Muğla’nın inci gerdanlığı…

HAKAN ATİS

Kırk yıldan fazla oldu… Sakar’dan insanın başını döndüren o nefis güzelliğin koynuna, önce Akyaka’ya oradan da Fethiye’ye ilk kez gidiyordum. Dün gibi anımsıyorum... Adeta nefesim kesilmişti. O günden sonra ne zaman yolum düşse aklımda hep aynı kare, yüreğimde aynı coşku ve sıcaklık olur. Dahası... Davet edildiğim organizasyonlarda veya dost sohbetlerinde sözü mutlaka Muğla’nın inci gerdanlığına getirip sözlerime şöyle başlarım: “Gökova ve devamı her mevsim akılda kalan ve unutulmayan şiirler gibidir. Bu kadim coğrafyanın bir yanı Cevat Şakir diğer yanı Şadan Gökovalı, Azra Erhat, Abidin Dino, Sadun Boro ve Yılmaz Erdoğan’dır.”

CENNET TABLOSU

Bu köşeyi takip edenler eminim aynı görüşü paylaşacaktır. Haksız mıyım? Zannetmiyorum… Çünkü orada zaman durur. Hayatın gündelik telaşları susar ve yaşam ellerinden güneş doğan bilge bir sultan gibi tüm cömertliğiyle insanları kucaklar. Dev bir gönül tahtı saklıdır zirvelerinde. Her kim ki bu yurda kalpten bağlıdır, Atalarına ve Atatürk’e sevdalıdır; emin olun orada kendisine yer bulur. İnsanları çalışkandır, doğası cömert, havası temiz, denizi cennet… Söyler misiniz insan daha başka ne ister? Doğusu Seydikemer, güneyi, güneybatısı ve batısı lacivert Akdeniz, kuzeybatısı Dalaman ve kuzeyi Denizli’nin güzel ilçesi Çameli ile çevrili benzersiz bir vahadır Fethiye… Bu huzurlu toprakların bir yanında tüm görkemiyle Telmessos durur, öte yanında Likya ve Pers uygarlıkları… Sanki her köşesinde Büyük İskender karşınıza çıkar. Ardından bir rüzgar sizi Roma ve Bizans’a taşır... İçinizden bitti mi diye sorarken bu kez cihan imparatorluğu Osmanlı’ya ve her daim baş tacımız cumhuriyetimize yol alırsınız. Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve özlem duyarak gezersiniz caddelerinde. İşte Fethiye budur. Gerisi ise teferruat!

İLTİFATA TABİDİR

Bu güzel diyarın denizcileri hayli üretken ve çalışkandır. Bu nedenle onlara değinmemem haksızlık olur. Üstelik bu toprakların has evladı olan İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Meclis Başkanı değerli dostum Onur Ugan’a sözüm var. Bu sayımızda onu yerine getiriyorum. Çünkü… Eskilerin güzel deyişiyle marifet iltifata tabidir. İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi bunu hak ediyor. İmza attıkları çalışmalar ülke genelinde de ses getiriyor. Peki, neler yapıyorlar? Ana başlıklar halinde aktaracağım… Örneğin, uzun yıllardır eksikliği hissedilen ‘Gemi Adamı Sınav Merkezi’ sorunu tarihe karıştı. Dahası İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi, yeni hizmet binasına kavuştu. Hal böyle olunca sözü Meclis Başkanı Onur Ugan’a vermek gerekiyor… Çünkü yapılanları en iyi o anlatıyor. Uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen uluslararası marina zincirlerinden D Marin’de strateji belirleyen ve uygulayan tepe yönetim kademesinde başarıyla hizmet eden Ugan, artık kendi kendisinin patronu. Deniz ticareti ve marina sektörüne yönelik danışmanlık yapıyor.

