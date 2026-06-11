Nakit gücü yüksek 18 şirket tedbiri elden bırakmıyor

Borsada finansal sıkılaşma döneminin güvenli firmaları olarak öne çıkan nakit oranları yüksek şirketler dikkat çekiyor. 7.114’e varan nakit oranıyla öne çıkan 18 firmanın borç ödeme yapısı alkışı hak ediyor. Peki paranın yatırım yerine kasada durması atıl kalan nakit olabilir mi?

Borsada bir şirketin likit rasyosu ne kadar yüksekse her türlü fırtınaya karşı o kadar sarsılmaz bir güce ulaştığı kabul edilir. Borç çevrim maliyetlerinin zirveye çıktığı zorlu süreçlerde kısa vadeli yükümlülükleri kolayca karşılayabilmek kuşkusuz önemlidir. Bu çerçevede Borusan Yatırım’ın 7.114 seviyesindeki nakit oranı veya Enka İnşaat’ın 254’ü bulan nakit gücü dikkat çekiyor. Şirketlerin bu gösterişli likidite şöleni, gerçek bir operasyonel verimlilikten mi yoksa yönetimin yeni yatırım iştahsızlığından mı kaynaklandığını okumak ise yatırımcı için asıl önemli meseledir. Neticede sermayesini doğru kullanan şirketlerin büyüme potansiyeli her zaman için daha fazladır.

Nakit oranı yüksekler

Borusan Yatırım tablodaki 18 şirket arasında 7.114 ile en yüksek nakit oranına sahip firma konumunda. Üç aylık mali tablolarında finansal borcu görünmeyen şirketin net borcu 5,5 milyar TL fazlalık veriyor. İlk çeyrekte dönem sonu kârını %54 düşüren firmaya ait hisse, son iki yıldır yatayda dalgalı bir seyir izliyor.

Türk Altın, 279,57 nakit oranıyla tabloda ikinci sırada yer alıyor. İlk çeyrek bilançosuna göre 12,6 milyon TL finansal borcu olan şirketin net borç yapısı 24,1 milyar TL fazlalık veriyor. İyi bir dönem geçiren firma, satışlarını %61, esas faaliyet kârını %622 büyüttü. Dönem sonu kârı ise 1,6 milyar TL olurken bir önceki yıla göre %143 arttı.

Nakit oranı düşük olan

Sıralamaya giren 18 firma arsında Ülker %48,68 ile en düşük nakit orana sahip firma. Yılın ilk çeyreğinde gelirini %4, esas faaliyet kârını %35 düşüren Ülker, dönem sonunda net kârını yarı oranda gerileterek 1,59 milyar TL’ye indirdi. Finansal borçları 58,3 milyar TL seviyesinde bulunan şirkete ait hisseler yatayda dalgalı hareket ediyor.

ZEYNEP’E SOR

BORÇ/FAVÖK MÜ, BORÇ/ÖZSERMAYE Mİ?

Net borç / FAVÖK; nakit akışı ölçümü, geri ödeme süresi, dinamiklik, kıyas imkanı. Değişken kârlılık, manipülasyon riski, yatırım körlüğü, faiz yükü.

Toplam borç / özsermaye; kaldıraç kontrolü, sağlamlık, uzun vade, risk iştahı. Enflasyon yanılgısı, atıl sermaye, değerleme farkları, sektör uyumsuzluğu.

Aldığı işler gelirini büyütüyor. Kârın sınırlı kalmasında finansman gideri etkili

SDT’nin açıkladığı onca işe rağmen neden kârı istendiği şekilde bir türlü artmıyor? ● Abdullah Dere

Abdullah, SDT Uzay ve Savunma yılbaşından bu yana açıkladığı işlerin yıllık gelire oranı %31 seviyesinde. Söz konusu işlerin teslimatları ise 2026 ve 2027 yıllarına yayılıyor. Bu itibarla alınan her işin hemen bilançoya yansımasını beklememeli. Yılın ilk çeyreğinde satışlarını %127 ve FAVÖK’ü %2.299 oranında artırdı. Dönem sonunda zarardan kâra dönmesi olumlu olsa da 13,9 milyon TL gibi sınırlı bir tutarda duruyor. Azaltmasına rağmen gelirlerine göre finansman yükü hâlâ yüksek. Nakit akışını artırmaya devam etmesi finansman yapısını güçlendirecektir.

Satışlarında düşüş yaşarken yeniden değerlenen taşınmazlarla dönem sonunda kâr yazdı

Tümosan bir türlü sorunlarını aşıp düze çıkamıyor. Daha da kötüsü olabilir mi? ● Ergün Seren

Ergün, Tümosan nisanda yaptığı açıklamayla üretimin durdurulduğu yönündeki iddiaları net bir dille yalanlarken, faaliyetlerin kesintisiz sürdüğünü belirtti. Bununla birlikte şirket yılın ilk çeyreğinde satışlarını %84 azaltarak 307,9 milyon TL’ye düşürdü ve esas faaliyet zararı 34,1 milyon TL ile devam ediyor. Piyasadaki daralmadan şirketin olumsuz yönde etkilendiği gözleniyor. Dönem sonunda zarar 862,7 milyon TL’ye çıktı. Artan zararda 1,1 milyar TL vergi gideri kalemindeki tutarının etkisi öne çıkmakta. Hisse ise iki yılı aşkın süredir düşüyor.

