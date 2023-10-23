Morgdaki şirketler temizlenecek

Eğer elinde sınırlı sayıda serum varsa, morgdakine bağlar mısın? “Gerek yok” diyebilirsiniz ama Türkiye’de durum pek öyle değil… Sisteme giriş serbest olsa da değer üretmeyeni (ölüyü) sistemden çıkarmak zor. Hatta imkânsız. Fakat biz bunu deniyor ve zombilere kaynak aktarmayı sürdürüyoruz.

Zombi, hayattan beslenen ama ölüm üreten, bulduğu her teşviki yiyen ama bir şey üretmeyen hayat formları… Zombi; Haiti mitlerinde büyücüler tarafından canlandırılan cesetlere verilen addır ve popüler kültürde, uygar dünyayı istila eden, beslenip hiçbir değer üretmeyen haline gelenlerdir.

DEĞİŞİME DİRENENE YARIN YOK

Önüne çıkan “hayatiyete dair” ne varsa yutan zombi kavramının felsefi karşılığı; hayatla beslenen ama ölüm üreten hali tanımlar. Ancak krizlerin faydalarından biri de zombilere, verimsizlere, akılsızlara ve sabırsızlara karşı gösterdiği tutumdur. Onları elimine eder, morgdan dahi defeder.

Şu anda savaş psikolojisi ve ekonomik kriz ortamındayız. Teşviklerle beslenen, morgda kalan, değişime ayak uyduramayan şirketler, ister istemez temizlenecek. İyi de olacak. Krizlerde hazır olanlarla olmayanlar arasında servet değişimi yaşanır. Daha verimli ve çevik şirketler ayakta kalır.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Hangi şirketler ayakta kalacak?

Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, Deprem, İsrail-Filistin çatışması gibi beklenmedik gelişmeler birçok sorunu da birlikte getiriyor. Ülkelerin ekonomilerini derinden sarsarken enflasyon, tedarik, siyasi istikrarsızlık gibi sorunlar küresel ölçekte yayılıyor. Bu tür krizler, uluslararası ilişkileri ve küresel ticareti de etkiliyor. Bu durumda şirketlerin kendilerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz dönemde birçok şirket; teşvikler ve ekonomik koşulların getirdiği avantajlarla büyüme fırsatı yakaladı. Ancak, bu şirketler sık sık işlerini büyütme süreçlerini yeniden gözden geçirmeli. Özellikle, çeviklik, inovasyon ve değişime hızla uyum sağlama becerisi taşımayan şirketler, zaman içinde morgda kalanlar arasında yer alacak.

Dijital dönüşümü benimseyen, sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutan, müşteri odaklı yaklaşımlar geliştiren ve kriz anlarında hızla adapte olabilen şirketler, geleceğin iş dünyasında ayakta kalacak olanlar olacak.

Ekonomi kirlilikten nasıl arınır?

Verimsiz şirketler dökülür. Büyüyen, yatırım yapan şirketler ayakta kalır. Bu kadar sade ve net…

NOT

SÜRÜYÜ SAĞLIKLI VE DİNAMİK TUTAN ARDINDAN KOVALAYAN KURTTUR

Kurtlar, sürülerin dinamik yapısını koruyan kilit figüranlardır. Yıllarca süren araştırmalar, kurtların sürülerdeki yaşlı, hasta veya zayıfları avlayarak sürünün genel sağlığını ve verimliliğini artırdığını göstermektedir.

Ekonomi de aynıdır. Verimsiz olan şirketler hayatiyetlerini sürdüremez. Nokia, mobil telefon endüstrisinde uzun yıllar liderlik yapmış bir şirketti. Ancak akıllı telefon devrimine ayak uyduramadı ve eski, statik bir iş modeline bağlı kaldı. Bu nedenle Nokia, mobil telefon pazarındaki hâkimiyetini kaybetti. Kodak, dijital fotoğraf makinelerinin yükselişine karşı direnemedi. BlackBerry, bir zamanlar iş dünyasında en popüler akıllı telefon markalarından biriydi. Ancak diğer akıllı telefon üreticileriyle rekabet edemedi. Acaba sizin bu durumda olan ve kurtların avlayacağı sürü örnekleriniz var mı?