Muhasebede cari hesap ve mutabakat yönetimi

Selahattin İPEK

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Sorumlu Ortak Denetçi

Ticari yaşamın en dinamik ve hata payı en yüksek alanlarından biri, işletmelerin karşılıklı borç ve alacak ilişkilerini yürüttüğü cari hesap takip süreçleridir. Dijitalleşen vergi mimarisiyle birlikte muhasebe süreçleri köklü bir değişim geçirirken, işverenler ile mali müşavirler (SMMM) arasında cari hesapların 'kimin sorumluluğunda' olduğu, kuruş farklarının nasıl yönetileceği ve dönem sonlarında bakiyelerin mutabakatı hususunda ciddi bir yetki ve sorumluluk karmaşası yaşanmaktadır. Bu karmaşanın panzehri, yasal mevzuatı doğru okumak ve sorumluluk sınırlarını kesin hatlarla çizmektir.

Mali Müşavir ile İşveren Arasındaki Yasal Sınırlar

Türkiye'de 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile meslek mensuplarının görev, yetki ve sorumlulukları yasal çerçeveye oturtulmuştur. Kanunun çizdiği sınır net ve keskindir. Buna rağmen en sık yapılan hata, mali müşavirlik bürosunu şirketin "ön muhasebe departmanı" gibi görmektir. Hâlbuki mali müşavir, işletmeye ait operasyonel süreçlerin yürütücüsü değil, bu süreçlerin yasalara uygun olarak belgelendirilip devlete raporlanmasını sağlayan bağımsız bir denetim ve kayıt uzmanıdır.

Ön Muhasebe ile Genel Muhasebenin Keskin Ayrımı

Ön Muhasebe (Şirket İçi Operasyon): Fatura kesilmesi, irsaliye tanzimi, sipariş takibi, tahsilat ve tediye makbuzlarının düzenlenmesi, günlük banka hareketlerinin takibi ve karşı firmalarla birebir cari mutabakatların yapılması tamamen şirketin kendi bünyesindeki personelin sorumluluğundadır. Bu süreç bir şirket yönetimi fonksiyonudur. Mali müşavir, sahadaki ticari müzakerelerin tarafı değildir. Karşı firmayı arayıp cari hesap mutabakatı istemek müşavirin yasal iş tanımında yer almaz.

Fatura kesilmesi, irsaliye tanzimi, sipariş takibi, tahsilat ve tediye makbuzlarının düzenlenmesi, günlük banka hareketlerinin takibi ve karşı firmalarla birebir cari mutabakatların yapılması tamamen şirketin kendi bünyesindeki personelin sorumluluğundadır. Bu süreç bir şirket yönetimi fonksiyonudur. Mali müşavir, sahadaki ticari müzakerelerin tarafı değildir. Karşı firmayı arayıp cari hesap mutabakatı istemek müşavirin yasal iş tanımında yer almaz. Genel Muhasebe (Mali Müşavirlik): Şirket tarafından fatura asılları ve banka ekstreleri gibi tevsik edici belgelerle eksiksiz olarak ulaştırılan verilerin, VUK ve Tek Düzen Hesap Planı'na uygun olarak yasal defterlere işlenmesi, beyannamelerin hazırlanması ve vergi dairesine sunulmasıdır. Kendisine iletilmemiş veya eksik iletilmiş bir ticari belgenin takibini yapmak mali müşavirin yasal görevi değildir.

Post-Ba/Bs Döneminde Dijital Denetim ve Gerçek Zamanlı Riskler

Türkiye vergi tarihinde yaklaşık 14 yıl boyunca cari hesap kontrolünün temel yasal aracı Form Ba ve Form Bs idi. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter gibi dijital dönüşüm altyapılarını tamamlaması neticesinde, Eylül 2024 dönemi itibarıyla 565 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ba/Bs bildirimleri tamamen kaldırılmıştır.

Ba/Bs formlarının kaldırılması aylık bildirim yükünü hafifletmiştir ancak ticari mutabakat ihtiyacını ortadan kaldırmamış, aksine denetim süreçlerini gerçek zamanlı (real-time) hale getirmiştir. GİB, artık alıcı ve satıcı arasındaki fatura akışını elektronik portalları üzerinden anlık olarak izleyebilmektedir. Dolayısıyla hatalar; e-belge iptal/itiraz sürelerinin kaçırılması veya e-defter beratlarındaki kayıt tutarsızlıkları üzerinden doğrudan tespit edilmektedir. Bu yeni ekosistemde, kuruşu kuruşuna ticari mutabakat yapmak resmi bir form doldurmaktan çok daha kritik bir iç denetim mekanizmasına dönüşmüştür.

