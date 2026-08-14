Mobilya alınırken sağlamlık ve fiyata bakılıyor, kredi Kartına 12 ay taksit isteniyor

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AHMET Güleç’in başkanlığındaki Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), “Sektörümüz yalnızca üretim gücüyle değil, tüketicisinin istek ve beklentilerini doğru okuyarak rekabet ediyor” yaklaşımıyla NielsenIQ’ya araştırma yaptırdı:

(Soldan sağa) MOBSAD (Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gürcan, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, GfK - NIQ Türkiye Ekip Müdürü Ebru Başpınar ve MOSDER Başkanı Davut Karaçak

Türkiye Mobilya Sektörü Tüketici Eğilimleri ve Beklentileri Araştırması 2026…

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye’de tüketicilerin mobilya satın alma davranışlarını, beklentilerini ve geleceğe yönelik eğilimlerini ortaya koymak amacıyla yaptırdıkları araştırmanın sonuçlarını düzenlediği sohbet toplantısında açıkladı. Güleç’e Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Davut Karaçak, Mobilya Sanayici İşadamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan eşlik etti.

Ahmet Güleç, araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarının başında tüketicinin fiyat ve kalite arasında kurduğu dengenin yer aldığını belirtti:

- Son 1 yıl içinde mobilya satın almış olanların araştırma için yapılan ankete verdikleri cevaplarda tercih kriterleri arasında “dayanıklılık ve uzun ömürlülük” yüzde 44’le ilk sırada, fiyatın bütçeye uygun olması da yüzde 42 ile ikinci sırada yer aldı.

Fiyatın bütçeye uygunluğunun ikinci sırada olmasına karşın tüketicinin alım kararı vermeden karşılaştırma yaptığını bildirdi:

Tüketicilerin yüzde 90’ı mobilya satın almadan önce fiyat karşılaştırması yapıyor. Yüzde 84’ü ise ürünün kalitesinin fiyatından daha belirleyici olduğunu belirtiyor.

Tüketicilerin yüzde 79’u uzun yıllar kullanacağı bir ürüne daha yüksek fiyat ödeyebileceğini ifade ediyor.

Yüzde 81’i aynı ürünü daha uygun fiyata bulması halinde marka değiştirebileceğini söylüyor.

Satın alma kriterlerinde konfor ve kullanışlılık yüzde 41’le üçüncü, kolay temizlenebilirlik yüzde 38’le 4’üncü, malzeme ve işçilik kalitesi de yüzde 34’le 5’inci sırada bulunuyor.

Ahmet Güleç, bu noktada şu değerlendirmeyi yaptı:

- Tüketicinin mesajı net: “Ucuz olsun” değil, “verdiğim paraya değsin.”

Araştırmanın tüketicilerin satın alma kararında ödeme koşullarının ne kadar önem kazandığını ortaya koyduğunu vurguladı:

- Tüketicilerin yüzde 53’ü alışverişlerini kredi kartı ile taksitli gerçekleştiriyor, 12 taksit uygulanmasının kendileri açısından uygun olacağını bildiriyor.

Araştırma çerçevesindeki ankete katılan tüketicilerin aylık hane halkı gelir ortalamasının 84 bin 590 lira olduğunu kaydetti:

- Tüketiciler aylık ortalama ödenebilir taksit ortalamasının 16 bin 600 lira olduğunu bildiriyor.

Bu sonuçların, tüketicilerin satın alma kararını ödeme kolaylıklarına göre şekillendirdiğini ortaya koyduğunun altını çizdi:

- Araştırmamız tüketicinin ortalama 12 ay vadeyi makul bulduğunu ortaya koyuyor. Buna karşın bugün mobilya sektöründe uygulanan kredi kartı taksit sınırı 9 ay ile sınırlı.

MOSFED olarak uzun yıllardır mobilyanın temel yaşam ihtiyaçlarından biri olduğunu anlattıklarına işaret etti:

- Buradan hareketle taksit sürelerinin artırılması gerektiğini ilgili kamu kurumlarımızla paylaşıyoruz. Araştırma sonuçları da tüketici beklentisi ile mevcut uygulama arasında fark bulunduğunu gösteriyor.

Kredi kartına taksit süresi ile ilgili çağrısını bu vesileyle yineledi:

- Taksit sürelerinin tüketici beklentileri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi; vatandaşlarımızın kaliteli mobilyaya erişimini kolaylaştırırken, iç pazardaki talebi destekleyerek üretime, istihdama ve ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır.

Ahmet Güleç, ödeme kolaylığının öneminin kampanya tercihlerinde de görüldüğünü aktardı:

- Tüketicilerin yüzde 53’ü indirim kampanyalarını, yüzde 50’si de ödeme seçenekleri ve taksit avantajlarını cazip buluyor. Eski mobilyayı yenisiyle değiştirme ile ücretsiz teslimat ve montaj seçenekleri de yüzde 40’lık oranlarıyla öne çıkıyor.

Güleç, araştırma sonuçlarını paylaşıp değerlendirirken, sektörün durumunu da şöyle ortaya koydu:

- Mobilya sektörü fiyat artışında bırakın enflasyonun gerisinde kalmayı, 2025 yılının fiyatlarıyla satış yapılıyor. Sektörümüzdeki şirketlerin yüzde 99’u zarar ediyor.

MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan araya girip, noktayı şöyle koydu:

- Şu anda sektörümüzde atölye boyutunda olan firmaların art arda kapandığını üzülerek izliyor, görüyoruz.

Bir sektördeki firmaların yüzde 99’u zarar ediyorsa, ekonomi yönetiminin durumu dikkatle inceleyip önlem alması gerekiyor.

