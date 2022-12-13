Mutfağımızı dünyaya ‘inovasyon’ ile açalım

TÜRKİYE Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Erol, birkaç yıl önce dünyanın farklı ülkelerinden şeflerle birlikte mutfağıyla UNESCO koruma listesinde yer alan Gaziantep’e gastronomi turuna katıldı.

Bir sabah yabancı şeflerle birlikte Gaziantep’in ünlü beyran çorbasını tatmak üzere kentin bu alanda iddialı mekanına gittiler.

Beyran çorbalarını servise hazırlayan Gaziantepli aşçı, her tabağa ikişer kaşık pul biber koyunca Mustafa Erol frenlemek istedi:

- Ustam, bu kadar biber çok fazla. Biz alışkın değiliz. Midemize dokunur.

Gaziantepli usta ısrarlı davrandı:

- Beyran beyle yenir…

O akşam yabancı şeflerin çoğu mide sıkıntısı yaşadı. Beyranın aşırı yağı ve acılığı, yabancı şeflere, Türkiye’nin batı kentlerinden olan şeflere iyi gelmemişti.

Mustafa Erol, yaşadığı bu olayı Antalya Aska Lara Otel’de gerçekleşen “Gastrofest 2022, Winetolia, Olivetolia, Cheesetolia” adlı buluşmada anlattı.

Erol, fuar şeklinde gerçekleşen etkinlikte Tahsildaroğlu CEO’su Sevdil Yıldırım ve Şarap Üstatları Derneği-Mastersommelierclub Onursal Başkanı Reha Arar’la birlikte konuşmacı olduğu panelde şu noktanın altını çizdi:

- Yıllardır yaptığımız bir hata var. İtalyan turiste İtalyan, Fransız turiste Fransız yemeği sunmaya çalışıyoruz. Oysa onlar kendi ülkelerinde o yemekleri zaten yiyor. Neyse ki son 5-6 yılda o hatadan dönmeye başladık.

Mutfak şefleri olarak 17 ili dolaştıklarını belirtti:

- Bizim yabancı turiste “inove edilmiş Türk mutfağı lezzetleri” sunmamız gerekiyor. Yani, Türk mutfağında inovasyon yapmamız lazım.

Türk mutfağında inovasyonun temel kriterlerini sıraladı:

Yemeklerimizi az yağlı yapacağız.

Yabancılara yaptığımız yemeklerde daha az baharat kullanacağız.

Tatlılarda şeker miktarını azaltacağız.

Moderatörlüğünü yaptığım panelde Erol’un bu sözleri üzerine Türkiye’deki restoranların ilk kez Michelin listesine girdiğini anımsattım:

- 2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak (TURK), 1’er yıldız alan Maksut Aşkar (Neolokal), Serkan Aksoy (Nicole), Cihan Çetinkaya (Mikla) ve Zeynep Pınar Taşdemir (Araka) Türk mutfağını dediğiniz gibi inove ederek fark yarattılar.

Erol, bu konuda öncülük yapan Mehmet Gürs’e dikkat çekti:

- Mikla’nın kurucu ortağı Mehmet Gürs, sıklıkla Anadolu’yu dolaşıyor. Anadolu, mutfakta fark yaratmasının kaynağını oluşturuyor. Anadolu’da keşfettiği yemeklere kendi yorumunu da katıyor. Dolayısıyla yabancıların da damağına hitap eden lezzetler ortaya çıkıyor.

Michelin’den yıldız alan, tavsiye listesine giren restoranlara bakılınca, Mustafa Erol’un “Türk mutfağında inovasyon” çağrısında haklı olduğu anlaşılıyor…

Gıda aslında ilacın kendisi

TAHSİLDAROĞLU CEO’su Sevdil Yıldırım, “Doğadan Gelen Mucize” başlıklı paneldeki konuşmasına şu mesajla girdi:

- Gıda aslında ilaç gibi değil, ilacın kendisi…

Anadolu’nun peynirin anavatanı olduğunu belirtti:

- Mezopotamya’da, Anadolu’da peynirin tarihçesi 8 bin yıl önceye uzanıyor.

