Ne kadar sigara o kadar mesane kanseri!

Dünyada her yıl 600 binden fazla insana mesane kanseri hastalığı teşhisi konuluyor ve bu hastaların 200 binden fazlası ölüyor. Türkiye’de ise yıllık tanı sayısı 12 bini aşıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 700’ün üzerinde. Mesane kanseri dünya genelinde en çok görülen kanserler sıralamasında 9’uncu sırada. Türkiye’de ise 6’ncı sırada bulunuyor. Bir numaralı sebep, geleneksel ve elektronik sigarayı daha çok tüketiyor olmamız.

Bu bilgiler, Mayıs ayının ‘mesane kanseri farkındalık ayı’ olması nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan bilim insanlarından… Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Belma Kurdoğlu ve Astellas Türkiye Genel Müdürü Nilay Tarr, İstanbul’daki toplantıda mesane kanseriyle ilgili güncel gelişmeleri, risk faktörlerini ve toplumsal farkındalık için yapılan çalışmaları anlattı. Genellikle ‘ileri yaş erkek kanseri’ olarak tanınsa da mesane kanseri olan kadın ve genç erkek sayısının da hızla yükseldiğini vurguladılar.

En önemli belirti ‘kanlı’ idrar…

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş şu bilgileri aktardı: “Mesane kanseri, son derece agresif bir kanser türüdür. Yanlış kanaat var; kadınlar mesane kanseri olmaz sanılıyor. Evet, erkeklerde 3 kat daha fazla ama kadınlarda da artıyor. Sigara içenlerde içmeyenlere göre 2 ila 4 kat daha fazla mesane kanseri tanısı konuluyor. Sigara nedeniyle artık kadın ile erkek arasındaki fark da azalıyor. Teşhis konusunda ise idrarda görülen kan çok ciddiye alınmalı. Ağrısız bir kanama her zaman önemsenmeli. Sağlıklı idrarın kanlı idrara dönmesi en erken ve önemli bilgidir. İnsanlar bu konuda bir doktora gitse 10 hastadan 7’si erken evrede teşhis ediliyor ve erken teşhis halinde de tedavisi yüzde 100 mümkündür. Gençler arasında sigara maalesef yeniden alevleniyor. Bu elektronik sigaralar kimyasal etkilere sahip ki tütünden de daha zararlı olabiliyor. Dünya genelinde her yıl 600 binden fazla insana mesane kanseri teşhisi konuluyor ve 200 binden fazlası ölüyor. Türkiye’de yıllık tanı sayısı 12 bini aşıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 3 bin 700’ün üzerinde.”

Yeni tedavi yöntemleri geliştiriliyor

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er de “Hangi yaşta ya da kadın erkek kim olursa olsun idrarda kanama görürse aklına mutlaka kanseri de getirmeli” dedi. Er şöyle devam etti: “Tabii ki idrarda kanamanın farklı nedenleri de olabilir ama önemli bir nedeni mesane kanseridir. Kanlı idrar dışında, karnın alt kısmında ağrı ya da bele vuran ağrı da mesane kanserini düşündürür. Daha ileri evlerde ise halsizlik, yorgunluk, beklenmeyen kilo kayıpları da görülebilir. Tedavi tarafında olumlu gelişmeler de oluyor ve yakın gelecekte çok daha sevindirici haberler verebiliriz. Cerrahisiz tedaviler olabilecek. Artık hastalarımızın yaşam süreleri ve yaşam kaliteleri daha da artacak. Ancak tütün ve ürünlerini, diğer kimyasal etkileşimleri azaltırsanız önlenebilir bir kanser türüdür.”

Büyükler çekiniyor, eşlerden ve kızlarından duyuyoruz!

Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Belma Kurdoğlu ise hasta davranışlarıyla ilgili ilginç veriler paylaştı. Kurdoğlu, “Erkeklerde üç kat daha fazla görülen mesane kanserinin teşhisi kadınlar sayesinde olabiliyor. Mesane kanserinde erkeklerin ilk şikâyetleri doktor yerine eşlerine ve kızlarına anlattığını görüyoruz. Oysa yardım istemek, bilgi edinmek, erkeklerin de yapması gereken bir şeydir” dedi. Yaygın olarak konuşulan bir konunun da ‘sigarının idrar kesesiyle ne alakası olabilir’ şeklinde dile getirildiğini anlatan Kurdoğlu şu bilgileri aktardı: “Sigara ile en fazla akciğer kanseri ilgili sanılıyor ama mesane kanseri de sigara ile çok bağlantılı” diye konuştu.

Astellas Türkiye Genel Müdürü Nilay Tarr da Estellas’ın bir Japon firması olduğunu ve Ar-Ge, İnovasyon yatırımlarıyla özellikle mesane kanseri hastaları için tedaviler geliştirdiğini anlattı. Tarr, “18 yıldır Türkiye’deki hastalara tedavi sunuyoruz. Ancak her zaman erken tanı ve farkındalık çok daha önemlidir” dedi.