NATO’yu nasıl bilirdiniz?

Ne yazık ki NATO’yu “iyi bilirdik” diyemeyeceğiz. Aslında NATO, ABD imiş. Bu ülke kendini geri çekince zaafları ortaya çıktı. Hakkımızı helal eder miyiz? Ben etmem. O halde tarihe gömelim gitsin

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Belki de Ankara, son NATO zirvesinin yapıldığı yer olarak tarihe kazınacak. Zira artık işlevini yitirmiş, gelecek vaat etmeyen ve çözdüğünden fazla sorun üreten bir yapıya dönüşmüştü. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO’da ne Kuzey, ne antlaşma, ne Atlantik ne de işe yarar bir örgüt kalmış değil.

NATO 1.0; dünya savaşı sonrası 2’ye bölünmüş dünyada Sovyetler Birliği’ne karşı görev yaptı. SSCB çökünce NATO 2.0 devreye girdi, avara kasnağa dönüştü, narkotik, çocuk pornosuyla mücadele gibi işlere girişti. Sonra Çin’in yükselişiyle NATO 3.0’a ulaşıldı ancak ABD; “benim işime yaramıyor” dedi.

MORGDAKİ NATO’YA SERUM BAĞLAMAK

Türkiye açısından NATO, hâlâ önemseniyor olsa da bize ne gibi fayda sağladığını sorgular olduk. Trump desteğini azaltınca, NATO içindeki ağırlığımızın arttığı bir gerçek… Neticede NATO’nun ikinci büyük gücü olan ordumuza, Avrupa’nın ihtiyacı var zira Trump, AB’ye “kendinizi koruyun” diyor.

Ankara zirvesi biter bitmez, 2027 NATO zirvesinin yapılıp yapılmayacağı dahi tartışılmaya başlandı. Bana göre bu zirve olsa bile bırak Trump’ı, pek çok Avrupa lideri katılır mı bilinmez. Zira NATO’ya verilecek GSMH’lerin %5 desteği, morgdaki hastaya serum bağlamak gibi fuzuli hale geldi bile.

İKİ SORU İKİ CEVAP / NATO’nun geleceğine dair…

Eksikliği hissedilir mi?

Sanmıyorum. Varlığından ne fayda görüldü ki yokluğu hissedilsin. Üyelerinin %5 GSMH desteği ile Çin’e veya Rusya’ya karşı caydırıcılık sağlayabileceği meçhul. Hele ki ABD artık gözden çıkarmışsa...

Yerine ne konulur?

Bunu henüz bilmiyoruz ama arayışı başladı. AB için Türkiye, kıta güvenliği açısından büyük önem kazandı ancak AB’nin hala bizi vize ile yeşil mutabakat ile mülteci bekçiliğiyle oyaladığı da bir gerçek.

not/Diplomasi tarihinde şaheser mesaj; liderlere silah hediyemiz...

Cumhurbaşkanı’nın NATO liderlerine silah hediyesi, bana göre çok başarılı diplomasi mesajıydı: “NATO sizi koruyamıyor, bari siz kendinizi koruyun. Canınız sıkılırsa Rus ruleti oynarsınız.” Hele ki içlerinden birinin bürokrasi yüzünden ülkesine götürememesi, NATO’nun bürokratik çöküşüydü...

NATO LÛGATI

NATO: North Atlantic Treaty Organization, ABD ve Avrupa’dan 32 ülkenin güvenlik şemsiyesi

OTAN: İki resmi dilli örgütün Fransızcası: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

Brüksel: NATO’ya ev sahipliği yapan Belçika’nın başkenti, şimdi bürokrasi enkazlarıyla dolu

NATO üyesi Türkiye: Örgüt içindeki ikinci büyük güç... Gelecekte NATO’nun yerini alabilir