YATIRIM FONLARI

RDF hisse senedi fonu yıllık %67 performansıyla endeksin üzerinde yer aldı

Rota Portföy’ün idare ettiği Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (RDF), Temmuz 2024’ten bu yana işlem görüyor. Fiyatı özellikle geçtiğimiz ekim ayından itibaren hareketlendi. Şubatta 1,68 TL’yi test ettikten sonra gerilerken mayıstaki ikinci denemesiyle 1,71 TL’ye çıksa da tutanamadı ve tekrar geriye düştü. Hacmi ise ocaktan bu yana daralırken şimdilerde 202,2 milyon TL büyüklüğünde. Şubattan itibaren para çıkışının yaşandığı fona haziranda 415,1 milyon TL ile cüzi de olsa nakit girişi olması önemli. Aynı sürede yatırımcı sayısı 2.578 kişiden 938’e geriledi. Doluluk oranı ise %12,68 seviyesinde. RDF, ağırlıklı hisse senetlerine yatırım stratejisiyle hareket ediyor. Portföyünde SISE, SAHOL, FROTO, ISCTR ve GARAN hisselerinin ağırlığı öne çıkıyor. Son bir yılda %66,66 yükselişiyle endeksin üzerine çıktı.

TAHVİL

Kent Finans Faktoring, piyasadan TLREF + %3,50 faizle 90 milyon TL borçlandı

Kent Finans Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 09.06.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 90.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3,50 düzeyinde bulunuyor. 182 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 08.12.2026 tarihinde itfa edilecek. 9 Haziran itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Kent Finans Faktoring’in verdiği %3,50 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFKNTFA2614 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKSA ENERJİ

Santralleri tam kapasiteyle devrede. Gaziantep ve Kazakistan’da üretim başladı

Aksa Enerji, Gaziantep’teki 58 MWp mekanik kurulu güce ve 48.169 MWh depolama kapasitesine sahip Pamuk Depolamalı GES projesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kabulünün yapılarak ticari işletmeye alındığını duyurdu. Öte yandan şirket, Kazakistan’ın Kızılorda şehrindeki 264 MW kurulu güce sahip doğal gaz kombine ısı ve enerji santralinin de kabulünün tamamlandığını ve 15 yıllık kapasite sözleşmesiyle tam kapasite devreye girdiğini bildirdi. Enerji yatırımlarında santrallerin inşaat sürecinden ticari işletme aşamasına geçmesi nakit üretimi için en önemli adımdır.

BERA HOLDİNG

Bağlı ortaklığı Konya Kağıt, İzmir Özel Endüstri Bölgesi için imar onayını aldı

Bera Holding, iştiraki Konya Kağıt’ın İzmir Torbalı’daki alanının Özel Endüstri Bölgesi olmasına yönelik Sanayi Bakanlığı tarafından gerekli onayın verildiğini duyurdu. Onay çerçevesinde dekor kâğıt yatırımı, energy ve buhar üretim tesisi projelerini kapsayan ilk imar planı askı süresi sonrası kesinleşecek. Söz konusu girişimle firma entegre üretim tesisi yatırımında en önemli yasal prosedürlerden birini aşmış oldu. Büyük ölçekli sanayi projelerinde, yatırımların özel endüstri bölgelerinde gerçekleştirilmesi bürokrasiyi azaltan ve vergi avantajı sağlayan bir yoldur.

AKIN TEKSTİL

Mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Mahkeme 18 Haziran’da karar verecek

Akın Tekstil, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davasında, konkordato talebiyle alakalı karar verilmek üzere 18 Haziran günü duruşma yapılacağını duyurdu. Mali sıkışıklık yaşayan sanayi şirketlerinde konkordato sürecinde mahkemenin vereceği karar operasyonel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Sürecin belirsiz bir şekilde uzamasına nazaran, duruşma tarihinin belli olması şirketin alacaklılarla yeniden yapılandırma görüşmeleri yapması için zemin yaratacaktır. Sürecin bilançoya etkisi ise mahkemenin vereceği nihai karara bağlı olacak.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Oyak Çimento hissesinde gelen satışlar fiyatı baskılıyor. Fonlar satan tarafta

Oyak Çimento’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %23,19 ile toplamda 2,45 milyon lot azalarak 8,12 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 46’dan 36’ya geriledi. OMG, 1 milyon lotla en fazla satışı yaparken, BIH 532,8 bin lot ile en çok alımı gerçekleştiren fon oldu. Oyak Çimento hakkında bugüne kadar 10 aracı kurum öneride bulunurken 3 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Tera Yatırım 40,10 TL ile verdi. En düşük öneri 30,70 TL ile Phillip Capital’den geldi.