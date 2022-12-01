Moda deyince İtalya, gelinlik deyince İzmir

Dünyada moda dendiğinde ilk akla gelen ülkeler arasında ne yazık ki Türkiye yer almıyor. Ama modanın en etkili olduğu sektör olan hazır giyimin üretiminde dünyada oldukça iyi bir yere sahibiz. Hazır giyim sektörünün bazı alt başlıklarında ise listenin en üstlerinde yer aldığımızı söylemek abartı olmaz. Bunların başında da gelinlik, damatlık ve abiye giyim geliyor.

İzmir, gelinlik, damatlık ve abiye giyimdeki üretim gücünü değerlendirmek için 16 yıl önce bir fuar düzenlemeye başladı. O tarihten bu yana da fuar sektörü, sektör de fuarı her geçen yıl biraz daha ileriye taşıdı. IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nın 16’ncısı geçtiğimiz hafta başarılı, hatta görkemli etkinliklerle sektörü bir araya getirdi.

Fuarın başarısında, İzmir’in gelinlik, abiye ve damatlık konusunda dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmasının büyük etkisi var. Ancak sektörün ve kent ekonomisinin ana dinamiklerinin sahip çıkmasıyla düzenlenen fuarın da bu gelişmeye katkısı büyük. Örneğin İzmir Ticaret Odası sektörün hep bir adım daha ileriye gitmesi için uzun yıllardır yürüttüğü farklı projelerle firmalara destek oluyor, fuar katılımcılarına verdiği destekleri artırarak sürdürüyor. Ege İhracatçı Birlikleri, üreticilerin yurtiçi ile sınırlı kalmayıp pazarlarını geliştirebilmesi için çeşitli çalışmalar yapıyor. Fuara yönelik yapılan alım heyetleri organizasyonları bu çalışmaların başında geliyor.

Firmaların mevcut pazarlardaki payının ve potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatın artırılması ile ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Ege İhracatçı Birlikleri ve İzmir Ticaret Odası organizatörlüğünde fuar ile paralel olarak 3 gün süren iki ayrı alım heyeti programı düzenlendi. Alım heyeti programlarında Avrupa’dan Amerika’ya dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden heyetler İzmir’e gelerek katılımcılarla iş görüşmeleri yaptılar.

İzmir’deki gelinlikçilerin ana pazarı Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Dünya gelinlik pazarından Türkiye yüzde 4 pay alırken, İzmir’deki imalatçıların Türkiye üretimindeki payı yüzde 70’e ulaşıyor. Fuarın katılımcı ve ziyaretçi kitlesi önümüzdeki dönümde bu rakamların artacağını, pazarın daha da genişleyeceğini gösteriyor. IF Wedding Fashion İzmir’e bu yıl Türkiye’nin dört yanından farklı şehirlerden ve aralarında ABD, Almanya, Kanada ve Hong Kong’un bulunduğu 10 ülkeden firmalar katıldı. Ayrıca 100’ü aşkın ülkeden 3 bine yakın yabancı ziyaretçi geldi.

Gelinlik Fuarı’nın bir diğer faydası da çoğu KOBİ boyutunda olan sektör temsilcilerine trendler, modalar ve yeni teknolojiler hakkında yol göstermesi. Bu kapsamda fuar boyunca 18 defile yapıldı. Bunların arasında, sektöre yeni tasarımcılar kazandırmak üzere düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması’nın geçen yılki galibi olan Hasancan Meşelik'in performans defilesi de vardı. Bu yılki fuarda bu yarışmanın 13’üncüsünün galipleri de açıklandı. Fuarın sektöre yeni ufuklar sunan etkinlikleri defile ve yarışma ile sınırlı kalmadı. Modanın öncü isimlerinin konuşmacı olarak yer aldığı toplantılar da ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü.

İzmir, mermerden sonra dünya çapında bir fuar daha çıkarmanın gururunu yaşıyor. Darısı, bu doğrultuda ciddi yol almış olan diğer sektörlerin başına.