Dönem Sonlarında Bakiyeleri 'Muhtelif' Hesaplara Atmanın Ağır Riskleri

Dönem sonlarında karşı tarafla tutmayan ve kaynağı tespit edilemeyen cari hesap farklarını, kolaycılıkla '120.99 Muhtelif Alıcılar' veya '320.99 Muhtelif Satıcılar' gibi torba hesaplara virmanlayarak kapatmanın doğuracağı sonuçlar son derece ağırdır:

Tek Düzen Hesap Planı İlkesinin İhlali: 'Özün Önceliği' ve 'Doğru ve Dürüst Resim Verme' ilkelerine göre, sürekli ticari ilişki içinde bulunulan unvanların bilançoda açıkça ve kendi muavin kodlarıyla görünmesi zorunludur.

'Özün Önceliği' ve 'Doğru ve Dürüst Resim Verme' ilkelerine göre, sürekli ticari ilişki içinde bulunulan unvanların bilançoda açıkça ve kendi muavin kodlarıyla görünmesi zorunludur. Vergi İncelemesi Riski: Denetim organları, denetimlerde ilk filtreyi 'Muhtelif' hesap kırılımlarına uygular. Yüksek tutarlı bakiyelerin buralarda toplanması, doğrudan 'kayıt dışı hasılat gizleme' veya 'belgesiz gider oluşturma' şüphesini doğurarak şirketi vergi incelemesine sevk eder.

Denetim organları, denetimlerde ilk filtreyi 'Muhtelif' hesap kırılımlarına uygular. Yüksek tutarlı bakiyelerin buralarda toplanması, doğrudan 'kayıt dışı hasılat gizleme' veya 'belgesiz gider oluşturma' şüphesini doğurarak şirketi vergi incelemesine sevk eder. Ortaklar Arası Hukuki İhtilaflar: Bilançonun gerçeğe aykırı düzenlenmesi, Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında yönetim kurulu ve şirket müdürlerinin şahsi hukuki ve cezai sorumluluğunu doğurur.

Cari Hesapların Derinleşmesi ve Sipariş Avansları Yönetimi

Ticari ilişkiler derinleştikçe, geçmiş bir borca mahsuben yapılan ödemeler ile gelecekte teslim alınacak bir mala ilişkin ön ödemeler (avanslar) birbirine karıştırılmaktadır. Bu durum, mizan ve bilançoda sadece bir sınıflandırma hatası yaratmakla kalmaz, aynı zamanda KDV doğuran olay ve dönem sonu özkaynak yapısı üzerinde ciddi vergisel riskler inşa eder.

Bilanço Günündeki Sınıflandırma Zorunluluğu: Dönem sonunda borç bakiyesi veren 320 (Satıcılar) hesabı ile alacak bakiyesi veren 120 (Alıcılar) hesabı, özü itibarıyla birer avans hareketidir. Bilanço günğinde bu hesapların netleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Borç bakiyesi veren satıcılar '159 Verilen Sipariş Avansları' hesabına, alacak bakiyesi veren alıcılar ise '340 Alınan Sipariş Avansları' hesabına virmanlanmalıdır.

Dönem sonunda borç bakiyesi veren 320 (Satıcılar) hesabı ile alacak bakiyesi veren 120 (Alıcılar) hesabı, özü itibarıyla birer avans hareketidir. Bilanço günğinde bu hesapların netleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Borç bakiyesi veren satıcılar '159 Verilen Sipariş Avansları' hesabına, alacak bakiyesi veren alıcılar ise '340 Alınan Sipariş Avansları' hesabına virmanlanmalıdır. Katma Değer Vergisi Açısından Avansların Durumu: 3065 Sayılı KDV Kanunu'nun 10/b maddesi uyarınca, mal teslim edilmeden önce fatura düzenlenmesi halinde KDV açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş kabul edilir. Avans ödemesi alınmasına rağmen mal teslim edilmeden fatura kesilmesi durumunda, bu faturanın doğrudan rutin bir satış gibi cari hesaba işlenmesi, vergi dairesinin dijital denetim mekanizmalarında matrah uyumsuzluğu olarak risk teşkil eder.

Banka Ekstrelerindeki Açık ve Belirsiz Hareketlerin Doğurduğu Riskler

Faturası veya yasal tevsik edici belgesi bulunmayan, açıklaması belirsiz para transferlerinin doğrudan ticari cari hesaplara virmanlanarak kapatılması ağır bir inceleme riskidir. Müfettişler, bu tür belgesiz para girişlerini doğrudan 'kayıt dışı hasılat' veya 'ortaklardan borç alma/verme' olarak değerlendirebilir. Bu durum, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve adatlandırma (faiz yürütme/KDV hesaplama) zorunluluklarını tetikler.

