklenmiyor. Dar band (narrow band- NB) bağlantı kullanan sensör sistemleri ile araçların otonom park etmesi sağlandığında bu alanda çok daha ileri bir noktada olacağız. Bosch, yıllar önce Almanya’da bunun demo otoparkını kurdu. Park etme konusundaki yenilikler araç kullanma kültürümüzü de değiştirecek.

Scooter’dan metrobüse geçiş konusundaki örnek ise daha ciddi bir kültürel değişim gerekliliğine işaret ediyor. Bu, ulaşımın ya da mobilitenin önemli bir koşulunun ulaşım kanallarının açık tutulması ve trafikte yer alan araçların bir takım gibi hareket etmesi gerektiğini anlamaya dayanıyor ve önemli bir parçası da önceliklendirme. Geleneksel yollarda hareket ederken hıza göre uygun şeritte gitme gerekliliği, bütün sahada uygun öncelikle hareket etme disiplinine dönüşmek durumunda. Herkes kendisine uygun hızda hareket etmeye başladığında akıllı şehirlere doğru bir adım daha atmış olacağız.

Eşyanın interneti (IoT) sistemleri, gelecek dönemde hem hareket hem de park halindeki araçların ve kişilerin verisinin takip ve analiz edilmesini sağlayarak, bu kültürel dönüşümde önemli bir rol oynayacak. Bunun bir yere daha kısa sürede ve daha konforlu bir biçimde ulaşmamızı sağladığını görmek, bu kültürel dönüşümü yaşamamızı kolaylaştıracak.