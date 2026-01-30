Muhalefet neden etkin muhalefet yapamıyor?

Yerel seçimde iktidar umudu ışığı yakmıştı. Ancak alternatif üretmek yerine mevcut sistemi “ben daha iyi yönetirim” ezberini aşamadı. Oysa, sistemin kendisinde ve muhalefet buna çalışmamış!

Kendi seçmen tabanı dışına hitap edememe, geniş kitleleri ikna edememe: Ana muhalefet CHP oy potansiyeli %20-%28 bandında. Muhafazakâr, milliyetçi, kırsal, düşük-orta gelir grubu seçmene güven veremiyor, “bizden biri” algısı yaratamıyor. İktidarın “hayat tarzı tehdidi” damgasından kurtulamıyor.

Stratejik vizyon ve alternatif proje eksikliği: Muhalefet genellikle “iktidarın yaptığı yanlış” üzerinden tanımlanıyor; “biz gelince ne yapacağız?” sorusuna net, elle tutulur, kapsayıcı bir proje koyamıyor. Eleştiri çok, “kurtarıcı proje” az. Hizmet siyaseti yerine kimlik/kültürel savaş ekseninde kalıyor.

KENDİ İÇİNİ BİLE YÖNETEMEZKEN

İç çekişme, liderlik krizi ve kurumsal erozyon: Parti içi kamplaşmalar, kurultay kavgaları, “değişim” söylemlerinin yarım kalması, belediyelerdeki performans düşüklüğü, yolsuzluk iddiaları muhalefetin güvenilirliğini aşındırıyor. “Kendi içini bile yönetemiyor, ülkeyi nasıl yönetecek?” algısı yerleşiyor.

İktidarın asimetrik üstünlüğü ve oyun kurma tekeli: Medya kontrolü, yargı etkisi, kamu kaynaklarının kullanımı, güvenlik bürokrasisi, seçmen tabanını doğrudan besleyen sosyal yardım mekanizmaları gibi araçlarla iktidar “sahayı domine” ediyor. Muhalefet ise reaktif kalıyor; iktidarın gündemine mahkûm.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Etkin muhalefet dair…

Neden kutuplaşmayı kıramayıp ittifak yönetemiyor?

Kutuplaşma hem iktidarın hem muhalefetin yakıtı haline geldi. İktidar “dış güçler + iç mihraklar” ile kutuplaştırırken, muhalefet de çoğu zaman aynı dili kullanarak verimsiz kısır döngüyü besliyor

“Herkes zaten biliyor” ezberi neden karşılık bulamıyor?

Ekonomik kriz, adaletsizlik, hukuksuzluk gibi konularda toplumun büyük kısmı iktidardan şikâyetçi olsa da “muhalefet gelirse düzelir” inancı zayıf. "Hepsi aynı" algısı yaygın ve bu algı kırılamıyor.

NOT

MUHALEFETİN İÇ SORUNLARI, İKTİDARIN SAHA ÜSTÜNLÜĞÜ VE STRATEJİK UFUK EKSİKLİĞİ

Bir kesim “Atatürkçü-modern-milliyetçi çizgiden uzaklaştığı” için eleştirirken, başka bir kesim “yeterince demokratik/özgürlükçü olmadığı” için eleştiriyor. Her iki yönden de darbe yiyor. Bir ara “normalleşme” adı altında iktidar söylemine fazlaca yaklaştığı algısıyla tabandan tepki topluyor.

MUHALEFET LÛGATI:

Değişim talebi: Muhalefetin iktidarın önerilerine karşı topluma alternatif üretebiliyor olması

Daha iyi bir yarın: Mevcut sistemin mutlu etmediği kesimlere farklı bir gelecek sunabilme yetisi

Yoksullukla mücadele: Yoksul kesimlere sürdürülebilir kaynak aktarma proje zenginliği

Yapısal reform vaadi: Sistemin önünü açmak için iktidarın başaramadıklarını topluma anlatmak