Üretim yanmış, rekolte sıfır; hâlâ raflara sahte umutlar diziliyor. Ürün yok, etiket var… Bu serum, yaşayanı değil; algıyı ayakta tutar. Marka, kaynağı belli olmayan kârla büyümez.

12 Nisan sabahı Malatya'nın bahçelerinde sessizlik vardı. Kuş değil, don inmişti dallara. Kayısılar yandı. Rekolte sıfırlandı. Ancak “Malatya Kayısısı” etiketi hiç eksilmedi. Nasıl mı oldu? Fırsatçılar başka illerden kayısı getirdi, Malatya etiketi yapıştırdı. Raflara ürün değil, sahte umut dizildi.

İşte bu, ölmüş bedene serum takmak gibi bir yanılsama: Üretim bitmiş, etiketi yaşamaya devam ediyor. Oysa marka; sahtekârların umut maskesi olmamalı. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun çıkışı bu yüzden önemlidir. Mesele bir ürünü korumak değil; bir kentin itibarıyla oynayanlara dur demek.

Stratejik değeri olmayan etiket, pazarda sükûtla yanıtlanır

Marka, sahtekârın sırtında değil, üreticinin alnındaki terdedir. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası bu teri savunuyor. Ürün yokken etiketle satış, algıyla oynayarak pazarı manipüle etmektir. Tüketiciye Malatya diyorsun, ama kaynağı başka. Bu strateji değil, hileli ticarettir. Marka ancak böyle çürür.

Bir markayı yaşatmak için ona yaşam desteği değil; kök desteği gerekir. Kaynağından koparılmış her etiket, güveni öldürür. Bu sahtecilik sadece ürünü değil; kalkınma stratejisini de boğar. Çünkü Malatya Kayısısı, sadece ihraç edilen bir ürün değil; Malatya’nın kalkınma vizyonudur.

2 SORU 2 CEVAP / Marka stratejisine dair…

“Morgdakine serum bağlama” ne demek?

Rekolte sıfır, ürün yok. Buna rağmen sahte ürünle marka imajını ayakta tutmaya çalışmak, bitmişi yaşar gibi göstermek demektir. Algı yönetimiyle ekonomiyi kandıramaz, ürünü sürdüremezsiniz.

Malatya Kayısısı neden bu kadar hassas?

Çünkü coğrafi işaret, sıradan bir tescil değil; yerel kalkınmanın ruhudur. Etik bozulursa ihracat sarsılır, güven biter, üretici yalnızlaşır. Malatya; kayısı kozundan yeterince yararlanmamış olur.

not/A ntep fıstığına âşık oldu, başardı. Peki ya Malatyalı kayısıya aşık mı?

Malatya Kayısısı yanmış olabilir. Ama Malatya’nın itibarı hâlâ ayaktadır. O itibar etiketi değil, emeği savunanlarla yaşar. Ölüyü ayakta gösteren değil; yaşayanı koruyan sistem gerekir. Ama her şeyden önce Malatyalı, kayısıya âşık olması, sevmesi lâzım. Yalnızca para kazandığı ürün gibi görmemesi….

STRATEJİ & MARKA DEĞERİ SÖZLÜĞÜ

Morg Ekonomisi: Üretimi bitmiş, ancak algıyla yaşatılmaya çalışılan ekonomik yapılar

Etiket Manipülasyonu: Ürünün kökenine aykırı marka adıyla tüketiciyi yanıltma taktiği

Coğrafi İşaret Stratejisi: Bölgesel ürünlerin değerini küresel pazarda tanıtım ve koruma

Pazar Güveni: Ürünün menşei, kalitesi, etiketi üzerine inşa edilen tüketici sadakati

Marka Savunuculuğu: Üretici hakkını koruma, tescili, haksız kazanca karşı çıkma eylemi

Algı Ekonomisi: Gerçek üretim yerine, algıyla piyasa değeri oluşturmaya dayalı kırılgan strateji