HİZMET GURURU

Bu coğrafyanın has evladı ve sonsuzluğa karışmasına rağmen unutulmayanlardan olan Şadan Gökovalı, bir şiirinde sanki bu toprakları anlatıyor… Bu mu aşk? Seni bulduğum vakit kendimi yitirdim diyor. Fethiye’de işte böylesine derin bir ruh egemen… Orada sadece zamanı değil kendinizi de unutuyorsunuz. Belki de bu yüzden yapılan her işin özünde adanmışlık ve verimlilik var. İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ise yörenin adeta gönüllü şövalyesi. Onur Ugan’a kulak verince bu görüşümün doğruluğu ortaya çıkıyor. Deneyimli isim, bölgemizin nabzını tutan ve yol gösteren Ekonomi Ege aracılığıyla kamuoyuna şunları aktarıyor: “Bölgemizde turizm sezonu her yıl Nisan’da başlayıp Ekim sonuna kadar devam ediyor. Her yıl sezon başlamadan önce değerlendirme toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz ve önceliklerimizi belirliyoruz. Uzun yıllardır dile getirdiğimiz ancak bir tülü çözüme kavuşmayan Gemi Adamı Sınav Merkezi sorununu el birliği ile çözüme kavuşturduk. Gün geçtikçe sektörümüze olan talep artıyor ve yeni tekneler için bağlama yerlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle üyelerimizle bağlama ve çekek yeri sorunlarına yönelik görüşmeler yapıyoruz. Deniz Turizm Kurulları ile bölgelerimizde tekne sayıları dondurulmuştu. 2024 yılı içinde öncelikle Fethiye kordonda bulunan teknelerimiz için çalışmalarımızı tamamlayacağız. Atıklarını ayrıştırmalarını teşvik etmek amacıyla meclis toplantılarımıza davet ettiğimiz Fethiye Belediyesi yetkilileri tarafından konu hakkında üyelerimize gereken bilgilendirmeler de yapıldı. Her yıl deniz sevgisini ve bilincini aşılamak, mavilikleri seven ve koruyan bir toplum oluşturmak amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gençlerimizi denizle buluşturuyoruz. Denizci Millet ve Denizci Ülke ilkesini benimsemiş bir oda olarak cumhuriyetimizin 100. yılını da görkemli bir kortejle kutladık. Fethiye Kaymakamlığı koordinasyonunda, şubemizin katkılarıyla hazırlanan deniz kortejine üyelerimiz ve bölgede bulunan denizcilerimiz coşkuyla eşlik ettiler. Ayrıca ilçemizde bulunan ilgili kamu kuruluşlarımızın katılımıyla örnek bir ruh oluşturup odamızın merkez heyeti ve şubemizin meclis üyeleriyle birlikte Ankara’da Anıtkabir’e giderek Atamızın huzuruna çıktık.”

ÜLKE SEVDALILARI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi’nin hizmetleri elbette bunlarla sınırlı değil. Denizciler durmaz ki! Üretkenlik, toplum yararı ve memleket sevdası onların ortak ilkesi ve yazılı olmayan mesleki anayasalarının ilk ve değişmez maddesidir. Sözün özü değerli okurlar… Merkezi yedi tepeli kentimizde bulunan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK), sektörün saygın ve deneyimli isimlerinden Tamer Kıran’ın yönetim kurulu başkanlığında önemli işlere imza atıyor. Yeri gelmişken belirtmek isterim, Cuma günleri ülke genelinde okurlarımıza sunulan ‘Hafta’ başlıklı gazetemizde bulunan ‘Pruva’ başlıklı köşem, İMEAK DTO ailesine her zaman açıktır. Aynı durum mavi hizmet rüzgarının Fethiye’deki uç beyi olan şubeleri için de geçerlidir. Çünkü… Onlar da alkışlanması gereken çalışmalara imza atıyor. Yolları açık olsun… Yazımı burada tamamlıyorum. Denizcilikte ticari ve askeri açıdan çok ciddi avantajlara sahibiz. Dahası … Coğrafyamız deniz, su sporları ve yat turizmi açısından da muazzam. Yeter ki kıymetini bilelim. Ekonomi Ege’nin Haziran sayısında yeniden buluşuncaya kadar esen kalın. Tüm denizcilerimizin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun.