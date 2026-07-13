NATO'nun dönüşen misyonu, yeni dünya düzeni ve Türkiye: Askeri ittifaktan jeoekonomik güç mimarisine

NATO'nun kuruluşunda Çin diye bir başlık yoktu. Bugün ise Çin; dünyanın üretim merkezi, kritik madenlerin önemli tedarikçisi, yapay zekâ yarışının baş aktörlerinden biri, deniz ticaretinde yükselen güç ve teknoloji rekabetinin ana oyuncusu olarak NATO belgelerinde giderek daha fazla yer alıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi, yalnızca diplomatik takvimdeki önemli bir uluslararası toplantı olmanın ötesinde, Türkiye'nin uluslararası sistem içerisindeki konumunu yeniden teyit eden stratejik bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Zirvenin İstanbul'da gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin Avrupa, Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu ve Akdeniz'i aynı anda etkileyebilen jeopolitik ağırlığının ittifak tarafından da kabul edildiğini gösteriyor. Ancak zirvenin asıl önemi, ev sahipliğinin ötesinde, NATO'nun artık kuruluş mantığının çok ötesinde yeni bir dönüşüm sürecine girmiş olmasında yatıyor. 1949 yılında Sovyetler Birliği'nin oluşturduğu askerî tehdide karşı kurulan NATO, bugün yalnızca bir güvenlik örgütü değil. Dünya ekonomisinin dijitalleşmesi, tedarik zincirlerinin güvenliği, enerji arzı, kritik mineraller, yapay zekâ, siber güvenlik, uzay teknolojileri ve ekonomik rekabet gibi alanlar artık güvenlik kavramının ayrılmaz parçaları hâline geldi. Dolayısıyla NATO artık yalnızca askerî bir ittifak olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Bugün NATO, küresel ekonomi politiğin şekillenmesinde etkili olan kurumsal yapılardan biri hâline gelmiş durumda.

Soğuk Savaş NATO'sundan jeoekonomik NATO'ya

NATO'nun kuruluşunda temel amaç oldukça açıktı: Sovyet yayılmasını durdurmak, Avrupa'nın güvenliğini sağlamak, ABD'nin Avrupa'daki askerî varlığını kurumsallaştırmak.

Bu dönemde güvenlik kavramı büyük ölçüde askerî tehditlerle sınırlıydı. Ancak XXI. yüzyılda tehdit tanımı tamamen değişti. Artık ülkelerin güvenliğini tehdit eden unsurlar arasında; yarı iletken üretimi, enerji bağımlılığı, veri güvenliği, deniz ticaret yolları, kritik madenler, yapay zekâ üstünlüğü, biyoteknoloji, uzay sistemleri, siber saldırılar en az tanklar ve savaş uçakları kadar önem taşımaktadır. Bu nedenle NATO da klasik askeri ittifaktan çok daha geniş bir güvenlik mimarisi oluşturmaya başladı.

Ekonomi politiğin güvenlikle bütünleşmesi

Son yıllarda yaşanan gelişmeler bu dönüşümü hızlandırdı. COVID-19 salgını, küresel tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Rusya-Ukrayna Savaşı enerji güvenliğinin ekonomik bağımsızlık anlamına geldiğini ortaya koydu. Kızıldeniz'deki krizler deniz ticaretinin askerî güvenlikten ayrı düşünülemeyeceğini gösterdi. ABD-Çin rekabeti ise teknolojinin artık jeopolitik güç mücadelesinin merkezine yerleştiğini ortaya çıkardı. Dolayısıyla günümüzde güvenlik; ekonomi + teknoloji + enerji + ticaret + savunma bileşkesinden oluşuyor. Bu yeni yaklaşım NATO'nun da gündemini değiştiriyor.

Zirvede öne çıkan yeni yaklaşımlar

Son zirvede dikkat çeken başlıklar yalnızca askerî kapasitenin artırılması değil.

Bunların yanında; savunma sanayii üretim kapasitesinin artırılması, kritik altyapıların korunması, siber güvenlik, uzay güvenliği, yapay zekâ kullanımı, savunma sanayiinde ortak üretim, mühimmat stoklarının artırılması, tedarik zincirlerinin güvence altına alınması, enerji altyapılarının korunması gibi başlıklar da öne çıkmıştır. Bütün bunlar NATO'nun giderek ekonomik ve teknolojik güvenlik örgütüne dönüştüğünü gösteriyor.

NATO artık küresel ticareti de etkiliyor

Bugün dünya ticaretinin yaklaşık %90'ı deniz yolu üzerinden gerçekleşiyor. Bu nedenle; Hürmüz Boğazı, Babü'l Mendep, Süveyş Kanalı, Türk boğazları, Kuzey Denizi, Baltık yalnızca deniz yolları değil aynı zamanda küresel ekonominin can damarları. Bu hatların güvenliği artık NATO açısından doğrudan ekonomik güvenlik meselesi. Benzer şekilde enerji nakil hatları, LNG terminalleri, deniz altı iletişim kabloları ve veri merkezleri de askerî güvenlik kapsamına alınıyor.

Çin faktörü

NATO'nun kuruluşunda Çin diye bir başlık yoktu. Bugün ise Çin; dünyanın üretim merkezi, kritik madenlerin önemli tedarikçisi, yapay zekâ yarışının baş aktörlerinden biri, deniz ticaretinde yükselen güç ve teknoloji rekabetinin ana oyuncusu olarak NATO belgelerinde giderek daha fazla yer alıyor. Bu durum NATO'nun coğrafi sınırlarının fiilen genişlediğini gösteriyor. Hint-Pasifik artık NATO gündeminin önemli başlıklarından biri haline gelmiş durumda.

Savunma sanayiinde yeni dönem

Savunma sanayi artık yalnızca güvenlik üretmiyor. Aynı zamanda; yüksek teknoloji, ihracat, istihdam, inovasyon, üniversite-sanayi iş birlikleri, yapay zekâ ekosistemleri oluşturan büyük ekonomik sektör hâline geldi. Dolayısıyla NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırması dünya ekonomisinin önemli bölümünü de etkiliyor.

Türkiye açısından yeni fırsatlar

Türkiye bu dönüşümün merkezinde yer alan ülkelerden birisi. Çünkü aynı anda; Avrupa'ya, Karadeniz'e, Orta Doğu'ya, Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'e, Türk dünyasına erişim sağlayabilen tek NATO ülkesi. Bu avantaj yalnızca jeopolitik değil. Aynı zamanda lojistik üstünlük anlamına geliyor. Orta Koridor'un güçlenmesi, Kalkınma Yolu Projesi, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Türk Boğazları, Karadeniz enerji projeleri, Doğu Akdeniz enerji denklemi Türkiye'nin ekonomik önemini de artıran unsurlar.

Türkiye savunma sanayisinin yükselişi

Son on yılda Türkiye savunma sanayiinde önemli bir dönüşüm gerçekleşti. İHA ve SİHA teknolojileri, deniz platformları, füze sistemleri, hava savunma çözümleri, elektronik harp, insansız deniz araçları, uydu teknolojileri Türkiye'nin NATO içerisindeki teknoloji üreticisi kimliğini güçlendiriyor. Artık Türkiye yalnızca güvenlik tüketen değil, güvenlik üreten ülkeler arasında gösteriliyor.

Yeni NATO'da Türkiye'nin rolü

Geleceğin NATO'sunda Türkiye üç temel rol üstlenebilir. Birincisi;Avrupa'nın enerji güvenliğinde merkez ülke. İkincisi; Doğu ile Batı arasındaki üretim ve lojistik merkezi. Üçüncüsü; yüksek teknoloji savunma sanayiinde ortak üretim üssü. Bu üç başlık Türkiye'nin ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlayabilecek alanlar.

NATO'nun geleceği: İttifaktan ekosisteme

Önümüzdeki yıllarda NATO'nun yalnızca askerî bir ittifak olarak değil; teknoloji, sanayi, enerji, veri güvenliği ve kritik altyapılar alanlarında koordinasyon sağlayan çok katmanlı bir stratejik platforma dönüşmesi bekleniyor. Üye ülkelerin ortak standartlar geliştirmesi, savunma sanayiinde birlikte üretim yapması ve kritik teknolojilerde ortak Ar-Ge projeleri yürütmesi bu dönüşümün temel unsurları olacak.

Bununla birlikte, NATO'nun geleceği bazı önemli sınamalarla da karşı karşıya. ABD ile Avrupa arasında savunma yükünün paylaşımı, Çin'e yönelik stratejide farklı öncelikler, üyeler arasındaki siyasi görüş ayrılıkları ve küresel Güney ülkeleriyle ilişkilerin nasıl yönetileceği, ittifakın uzun vadeli bütünlüğünü etkileyecek temel başlıklar arasında yer alıyor.

Türkiye'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi, yalnızca başarılı bir diplomatik organizasyon olmanın ötesinde, uluslararası sistemin geçirdiği dönüşümün önemli bir göstergesi oldu. NATO artık yalnızca tankların, uçakların ve askerî üslerin konuşulduğu bir yapı değil. Ekonomik güvenlik, teknoloji rekabeti, enerji arzı, veri altyapıları ve küresel ticaret koridorları, güvenlik kavramının ayrılmaz parçaları hâline geldi.

Bu yeni dönemde ülkelerin gücü yalnızca askeri kapasiteleriyle değil; üretim yetenekleri, teknolojik birikimleri, lojistik üstünlükleri ve ekonomik dayanıklılıklarıyla da ölçülecek. Türkiye ise sahip olduğu jeostratejik konum, gelişen savunma sanayii, enerji koridorlarındaki merkezi rolü ve çok yönlü diplomatik kapasitesi sayesinde bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri olma potansiyeline sahip.

Dolayısıyla Türkiye açısından mesele, NATO'nun yalnızca güvenlik şemsiyesi altında yer almak değil; şekillenen yeni jeoekonomik düzen içerisinde karar verici, teknoloji üreten ve bölgesel değer zincirlerinin merkezinde bulunan bir ülke konumunu güçlendirmek. NATO'nun geleceği de büyük ölçüde bu yeni gerçeklik etrafında şekillenecek; güvenlik ile ekonomi, teknoloji ile diplomasi ve savunma ile kalkınma arasındaki sınırlar giderek daha fazla iç içe geçecek.

NATO'nun güvenlik yaklaşımı yatırım akımlarını etkileyecek

NATO'nun savunma harcamalarını artırma eğilimi, savunma ve ileri teknoloji sektörlerine yönelik yatırımları hızlandıracak. Yapay zekâ, kuantum teknolojileri, siber güvenlik, uzay sistemleri ve kritik altyapılar önümüzdeki dönemin stratejik yatırım alanları olarak öne çıkacak. Buna paralel olarak tedarik zincirlerinin "dayanıklılık" ilkesiyle yeniden şekillenmesi, üretimin yalnızca düşük maliyetli bölgelere değil, siyasi açıdan güvenilir ortaklara kaydırılması (friend-shoring) eğilimini güçlendirecek. Bu dönüşüm, küresel ticaretin daha fazla bölgesel bloklar etrafında örgütlenmesine yol açabilir. Ekonomik verimlilik ile stratejik güvenlik arasındaki denge yeniden kurulurken, jeopolitik riskler yatırım kararlarında belirleyici unsur olmaya devam edecek. Dolayısıyla NATO'nun güvenlik yaklaşımı, yalnızca savunma politikalarını değil; yatırım akımlarını, ticaret koridorlarını ve teknoloji ekosistemlerini de etkileyecek.