Gerçek Zamanlı Senaryolar ve Detaylı Muhasebe Kayıtları

Senaryo A: Eksik Alış Faturası Kaydı: Ön muhasebenin KDV dahil 12.000 TL (%20 KDV oranıyla, 10.000 TL matrah, 2.000 TL KDV) tutarındaki bir alış faturasını ulaştırmadığı tespit edilmiştir. Dönem sonunda bu eksik fatura şu şekilde kaydedilir:

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç (TL) Alacak (TL) 740 / 760 / 770 İlgili Gider Hesapları (Matrah) 10.000,00 191.01 İndirilecek KDV 2.000,00 320.01 Satıcılar - İPEK Ltd. Şti. 12.000,00

Senaryo B: Yabancı Para İşlemlerde Kur Farkı Uyuşmazlığı: Dolar (USD) bazlı çalışan alıcı firmayla dönem sonu mutabakatında, firmanın muavin hesabında bakiye sıfırken karşı tarafın kayıtlarında lehimize 5.000 TL bakiye kalmıştır. Şirket lehine oluşan kur geliri kaydı:

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç (TL) Alacak (TL) 120.02 Alıcılar - İPK Corp. (Dövizli Cari) 5.000,00 646.01 Kambiyo Karları (Kur Farkı Değerlemesi) 5.000,00

Senaryo C: Belgesi Bulunamayan Farkların KKEG İle Kapatılması: Bir satıcı hesabındaki 2.500 TL'lik bakiye farkının kaynağı tespit edilememiştir. Cari hesabı kapatmak adına Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) kaydı atılır:

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç (TL) Alacak (TL) 689.99 Diğer Olağandışı Gid. ve Zararlar (KKEG) 2.500,00 320.99 Satıcılar - Belgesiz Fark Kapatma Hesabı 2.500,00

Senaryo D: Alacak Bakiyesi Veren Alıcı Cari Hesabının Avansa Aktarılması: Faturası henüz kesilmemiş olan 40.000 TL'lik ön ödemenin yanlışlıkla doğrudan 120 alıcı muavin hesabının alacağına işlendiği görülmüştür. Dönem sonu virman kaydı:

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç (TL) Alacak (TL) 120.01 Alıcılar - ABC Ticaret 40.000,00 340.01 Alınan Sipariş Avansları - ABC Ticaret 40.000,00



Şirket İçi Ön Muhasebe Kontrol Listesi (Checklist)

Haftalık Banka ve Kasa Eşleştirmesi: Tüm banka hareketleri ERP/Muhasebe programında ilgili cari hesaplara işlenmeli, açıkta kalan hareket bırakılmamalıdır.

Tüm banka hareketleri ERP/Muhasebe programında ilgili cari hesaplara işlenmeli, açıkta kalan hareket bırakılmamalıdır. E-Fatura Portalı Günlük Kontrolü: GİB portalına düşen gelen e-faturalar her gün kontrol edilmeli, 8 günlük yasal reddetme süresi kaçırılmamalıdır.

GİB portalına düşen gelen e-faturalar her gün kontrol edilmeli, 8 günlük yasal reddetme süresi kaçırılmamalıdır. Aylık Cari Muavin Karşılaştırması: Tedarikçi ve müşterilerden her ayın ilk haftasında muavin hesap dökümü talep edilmeli ve şirket kayıtları ile karşılaştırılmalıdır.

Tedarikçi ve müşterilerden her ayın ilk haftasında muavin hesap dökümü talep edilmeli ve şirket kayıtları ile karşılaştırılmalıdır. Mali Müşavire Evrak Teslim Düzeni: Ay sonunu takip eden en geç 10 iş günü içerisinde tüm fatura, banka ekstresi ve sipariş avans dökümleri eksiksiz biçimde mali müşavirliğe iletilmelidir.

DİJİTAL ENTEGRASYON VE ÖN MUHASEBE SÜREÇ YÖNETİMİ EK HİZMET PROTOKOLÜ

Madde 1 - Taraflar: İşbu protokol, İŞVEREN ile MALİ MÜŞAVİR arasında akdedilmiştir.

Madde 2 - Amaç: İşbu protokolün amacı, ön muhasebe süreçleri ile mali müşavirlik hizmetlerinin sınırlarını çizmek ve sorumlulukları netleştirmektir.

Madde 3 - İşverenin Yükümlülükleri: İŞVEREN, günlük cari hesap takibini, tahsilat ve ödeme mutabakatlarını yürütmekle yükümlüdür. Belgelerin zamanında MALİ MÜŞAVİR'e iletilmesi zorunludur.

Madde 4 - Mali Müşavirin Yükümlülükleri: MALİ MÜŞAVİR, kendisine iletilen yasal nitelikteki belgeleri deftere kaydeder ve beyannameleri yasal süresinde düzenler. Cari mutabakatları bizzat yürütmek rutin görev tanımı dışındadır.

Madde 5 - Ek Hizmet: İşverenin talebi üzerine cari mutabakat ve ön muhasebe denetim desteğinin verilmesi halinde, taraflarca belirlenen aylık ek hizmet bedeli ana sözleşmeye ilave edilecektir.

KAYNAKÇA