Münih'in Londra'yı geride bıraktığı ay: Avrupa girişimcilik haritası değişiyor mu?

Startup.eu'nun Temmuz 2026 verilerine göre Avrupa'nın en çok yatırım çeken 10 startup şehri sıralandığında karşımıza alışılmadık bir tablo çıktı: Kıtanın uzun yıllardır tartışmasız lideri Londra, aylık toplam yatırım büyüklüğünde ilk kez Münih'in gerisinde kaldı. Bavyera Eyaleti’nin başkenti olan Münih, Temmuz’da 4,49 milyar Euro’luk bir hacme ulaşırken Londra 3,27 milyar Euro’da kaldı. Aradaki fark küçüm bir fark gibi değil; yaklaşık 1,2 milyar Euro. Yıllardır bu alanda lider olan Londra ilk defa tahtından edilince, bu sıralama değişikliğinin sadece 1 ay mı süreceği yoksa Avrupa'nın teknoloji yatırımı sıralamasında daha köklü bir şeyin ilk işareti mi diye birçok insan düşünmüştür. Önce şunu söylemek lazım: bir ayın rakamıyla genel bir trend ilan etmek çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Ama Münih'in bu sıçramasını sadece "birkaç büyük tur denk geldi" diyerek geçiştirmek de eksik kalır, çünkü arkasında gerçekten yapısal bir hikaye var.

Peki Neden Münih, Neden Şimdi?

Avrupa'da risk sermayesinin yönü birkaç yıldır yavaş yavaş değişiyor. Yazılım ağırlıklı, "hafif" olarak adlandırılabilecek iş modellerinden; savunma, robotik, enerji ve fiziksel yapay zeka gibi hem teknoloji yoğun hem sermaye yoğun alanlara doğru bir kayış var. Bunun sebebi kısmen jeopolitik -Avrupa'nın savunma harcamalarını artırma zorunluluğu hissetmesi- kısmen de yapay zekânın artık sadece ekranlarda değil, fabrikalarda ve saha ekipmanlarında karşılık bulmaya başlaması ki bu alana fiziksel yapay zekâ diyoruz.

Münih tam da bu dönüşümün ortasında duruyor. Savunma teknolojisinde Avrupa'nın en değerli girişimlerinden biri haline gelen Helsing ile insansı robotik alanında iddialı adımlar atan NEURA Robotics, ikisi de Münih merkezli. Bu tarz şirketlerin yüksek miktarda yatırım aldığı yatırım turları, bir şehrin aylık toplamını tek başına ikiye katlayabiliyor. Londra ise geleneksel olarak fintech ve tüketiciye dönük dijital ürünlerle öne çıkıyor - hâlâ güçlü bir alan ama son dönemde büyük sermayenin asıl ilgisini çeken "derin" ve “ağır” teknolojiler kadar patlayıcı değil.

Bu arada sıralamanın geri kalanı da anlamlı bir resim çiziyor. Stockholm (613 milyon Euro) ve Cambridge (469 milyon Euro) ilk beşte yer alırken, Paris 384 milyon Euro ile Londra ve Münih'in bir hayli gerisinde kaldı -Fransa'nın son dönemde yaşadığı fonlama yavaşlamasının bir yansıması olabilir bu. Berlin'in 270 milyon Euro’da kalması da dikkat çekici: Almanya içinde bile artık ağırlık merkezi Berlin'den Münih'e kayıyor. Listenin altında kalan Zürih (201 milyon), Vilnius (113 milyon), Stuttgart (102 milyon) ve İsviçre'nin küçük şehri Renens (61 milyon) ise Avrupa'nın ikinci kademe ekosistemlerinin de hareketlendiğini gösteriyor.

Münih'in üç ayağı

Münih'in bu noktaya gelmesi uzun süredir sürdürürülen yapısal çabaların sonucu. Birincisi, Münih Teknik Üniversitesi (TUM) çevresinde gelişen güçlü bir spin-out kültürü var; laboratuvardan çıkan patentli teknolojiler nispeten hızlı biçimde şirketleşebiliyor. İkincisi, şehir Almanya'nın sanayi mirasının tam kalbinde: BMW, Siemens, Allianz gibi devlerin genel merkezleri burada ve bu şirketler girişimlere sadece komşuluk değil, ilk müşteri olma ve saha testi imkanı da sunuyor-derin teknoloji girişimleri için bu, hayatta kalmanın neredeyse ön koşulu. Üçüncüsü ise Bavyera eyalet hükümetinin yıllardır sürdürdüğü, yüksek teknolojiye yönelik kesintisiz destek politikaları; bu da yabancı kurumsal yatırımcının gözünde riski azaltan bir unsur.

Londra tahtını kaybediyor mu?

Bu sorunun cevabını çok kosa yoldan “Hayır” olarak verebiliriz, en azından şimdilik. Londra'yı Londra yapan şey tek bir ayın performansı değil; kümüle şirket değerleri, unicorn (1 Milyar Dolar değerlemeye ulaşmış startup) sayısı, küresel VC ağlarına erişim ve hukuki-finansal altyapının derinliği. Bu kalemlerde şehir hâlâ kıtanın açık ara lideri ve bu tablo kısa vadede değişecek gibi görünmüyor. Temmuz ayında yaşanan yer değişikliği, büyük olasılıkla birkaç dev turun aynı aya denk gelmesinin sonucu: az sayıda çok büyük işlem, toplam rakamı tek başına sürükleyebiliyor.

Ama uzun vadeli soru farklı bir yerde duruyor. Münih'in hedefi "Londra'nın küçük bir kopyası olmak" değil; kendi alanında -savunma, robotik, sanayi yapay zekâsı- Avrupa'nın referans noktası olmak. Sınır güvenliği, çip tedariki ve otonom üretim gibi başlıklar önümüzdeki yıllarda daha da öne çıkacaksa, Münih'in bu alanlardaki ağırlığı da büyümeye devam edecek gibi görünüyor. Toplam yatırımda Londra'yı her ay geçmese bile, "kritik teknolojiler" denildiğinde akla ilk gelen adres giderek Münih oluyor- ve bu, tek bir aylık rakamdan çok daha kalıcı bir başlık.