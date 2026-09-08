Müthiş gecenin reytingi: Kadın voleybolu seyircisi erkek futbolu seyircisini yakaladı

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Önce dün sabahtan başlayayım.

Bir gece oynanan Türkiye-İtalya maçının televizyondaki reytinglerine baktım.

Totalde 5 reyting yapmış.

Share’i 20…

Yani o saatte televizyonun başında olan her 5 kişiden biri bu maçı seyrediyormuş.

Demek ki 5 milyon kişi seyretmiş maçı

5 milyon kişi yapar.

Dahası var…

“Daha 17” dizisi biter biterdemez totalde de 1 numaraya oturmuş.

Eğitim ve gelir seviyesi yüksek izleyiciye gelince…

7,7 reyting…

32 share…

Buna belediyelerin ve kurumların kurduğu ortak izleme alanlarını, kafeleri, mahfilleri ekleyin.

Paraguay futbol maçını bu kadar insan seyretmişti

Bir fikir vermesi için son çok iddialı gittiğimiz son Dünya Kupası’nda ilk maçımızı seyreden insan sayısı vereyim.

Maç Türkiye saatiyle sabah 6’da oynanmıştı.

Totaldeki reytingi 6,85’ti.

O saatte ekran başındaki insan sayısı az olduğu için share’i 75,45’di.

Bu hesapla o maçı seyreden insan sayısı 5,4 milyondu.

Yani o büyük şaşaa ile gittiğimiz, yeri göğü inlettiğimiz erkek millî futbol takımımızın reytingine yetişmiş kadın voleybolcularımız.

Maç bittiği an ekranda gördüğümüz manzara

Şimdi filmi 24 saat geriye sarıyorum.

Maçın son saniyeleri…

Bodrum’da, iki dakikada bir dışarı kaçtığım DoubleTree Işıl Tatil Köyü’ndeki salona yine dönmüşüm.

Herkes birbirine sarılıyor.

Gözüm ekranda…

Şampiyon kızlar sarmaş dolaş.

Salondaki 16 bin kişi sarmaş dolaş.

Böyle bir maç bir millete ancak böyle anlatılır

Ve TRT’de maçı anlatan arkadaşımız…

Onu kutluyorum.

Böyle bir maç işte bir millete böyle anlatılır.

Heyecanı bizim heyecanımız.

Bu maçlar boyunca TRT’nin yayınlarını yapan, bu ekibi görevlendiren herkesi de kutluyorum.

Bize milletçe bir zaferin keyfini bütün güzellikleri ve en önemlisi de bütün duygusal ayrıntıları ile yaşattılar.

Tribünlerde maçı birlikte izleyen kızların güzelliği

Sık sık tribünlerde gezdirdiler bizi…

O görüntüler sayesinde başı örtülü kızlarla başı açık kızların nasıl birlikte, el ele, yan yana, birbirlerine sarılarak millî takımımızı desteklediklerini, aynı tutkuyu, heyecanı ne kadar güzel paylaştıklarını, yaşadıklarını gördük.

O görüntüler sayesinde bu ülkenin artık geçmişteki gibi bugün hepimize utanç veren bir başörtüsü sorununun kalmadığını gördük.

TRT’nin başarılı kamera ve yönetim ekibi sayesinde…

Hepsine tek tek teşekkürler.

Bütün milletin verdiği vergilerle yapması gereken yayını yaptı

TRT önceki gece “Bu milletin vergileri ile yayın yapan bir kuruluşun nasıl olması gerektiğini” gösterdi bize.

Dünya Kupası final maçı arasındaki şovu yayımlamayarak kırdığı kalbimizi bu defa okşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha maç biter bitmez takımın yöneticilerini arayıp kutladı ki bu da geceyi güzelleştiren şeylerden biriydi.

Hepsi çok güzeldi yani…

Bir tek şey hariç…

Ertesi gün Anadolu Ajansı’nın haberini okuyorum

Ertesi gün Anadolu Ajansı’nın şampiyonlukla ilgili verdiği haberi okuyorum.

Gençlik ve Spor Bakanının maçtan sonraki konuşmasını çok geniş vermiş.

Bakan, Cumhurbaşkanının spor altyapısına verdiği önemi ve yaptığı yatırımları anlatıyor.

Hepsi doğru.

Cumhurbaşkanının spor altyapısına yaptığı yatırımı kimse inkâr edemez.

Sıra kaptan Eda Erdem’e gelince unutulan o cümle

Millî takımımızın kaptanı Eda Erdem’in maç sonundaki konuşmasını da çok uzun vermiş.

Ancak o uzun konuşmanın içinden bir cümle sanki ihtimamla ve cımbızla çekilip çıkarılmış.

Sansürlenmiş yani…

Kaptan Eda’nın o sözleri şunlardı: “Biz bugün burada sadece bir şampiyonluk kazanmadık.

Biz Cumhuriyet’in bize açtığı yolda Türk kadınının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik…”

Evet, bu cümle cımbızla çekilip çıkarılmıştı.

Yahu kardeşim, dün akşam TRT o cümleyi verdi ve 5 milyon kişi izledi

Okurken kendi kendime mırıldanıyordum: “Yahu kardeşim, siz dün TRT’den maçı izlemediniz mi?

TRT, kaptan Eda Erdem’in bu sözlerini verdi.

Dahası TRT’nin maçı anlatan görevlisi de yayınını neredeyse aynı cümlelerle bitirdi.

Onlar bunu yapmıyor da…

Siz niye böyle “durumdan vazife çıkarır” gibi cümle ayıklıyorsunuz?

Nedir bu Allah aşkına…

O cümle sosyal medyada viral oldu, siz görmediniz göstermediniz, ne oldu?

Ayıkladığınız o iki cümleyi önceki akşam ekranlarının başındaki 5 milyon kişi dinledi, duydu ve alkışladı.

O sözler sosyal medyada viral oldu, dalga dalga milyonlara yayıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlaması ile gecede hiçbir eksik kalmadı.

Millet tablosu tamamlandı.

Tarihi ile, bugünü ile bir millet halkası kapandı.

Önümüzde böyle güzel, özlediğimiz bir tablo varken, bunu küçücük hesaplarla bozmanın bir manası var mı?

Ne gereği var, millet hâline geldiğimiz bu güzel gecenin estetiğini bozmanın…

Siz de TRT gibi davransanız daha güzel olmaz mıydı…