Ezine’nin (Çanakkale) peynirde ayrı bir yeri olduğunu kaydetti:

- Ezine peynirinin coğrafi işareti var. Tahsildaroğlu olarak 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. AB ülkelerinden talep görüyoruz.

Reha Arar araya girdi:

- Tahsildaroğlu’nun Fransa’ya peynir ihraç etmesi benim için gurur kaynağı oldu.

Sevdil Yıldırım sürdürdü:

- Tüketici, gıdasında öncelikle sağlık arıyor. Sonra da deneyim istiyor. Biz de tüketicinin deneyim talebine karşılık verebilmek için sürekli Ar-Ge yapıyor, farklı lezzetler sunmaya çalışıyoruz.

Şu noktanın altını özellikle çizdi:

- Peynir üretirken geleneksel olarak şırdan mayası kullanıyoruz. Yıllardır şırdan mayasından şaşmıyoruz.

Şarapta neden 4-5 çarpan oluyor?

ASKA Group Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Aslan, “Gastrofest 2022, Winetolia, Olivetolia, Cheesetolia” açılışında şu konu üzerinde durdu:

- Restoranlarda, otellerde bakıyorum rakı fiyatında 2 çarpan söz konusu. Yani, alım fiyatı 2 ile çarpılıyor. Şarapta ise 3, 4 hatta 5 çarpana çıkılıyor. Yani, bazı restoranlarda şarap müşteriye alım fiyatının 5 katına satılıyor.

Türkiye’nin hemen her köşesinde üzüm yetiştiğini, şarap üretilebileceğini vurguladı:

- Gelin şarapta çarpanı azaltalım. Restoranlarda şarabı ulaşılmaz noktaya çıkarmayalım.

Panelde konuşmacılara şarap ikramı yaptılar

ANTALYA’da gerçekleşen “Gastrofest 2022, Winetolia, Olivetolia, Cheesetolia”da Şarap Üstatları Derneği-Mastersommelierclub Başkanı Murat Yalçın’ın yönettiği panelde Calista Genel Müdürü Adil Kızıldağ, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, Sirene Belek Hotel Genel Müdürü Ercan Çek konuştu.

Calista Genel Müdürü Adil Kızıldağ konuşurken panelistlere şarap ve peynir ikramı yapıldı. Kızıldağ, şaşkınlığını şöyle dile getirdi:

- Panelde konuşmacılara su, çay, kahve ikram edildiğini biliyoruz. Şarap ikramı yapılan panele ilk kez katılmış oldum.

Kızıldağ, yıllardır turizmde çeşitlilik ve 12 aya uzatma üzerine konuşulduğunu anımsattı:

- Gastronomi, turizmde önemli kozlarımızdan biri olabilir.

Ülkay Atmaca, gastronomi turizmine Gaziantep’i örnek gösterdi:

- Ekim ayında Gaziantep’e gittim. O gün 4 yabancı uçak gördüm. Sohbetlerden öğrendim ki Gaziantep, 1 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapmış.

Bu işi Murat Yalçın adlı bir ‘deli’ başlattı

ŞARAP Üstatları Derneği-Mastersommelierclub Onursal Başkanı Reha Arar, yola önce “Gastrofest Winetolia” diye çıktıklarını belirtti:

- Geçen yıl etkinliğimizin adına “Olivetolia” eklendi. Bu yıl da “Cheesetolia”yı ekleyerek yelpazeyi genişlettik.

Tahsildaroğlu CEO’su Sevdil Yıldırım, bu durumu şöyle değerlendirdi:

- Etkinliğe Reha Arar sayesinde dahil olduk. Burada şarap-peynir eşleşmesi gerekiyordu. Onu gerçekleştiriyoruz.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, “Gastrofest 2022, Winetolia, Olivetolia, Cheesetolia” ile ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Bu işi Murat Yalçın adlı bir “deli” başlattı. İyi ki başlattı…