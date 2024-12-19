Nakit gücü yüksek kazandıran şirketler

Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana önemli getiriler sağlayan şirketler; nakit gücü yüksek olanlar. Nakit değerleri 10 milyar TL’nin üzerinde olan, cari oranı 0,9’u aşan ve yılbaşından itibaren %60’tan fazla kazandıran şirketleri araştırdık.

Elinde güçlü bir nakdi olan ve sahip olduğu dönen varlıklarla kısa vadeli borçlarını karşılama gücü olan şirket araştırmasında listenin ilk sırasında TAV Havalimanları geliyor. Şirket, 28,9 milyar TL nakit değeri ve 1,07 cari oranıyla yıl başından bu yana %171,16 prim yaptı. Hisse, bu süreçte yatırımcısına en fazla kazandıran oldu. ENKA İnşaat ise 108,8 milyar TL nakit değeriyle dikkat çekiyor. Şirket, 2.86 cari oranı ve %68,59 getiri oranıyla güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom %93,10, Anadolu Grubu Holding %86,75, Turkcell ise %76,10 getiriyle yatırımcıların ilgi alanında kalmayı sürdürüyor. BİM Mağazacılık %74,44 getiriyle güçlü büyümesini devam ettirirken, Pegasus 55,4 milyar TL nakit değer ve %69,69 getiri oranıyla endekste önemli bir yer tutuyor.

Döviz ve petrolde dalgalı seyir

Son haftalarda döviz piyasalarında hareketlilik gözleniyor. Dolar/TL 35 seviyesine yaklaşırken, Euro/ TL yatay seyrini koruyor. Petrol piyasasında da Brent tipi petrolün varil fiyatı 70-75 dolar bandında dalgalı bir görünüm sergiliyor. Borsa İstanbul’da endekste ağırlığı en yüksek 7 hisse piyasanın lokomotifi olmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları %7,35 ile lider konumda. Onu BİM Mağazacılık %6,76 ve Akbank %6,06 ağırlıkla takip ediyor. Koç Holding, Turkcell, Tüpraş ve Sabancı Holding gibi önemli firmalar, piyasanın lokomotifi olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, 2024’ün ilk yarısında dikkat çeken performans gösteren bu şirketlere odaklanarak, gelecek döneme yönelik pozisyonlarını güçlendirmeye hazırlanıyor.

ZEYNEP’E SOR

VARLIK YÖNETİMİ Mİ, BORÇ YÖNETİMİ Mİ?

Varlık yönetimi; değer artışı, yatırım fırsatı, nakit akışı, riski azaltma, şirket itibarı. Yüksek maliyet, düşük likidite, strateji hataları.

Borç yönetimi; sermaye kontrolü, esneklik, likidite sağlama, kaldıraç etkisi. Yüksek risk, faiz yükü, dışa bağımlılık, kredi notu riski.

Yatırımı yıl sonunda devreye girecek. İhracatını artırmayı ve bağımlılığı azaltmayı hedefliyor

Kardemir’in kapasitesini artırabilmesi adına yaptığı yatırımlar hakkında bilgi alabilir miyim?/Tarık Yiğit

Tarık, Kardemir’in 2016’da yıllık 700.000 ton kapasiteli olarak kurulan Çubuk ve Kangal Haddehanesinde yüksek kaliteli yuvarlak çubuk ve nervürlü inşaat çeliği de dahil olmak üzere geniş bir üretim çeşitliliği bulunuyor. Firma, geçtiğimiz ekim ayındaki açıklamasında da yeni Sizing Block teknolojisi yatırımıyla, haddeleme sürecindeki ürünlerin boyut doğruluğunu önemli ölçüde artıracağını belirtti. Böylece daha hassas ve yüksek kalite standartlarında üretim olacak. Söz konusu yatırım yıl sonunda devreye alınacak. Sizing Block yatırımıyla, ihracatın artırılarak ithal ikamesi ürünlerle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Romanya’ya önemli bir satış gerçekleştirecek. Alınan iş yıllık gelirinin %87’sine denk geliyor

Romanya’ya yaptığı satış Otokar’ın büyümesine ne ölçüde katkı sağlayacağını öğrenebilir miyim?/Ezgi Öztürk

Ezgi, Otokar Romanya Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Romtehnica firması tarafından açılan 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç ihalesini kazandı ve ardından sözleşmenin taraflarca imzalandığı belirtildi. Böylece firma, oldukça önemli bir satış bağlantısı gerçekleştirmiş oldu. Sözleşmeye konu tutar yaklaşık 32 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 37 milyar TL satış gerçekleştirdiği düşünüldüğünde yıllık gelirinin %86,5’ine denk gelen bir sipariş almış oluyor. Anlaşma gereği İlk 278 araç Otokar tesislerinde üretilecek. Geri kalan 781 araç ise Romanya’da üretilecek. Proje kapsamında ayrıca lojistik destek verilecek.