Eğer, kredi kartına taksitin 9’dan 12’ye çıkarılması sektörün iç pazardaki satışlarını nefes alınacak düzeyde hareketlendirecekse, bu talebi de gözden geçirmekte yarar görünüyor…

Mobilya değiştirmede ‘ürünün eskimesi’ en güçlü neden

MOBİLYA Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Mobilya Sektörü Tüketici Eğilimleri ve Beklentileri Araştırması”nın “satın alma nedenleri”yle ilgili bir başka bölümüne işaret etti:

- Araştırmamız, mobilya satın alma kararının arkasındaki en güçlü nedenin, “ürünün eskimesi” olduğunu ortaya koydu.

Bu konuyla ilgili anket verilerini sıraladı:

Son bir yılda mobilya satın alanların yüzde 37’si mevcut mobilyalarının eskimesini gerekçe gösteriyor.

Yüzde 29’u daha modern bir yaşam alanı oluşturmayı dile getiriyor.

Yüzde 27’si de daha konforlu bir yaşam alanına sahip olmak için mobilyasını değiştirdiğini bildiriyor.

Önümüzdeki bir yıl içinde mobilyasını değiştirmeyi düşünenlerin verdikleri yanıtlar üzerinde durdu:

Önümüzdeki bir yıl içinde mobilya değiştirmeyi planlayanlarda da satın alma niyetinde en önemli nedeni yüzde 34’le “mevcutların eskimesi” oluşturuyor.

“mevcutların eskimesi” Tüketicilerin evlerinde yaratmak istedikleri ortam sorulduğunda konfor yüzde 58’le ilk sırada, huzur yüzde 53’le ikinci sırada, düzen ise yüzde 50 ile üçüncü sırada yer aldı.

Mobilyayı “temel ihtiyaç” olarak tanımlayanların oranı yüzde 29 iken, yüzde 27’si “konfor sağlayan unsur”, yüzde 21’i ise “yaşam tarzının bir parçası” olarak görüyor.

Güleç, mobilyada en sık değiştirilen ürün grupları konusunda verilen yanıtları da aktardı:

Geçen bir yılda mobilya alışverişi yapanların en sık değiştirdiği ürün, yüzde 48’le oturma grupları oldu. Bu grubu sırasıyla yatak, yatak odası, genç odası, salon takımı ve yemek odası izledi.

Önümüzdeki bir yıl içinde değiştirilmesi planlanan ürün gruplarında yüzde 43’le oturma grupları yine ilk sırada yer aldı. Onu yatak odası, yemek odası, salon takımı, yatak ve genç-çocuk odası takip etti.

5 tüketiciden biri mobilya alırken ‘yapay zeka’ kullanıyor

MOBİLYA Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “yapay zeka” kullanımın mobilya alışverişinde de artmasının araştırmada ortaya çıkan dikkat çekici sonuç olduğunu belirtti:

- Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 21’i, mobilya alışverişinde “yapay zeka”dan yararlanıyor.

“Yapay zeka”nın kullanım alanlarını araştırma verileriyle şöyle sıraladı:

“Yapay zeka” kullananların yüzde 59’u dekorasyon önerisi istiyor.

Yüzde 57’si fikir alıyor.

Yüzde 53’ü ürün önerisi talep ediyor.

Yüzde 49’u fiyat karşılaştırma amacıyla bu teknolojiyi kullanıyor.

Ahmet Güleç, “yapay zeka”nın henüz ana akım bir alışveriş kanalı olmasa da tüketicinin karar yolculuğunda yeni bir temas noktası haline geldiğine dikkat çekti:

- Mobilya, tüketicinin görerek, dokunarak ve deneyimleyerek karar verdiği ürün grubu. Bu nedenle fiziksel mağazanın önemi devam ediyor. Araştırmamız tüketicinin önce dijital kanallarda araştırma yaptığını, “yapay zeka”dan da fikir, ilham ve öneri aldığını gösteriyor.

Ardından ekledi:

- Önümüzdeki dönemde başarılı markalar, fiziksel deneyim ile dijital kanalları ve “yapay zeka”nın sunduğu yeni imkanları birlikte yönetebilen markalar olacak.

Sorun yaşamayanların oranını yükseltmek için daha sıkı çalışacağız

MOBİLYA Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, sektör için yeni rekabet alanının satış sonrası deneyim olduğunun altını çizdi:

- Tüketicilerin yüzde 55’i son mobilya alışverişini hiçbir sorun yaşamadan tamamladığını belirtiyor. Bu bizim için düşük bir oran. Bu oranı önümüzdeki yıl yüzde 60’a çıkarabilmek için daha sıkı çalışmamız gerekiyor.

Yaşanan sorunlarla ilgili araştırmaya yansıyan verileri sıraladı:

Tüketicilerin yüzde 14’ü teslimatın geciktiğini bildiriyor.

Yüzde 13’ü satış sonrası desteği yetersiz görüyor.

Yüzde 12’si kurulum-montaj sorunları yaşadığını belirtiyor.

Güleç, araştırmanın tüketicinin nerelerde gelişim beklentisi olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı:

- Yeni dönemde güçlü marka; iyi ürün üreten markanın ötesinde, tüketiciye araştırmadan satın almaya, teslimattan satış sonrasına kadar kesintisiz ve güvenilir bir deneyim sunan marka olacak.

Tüketiciyi gerçek kullanıcı ikna ediyor

MOBİLYA Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, araştırmanın en çarpıcı bulgularından birinin de satın alma kararında kimin sözünün daha etkili rol oynadığına ilişkin sonuçlar olduğunu vurguladı: