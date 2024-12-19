Mutfak gereçleri krizden en son etkileniyor, sepet büyüklüğü 7 bin lirayı buluyor

Karaca-Atmaca ortaklığı ile yoluna devam eden Jumbo’nun Temmuz ayında göreve başlayan Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu ile sohbet için İstanbul Modern’e giderken biri bu yılın Ocak ayındaki, diğeri de Mayıs ayı ortalarındaki iki ayrı buluşmayı anımsadım.

Ocak 2024’te o günlerde Jumbo Genel Müdürü olan Bahriye Bayraklı Tavukçuoğlu ile buluşmuş, şirket ve marka ile ilgili mevcut durumu, hedeflerini dinlemiştim:

76 yıllık marka akıllarda hep ÇKB’ci (çatal-kaşık-bıçak) olarak yer etmiş. Tencere-tava hariç, yelpazedeki birçok ürün yurt dışından getiriliyor.

Sadece “çeyiz markası” gibi kalmak istemedik. Ürün yelpazemizi puro çantasını golf arabasına koymayı kolaylaştıran aparata kadar genişlettik.

“çeyiz markası” Karaca Grubu çatısı altında, kuvvetli kaslarını kullanma şansına sahibiz. 2023 yılında yüzde 110 büyüdük. 2024’ten korkmuyor, ciromuzun yüzde 60 büyüyeceğini öngörüyoruz.

2024’te mağaza sayımız 75’i bulacak. İngiltere ve Almanya’da da bu yıl birer mağaza açmayı istiyoruz. İhracatımız henüz yüzde 2’lerde. Bu yıl yüzde 5’e çıkarmayı planlıyoruz.

Mayıs 2024’te de o günlerde Karaca Grubu bünyesindeki Emsan’ın Genel Müdürü olan Hakan Zihnioğlu ile markayı ve şirketi konuşmuştuk:

2024’ün ilk aylarında Emsan’ın mağaza sayısı 80’e ulaştı. Bu mağazalar 32 ayrı şehirde hizmet veriyor. 2024’te mağaza sayımız 135’e çıkacak.

Ülkemizdeki evlerde başta tencere olmak üzere çaydanlık ve cezveler dahil 80 milyon adet çelik mutfak eşyası olduğunu tahmin ediyoruz.

2023’te ciromuz 100 milyon doları buldu. 2024’te de 100 milyon Euro ciro bekliyoruz. 200’e yakın tedarikçimiz var. Yüzde 65’i ülkemizde üretim yapıyor.

İstanbul Porselen, 3 yıl önce Emsan bünyesine katılmıştı. İstanbul Porselen’i Çin’de ürettirip vitrine koyacağız.

Türkiye, mutfak eşyası, gereci üretiminde dünyada ilk 10’da yer alıyor. Sektörün Türkiye’deki toplam büyüklüğü 7-7.5 milyar dolarve 4 milyar dolar cari fazlası var.

Jumbo’nun genel Müdürlüğü görevini Temmuz 2024’te devralan Hakan Zihnioğlu, önceki gün İstanbul Modern’deki buluşmamızda söze şöyle girdi:

- İstanbul Modern koleksiyonundaki yapıtlardan bir seçkiyi tasarımla buluşturduk. İstanbul Modern ile gerçekleştirilen işbirliği ile sanatı günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçladık. Özel bir koleksiyon hazırladık.

İstanbul Modern Mağaza Kreatif Direktörü Doğanberk Demir’in de eşlik ettiği buluşmada eserleri fincan serisine işlenen sanatçıların isimlerini sıraladı:

Nevin Aladağ, Fahrelnissa Zeid, Adnan Çoker, Seçkin Pirim, Erol Eskici, Taner Ceylan, Horasan, Othmar Pferschy.

“İstanbul Modern Koleksiyonu” ile sofraları birer sanat galerisine dönüştürmeyi amaçladıklarını vurguladı:

- Her kahve fincanı ve tepsi, yalnızca bir obje değil, eşsiz sanatçıların yaratıcı vizyonunu taşıyan birer sanat objesi haline geldi. Koleksiyon, tasarım ile sanatı yaşamın merkezine yerleştiren vizyonumuzu yansıtıyor.

Ardından Jumbo’yla ilgili bilgilere döndü:

- Jumbo, bugün 61 mağaza ve 200’den fazla satış noktasıyla yola devam ediyor. 2024 yılını 60 milyon dolarlık bir ciro ile kapatmayı öngörüyoruz. 2025 için 75 milyon dolarlık ciro hedefi belirledik.

2024’teki satış hacmiyle ilgili bazı verileri ortaya koydu:

- Bu yıl 7 milyonu aşkın çatal-bıçak, 2 milyondan fazla tabak satışı yaptık. Toplam ürün satışımız 10 milyonu buldu. Tedarikte, yüzde 50 yurtdışı-yüzde 50 yurtiçi dengemiz var. Yurtdışı tedarikte Çin, Malezya, Endonezya öne çıkıyor.

Türkiye’de evlilik, boşanma ve öğrenci evleri ile yılda 1 milyon yeni hanenin kurulduğunu anımsattı:

- Bu hanelerin her biri tencere, çaydanlık, çatal-bıçak gibi ürünlerle yeni başlangıçlar yapıyor. Yeni kurulan haneler sektörümüzü hep dinamik tutuyor. O nedenle mutfak eşyaları, gereçleri sektörü krizlerden en son etkileniyor. Bu, bizim için şans.

Türkiye’nin mutfak eşyaları, gereçleri sektörünün dünyadaki yerine işaret etti:

- Sektörümüz dünyada 5’inci sırada bulunuyor.

Müşteri başına alışverişi, yani sepet büyüklüğünü merak ettim, paylaştı:

- 2023’te 3 bin lira dolayında idi. Bu yıl 7 bin lira düzeyinde seyrediyor. Müşteri sayısında azalma var ama sepet büyüyor.

Hakan Zihnioğlu, Jumbo’nun 25 ülkeye ihracat yaptığını bildirdi:

- Şu anda ihracatın ciromuzdaki payı yüzde 5. Hedefimiz ilk aşamada yüzde 10’a çıkarmak. İhracatta ABD, Güney Amerika, Avustralya ve Japonya gibi gastronominin güçlü olduğu ülkelerle yakın coğrafyamız olacak.

Hemen her sektördeki birçok şirket krizde kıvranırken, mutfak eşyaları, gereçleri sektöründe döviz bazında yüzde 25 büyüme planlayabilmek önemli avantaj değil mi?

Çin, Malezya’ya vinç projesini 3 milyon dolar fiyat kırıp elimizden aldı

Çelikbilek Group bünyesindeki KM Kümsan Vinç Sistemleri, bir süre önce Malezya’da gündeme gelen vinç projesi için kolları sıvadı, teklifini oluşturdu:

Yüzde 40 avans, toplam 11 milyon dolara biz bu işi üstlenmek isteriz.

Tüm tekliflerin alınmasından kısa süre sonra Malezya’da vinç projesini talep eden firma, KM Kümsan Vinç Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı A. Tekin Çelikbilek’i aradı:

- Fiyatınızı biraz indirin, projeyi size verelim. Biz, bu projeyi sizin almanızı çok isteriz.

Hesaplar yapıldı, yeni teklif sunuldu:

- Fiyatı 10 milyon dolara çekiyoruz. Ancak, bu durumda avansı yüzde 40 yerine, yüzde 50 talep ediyoruz.

Tekin Çelikbilek, projeyi alma konusunda çok umutlanmışken, 10-15 gün sonra Malezya’dan arandı:

- Tekin Bey, biz bu projeyi size vermeyi çok istedik. Aslında ibre sizden yanaydı. Ancak…

Çelikbilek, sordu:

- Peki ne oldu?

Malezya’dan şu yanıtı aldı:

- Çinli firma avans dahi talep etmeksizin fiyatı 8 milyon dolara indirdi. Biz de Çinli firmayı seçtik.

Tekin Çelikbilek, bu öyküyü geçen hafta Dilovası’ndaki İMES OSB’de EKONOMİ Gazetesi işbirliği ile gerçekleşen “İMES Ekonomi Zirvesi’24” toplantısı sonrasındaki sohbette anlattı.

Çelikbilek, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan, Başkanvekili Kerim Çolakoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar, Urtim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar’ın bulduğu masada Malezya’daki vinç öyküsünü aktarıp ekledi:

- Bizim o projeyi 8 milyon dolar gibi bir fiyatla yapmamız mümkün değildi. Çinli firmanın böylesine fiyat kırabildiği ortamda nasıl rekabet edelim?

Enflasyonla mücadele sürecinde döviz kurlarının yatay seyrinin ihracatın rekabet gücünü zayıflatmasına Çin’deki devlet destekleri de eklenince 11 milyon dolarlık projenin Türk firmasının elinden uçup gitmesi olayı yaşanıyor…

Doluluk yüzde 99, ihracat 1.5 milyar dolar

Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Prof. Ahmet Kasım Han ile Dilovası’ndaki İMES OSB’ye gittiğimizde önce “Mükemmeliyet Merkezi”ne uğradık.

İMES OSB Başkanvekili Kerim Çolakoğlu, merkezdeki makineleri gösterdi:

- OSB’deki bazı fabrikalarda olmayan makinalar bu merkezde var. O fabrikalar buradan hizmet alıyor.

Eğitime işaret etti:

- Burada yeni mezun mühendisler dahil eğitim alabiliyor. Merkezimizde eğitim gören 770 kişi, OSB’mizdeki tesislerde istihdam edildi.

Kerim Çolakoğlu, 2025’te “Yeşil OSB” sertifikası almasını bekledikleri İMES OSB’deki doluluk üzerinde durdu:

- Yüzde 99 doluluk var. Genişleme bölgesinde 70 yeni fabrika parseli açılacak. OSB’mizdeki firmaların toplam ihracatı 1.5 milyar doları buluyor. 20 bin 150 kişi istihdam ediliyor.