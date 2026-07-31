Muhalefet çok parça da iktidar farklı mı?

Malum CHP’deki ayrışma son günlerin popüler konusu…

Fakat CHP tartışmalarının gölgesinde kalan (belki de kalması istenen) başka siyasi gelişmeler de var… Misal, Davutoğlu’nın partisini kapatma kararı alışı…

Davutoğlu, “Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi’ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz” diye açıklama yaptı.

Açıklamanın bence en önemli vurgusu, şu satırlarda:

“…. 2028 seçimlerine doğru ilerlerken, milletimizin geleceği bakımından iki tehlikeli senaryo konusunda uyarıda bulunmayı tarihi bir görev kabul ediyoruz.

(Birincisi) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kuvvetler ayrılığı ilkesinin zayıflaması, denge ve denetim mekanizmalarının tümüyle ortadan kalkması ile güçlenen otoriterleşme eğiliminin hızlanması sonucunda zaten büyük zaaf gösteren çoğulcu demokratik hukuk düzeni yerini kalıcı bir otoriter yapıya bırakabilir.

… Bir diğeri; otoriterleşmenin, yolsuzlukların, gelir adaletsizliğinin, yasakların ve hukuk ihlallerinin doğurduğu öfke dalgasının rövanşist bir karşı iktidara dönüşmesi tehlikesidir.”

AK Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yapmış bir isim diyor ki Türkiye bir yol ayrımında; ya kalıcı bir otoriter yapıya evrilecek ya da rövanşist yeni bir iktidar gelecek...

İki halin de tehlikelerini sıralayan Davutoğlu, “Türkiye’nin ihtiyacı rövanş değil adalet, tasfiye değil restorasyon, kutuplaşma değil toplumsal barıştır” diyerek şiddetle sağduyu çağrısı yapıyor.

Davutoğlu’nun altını çizdiği tehlikeler aslında bir süredir, AK Parti içinde de bu kadar açık olmasa da dile getiriliyor.

Partinin siyasetin içinden gelen, teşkilat nedir bilen önemli isimleri, Erdoğan sonrası partinin varlığını devam ettirebilmesi için tavır değişikliği gerektiğini uzunca bir süredir söylüyorlar. 2015 seçimlerinin ardından ortaya çıkan tablo üzerine CHP ile koalisyon kurulması gerektiğini savunan aynı isimler, o günde yumuşak geçiş için böyle bir manevranın gerekliliğine inanıyordu. İktidar partisi içindeki bu grup yakın zamanda da İBB operasyonlarının yanlış olduğunu savundu, son olarak da butlan kararına karşı çıktı. Ancak iktidar partisinin içindeki bu kanada karşılık cumhurbaşkanlığı külliyesindeki bürokrasi tam tersini düşünüyor. Ve görünen o ki söz konusu bu bürokrasi en azından şimdilik alınan kararlarda daha etkili.

Bu işin bir tarafı… işin diğer tarafında ise Cumhur İttifakı’nın birleşenleri ile kendilerine ayrı bir yol çizmek isteyen İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, Saadet ve Yeniden Refah gibi partiler var.

Cumhur İttifakı’nın birleşenleri Terörsüz Türkiye meselesinde bir tedirginlik yaşıyorlar ve iş anayasa değişikliğine geldiğinde tansiyonları daha da artacak gibi duruyor.

İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, Saadet ve Yeniden Refah tarafında ise kapalı kapılar arkasında ortak aday çıkarma merkezli yoğun bir trafik yürütülüyor. Adalet Partisi Lideri Vecdet Öz de geçenlerde "Hesapları doğru yapın, herkesi şaşırtacak gelişmeler var" diyerek bu fırtınanın ilk sinyalini verdi. “Bu neden önemli” derseniz; ortaya çıkacak tablo Cumhur İttifakı’nın kimi birleşenlerini bu yeni ittifaka doğru yönlendirebilir ki iktidar kanadı için hiç istenmeyen bir gelişme olur bu…

Bu arada geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi’nin öncülüğünde İstanbul Çırağan Sarayı’nda Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 29. kuruluş yıl dönümüne ilişkin programı tekrar hatırlatmak isterim. O toplantıda da yan yana gelen Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi Genel Başkanları 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile verdikleri fotoğrafta adeta yepyeni bir ittifakın da ipuçlarını kayda geçirmişlerdi.

Toparlarsak, önümüzdeki günler Terörsüz Türkiye süreci, bu sürece endeksli anayasa değişiklikleri ve artan ekonomik krizin gölgesinde iktidar kanadı açısından hayli hareketli olacağa benziyor.