YATIRIM FONLARI

Global MD Portföy’ün GKF Fonu, katılım esaslı yatırımla %61,39 kazandırdı

GKF Katılım Fonu, %81,37 hisse ağırlıklı portföy yapısıyla faize dayalı olmayan yatırım araçlarına odaklanıyor. 64,4 milyon TL büyüklüğe ulaşan fon, %18,71 doluluk oranı ile dikkat çekiyor. GKF, Galata Wind, Altınay Savunma ve Albaraka gibi hisselere yatırım yaparak yeşil enerji ve teknoloji sektörlerinde yer alıyor. Ayrıca, BYF katılma payları ve yatırım fonları ile portföy çeşitlendirilmiştir. Fonun stratejisi, faize duyarlı yatırımcılar için dalgalanmalara karşı uyumlu bir yapıya sahip. Yılbaşından bu yana %61,39 getirisi ile yatırımcılara alternatif sunuyor. GKF’nin faize dayalı olmayan yatırım prensipleri, mevcut piyasa koşullarında finansal kazanç arasında dengeli bir çözüm arayan yatırımcılar için alternatif olarak öne çıkıyor

TAHVİL

Tera Yatırım Bankası, %58,82 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Tera Yatırım Bankası, 17.12.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %52 olurken, bileşik faizi de %58,82’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 181 gün vadeli olup ödeme tarihi 16.06.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %25,79 olacak. Diğer taraftan Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,24 seviyesinde bulunuyor. Tera Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı, TLREF’in 2,76 puan üzerinde bulunuyor.

%52 YILLIK BASİT FAİZ

Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 17.12.2024 olurken vade tarihi 16.06.2025 olacak. Bono piyasada TRFTRYB62529 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KATMERCİLER

MSB ile yıllık satışlarının %41’ine denk gelen bir anlaşmaya imza attı. Gelirini büyütecek

Katmerciler Ekipman, Milli Savunma Bakanlığı ile askeri ekipman tedarikine yönelik önemli bir anlaşma gerçekleştirdi. İmzalanan sözleşmenin toplam bedeli 24.150.000 dolar olduğu belirtildi. Tutar güncel kurdan yaklaşık 843,8 milyon TL’ye denk geliyor. Şirket geçtiğimiz yıl ise 2,07 milyar TL gelir elde etti. Anlaşma bedeli, şirketin yıllık gelirinin %40,87’si oranında bulunuyor. Şirket geçtiğimiz ekim ayında da yurt dışı kaynaklı 10.500.000 dolar tutarında Yangın Söndürme Araçları siparişi almıştı. Söz konusu bedel de yıllık gelirinin %17,77 seviyesinde bulunuyor. Katmerciler Ekipman, eylül ayından bu yana oldukça güçlü iş bağlantıları gerçekleştirdi. Yıl içinde aldığı yeni işlerin toplam tutarı 1,96 milyar TL’ye çıktı. Toplam tutar, yıllık gelirinin %94,6’sına ulaştı.

CVK MADEN

İhalesini kazandığı Simav’daki maden sahasının ruhsatını aldı. Büyüyen yapısını koruyor

CVK Maden, ekim ayında duyurduğu Kütahya Simav’daki Arama Ruhsatına ilişkin süreci tamamladığını belirtti. 1.000.000 TL bedelle kazanılan ihale sonucunda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatın düzenlenmesinin uygun bulunduğu belirtildi. Söz konusu Arama Ruhsatı, 10 Aralık 2031’e kadar geçerli olacak. Açıklamada, ruhsat devir işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. CVK Maden, maden arama ve geliştirme faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde büyütmek istiyor. Son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali dönemde hem gelirini hem de kârını artırmayı başardı. Genel ekonominin büyümede zorlandığı bir süreçte şirket satışlarını %36 ve dönem sonu net kârını %216 büyüttü. Hissenin fiyatı ise Ağustos 2024’te en yüksek 608,50 TL’ye kadar çıkarken sonrasında geriledi.

PETKİM

Tesisin modernizasyonu için ilk adımını attı. Nihai karar analizlerden sonra netlik kazanacak

Petkim, yeni proses ünitelerinin kurulumu ve mevcut tesislerin modernizasyonunu içeren kapsamlı bir «Master Plan» projesini hayata geçirmek için ilk adımını attı. Açıkladığı plan kapsamında etilen, polipropilen, yüksek yoğunluklu/lineer alçak yoğunluklu polietilen gibi yeni proses ünitelerinin kurulması ve tesislerin modernizasyonunu hedefliyor. Aldığı karar doğrultusunda, ilk fizibilite çalışmalarını tamamladı ve projenin detaylı teknik ve ticari analizlerini yapmak için ön mühendislik tasarımı hazırlığı ile tasarım aşamalarına geçeceğini duyurdu. Süreç kademeli olarak ilerleyecek. Şirketin yönetimi yatırım noktasında kararlı olmakla birlikte Master Plan’a ilişkin nihai kararın teknik ve finansal analizlerin tamamlanması sonrası netlik kazanacak.