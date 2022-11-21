Bugün yeni gazetemizin ilk yayını ile yine birlikteyiz. Adını, Nasıl Bir Ekonomi koyduk. Web sitemizin adı da ekonomim.com oldu. Yine bildiğimizi okuyacak, en iyi yapabildiğimiz işi yapacak ve okurlarımıza nitelikli, doğru, güncel haber ve yorum sunmaya devam edeceğiz.

Nasıl bir ekonomi?

Üreten bir ekonomi… Soru soran, sorgulayan, verilerin arasındaki reel gelişmeleri inceleyen, geleceğe mesaj bırakan bir ekonomi.

Nasıl bir ekonomi?

Katma değeri olan haber üreten, ekonominin nabzını tutan bir ekonomi.

Nasıl bir ekonomi?

Sahibi; gazetecilerin olduğu, ekonomi gazeteciliğini en üst standarda çıkaran bir ekonomi…

Nasıl bir ekonomi?

Ezberleri bozan, köklü bir çizgiye nefes getiren bir ekonomi…

YENİ AKIM MEDYA

Neyi beslersen onu büyütürsün… Neyi fazla anarsan, başın ona bağlanır ve bir süre sonra kendi gerçeğin halini alır. Ekonomi gazeteciliğinde Nasıl Bir Ekonomi; nitelikli haberciliğin yeni adresi… Çalışanlarının elinde şimdi bizler, doğru ve nitelikli habere başımızı bağlayacak, gerçeğin bizzat kendisini ekonomi üzerinden aktaracağız.

Bizler her yalan söylediğimizde, gerçeğe borçlanırız ve gerçek, eninde sonunda gelir, yalandan hakkını geri alır. Bu yüzden yalanın her türünden uzak dururuz. Yeni Akım Medya derken kastımız şudur; Kişileri değil, kavramları ve olayları esas almak. İki farklı ve birbirinden bağımsız kaynaktan doğrulamadıkça o bilgi henüz duyumdur, haber değildir.

Halkın haber alma hak ve özgürlüğüne hizmet ederken; ‘Müşteri değil; okur. Ürün değil; gazete’ düsturuyla yol alırız. Basın kartı ile kredi kartını karıştırmaz, cevap hakkına saygı duyarız. İddiamız, ekonomi haberciliğinde kimseden geri kalmamaktır.

Ancak haber atlatma telaşına da kapılmayız. Doğrulatamadıysak haber atlarız da yalan habere itibar etmeyiz. Yeni Akım Medya; nitelikli ekonomik içerik ve yorumlarımızla oluşacaktır.

NOT

DÖNÜŞÜM; DAHA İYİ BİR YARIN İÇİN DÜNÜ GERİDE BIRAKMAK…

Dönüşüyoruz dedik ve dönüştük. Artık yeni bir markamız var. Ancak entelektüel sermayemiz ve yayıncılık ilkelerimiz, tıpatıp aynı… Daha iyi bir yarın için dünü geride bıraktık. Şimdi güne ve yarına dair yeni şeyler söyleme zamanı…

Bunu yaparken bilgiyi kirletmemek, yalanın her türlüsünden uzak durmak, sarsılmaz şiarımız… En güçlü yalan, gerçeğin üzerine inşa edilendir. Rahmetli Demirel; “Allah yakışan iftiradan korusun” derdi. Ne kadar gerçekçi ve yakışan iftira olsa da yalan haberin eninde sonunda gerçeğe boyun eğeceğini biliriz.

Bize düşen; yalan haber yakıcılığını yıkıcılığını icra etmeden, gerçeği vakit geçirmeden yazıp çizmektir.