Netflix, Türkiye’ye 10 milyar lira yatıracak

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DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi’nin New York’taki “19. Türkiye Yatırım Konferansı” kapsamındaki 3 günlük toplantı dizisinin ilk günüydü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Citi Group’un New York’taki merkezinde sabah 09.00’da başlayan “Türkiye’nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları” toplantısında birer sunum yaptı.

Mehmet Şimşek, 6 Eylül 2026’da açıklanan Orta Vadeli Program’la (OVP) ortaya konulan 3 yıllık yol haritasını özetledi, Türkiye’nin yatırım ortamı ile öne çıkan sektörleri anlattı. Merkez Bankası BaşkanıKarahan da para politikası ve makroekonomik durumla ilgili bilgiler aktardı.

Mehmet Şimşek, ABD’li doğrudan yatırımcıların ağırlıklı olarak katıldığı toplantıda zorlu küresel koşullara ve bölgemizde yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü ve dayanıklı olduğunu vurguladı:

- Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını destekleyen sağlam temeller var. Sabit sermaye yatırımlarımız kişi başına gelirimize oranla yüksek. Son iki yılda verimlilik artışında da güçlü bir ivme yakaladık.

Bu iki unsurun orta vadeli büyüme görünümünü desteklediğini kaydetti:

- Toplam borçluluk oranımızın düşüklüğü, kamu maliyesindeki hareket alanımız, azalan dış kırılganlıklar, artan uluslararası rezervler ve KKM’den çıkış da ekonomimizin dayanıklılığını artırdı.

Şimşek, Türkiye’nin yatırımcılara sunduğu fırsatlara değindi:

- Türkiye büyük ve emsallerine kıyasla güçlü büyüyen bir ekonomi, stratejik konumumuz, gelişmiş imalat ve hizmet sektörümüz, güçlü altyapımız ve nitelikli iş gücümüz sayesinde güvenilir tedarikçiyiz.

Yeşil ve dijital dönüşümü, sanayide dönüşümü ve üretken altyapı yatırımlarını hızlandırdıklarını vurguladı:

- Son açıkladığımız vergi teşvikleriyle de yatırım ve ihracat ortamını güçlendiriyoruz. Savunma sanayi, turizm, sağlık turizmi, televizyon dizileri ve mobil oyunlar başta olmak üzere dijital hizmet ihracatında önemli fırsatlar görüyoruz.

Ardından ekledi:

- Savunma sanayi, imalat sanayimizin dönüşümünde de önemli bir itici güç…

Şimşek ve Karahan’ın sunumları sonrası Amerikalı katılımcılar arasında ilk söz alanlardan biri Netflix Chief Global Affairs Officers (Küresel İlişkiler Başkanı) Clete Williems oldu:

- Türkiye’ye 10 milyar liralık yatırım planımızı netleştirdik. Bu kararımızı burada sizlerle paylaşmak istedim.

TAİK Yönetim Kurulu Üyesi bir Türk iş insanı hemen Netflix’in yatırım planının dolar karşılığını hesapladı:

- 200 milyon doların biraz üzerinde bir yatırım söz konusu olacak…

Aynı iş insanı, Netfix’in bu yatırımı hangi alana yapacağı konusunda da kafa yordu:

- Netflix, Türkiye’de de dizi ve film yatırımları yapıyor. Ancak, 200 milyon doları aşan bu yatırım, Türkiye’de film platosu için olacak gibi görünüyor.

Netflix’in New York’ta kutlama vesilesi yaptığı bu yatırım kararı üzerine Antalya’nın önceki Büyükşehir Belediye Başkanlarından Menderes Türel’in kentte dünya çapında dikkatleri çekecek film platosu projesini anımsadım. Türel, söz konusu projeyi Mehmet Ali Yalçındağ ile birlikte bir ABD seyahatinde tanıtmışlardı.

Bu projeyi TAİK yönetim kurulu üyesi iş insanına anımsattım, gülümsedi:

- İstanbul ve yakınlarında mevcut platolardan birine yatırım yapma ihtimalleri daha yüksek gibime geliyor.

Uluslararası reyting kuruluşlarının Türkiye’yi, “yatırım yapılabilir ülke” statüsüne yükseltmemiş olsa da Netflix’in yatırım kararı, birçok uluslararası kuruluşa “fırsatları kaçırmayın” mesajı verecek gibi görünüyor…

Ne varsa OVP’ye konuldu onun dışında bir seçim ekonomisi uygulanmayacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hem ABD’li doğrudan yatırımcılarla hem de finans kuruluşlarıyla düzenlenen toplantıda şu noktanın altını özellikle çizdi:

- Alınmış bir karar yok. Ancak, ülkemizde 2027 Kasım ayı veya 2028 ilkbaharında bir erken seçim ihtimalini aranızda konuşuyorsunuz, biliyoruz. Merak ettiğiniz konuyu hemen belirteyim, Orta Vadeli Program dışında bir seçim ekonomisi söz konusu değil.

Şimşek, üstüne basa basa yineledi:

- 2027, 2028 ve 2029 yılındaki harcama, gelir hedefleri OVP’ye konuldu. Söz konusu hedeflerimizi dikkate alın. Onun dışında bir politika söz konusu değil.

Şimşek’in bu mesajını öğrenince OVP’nin açıklanması sonrasında Prof. Burak Arzova’nın EKONOMİ Gazetesi’nde yer alan yazısını anımsadım:

OVP’nin harcama ve gelir öngörüsü seçimin zamanını bize söylüyor…

Prof. Arzova, bu konudaki saptamalarını şöyle sıralamıştı:

2026’dan 2027’ye geçtiğimizde faiz hariç harcamaların yüzde 37 artması öngörülmüşken, 2027’den 2028’e geçerken faiz hariç harcamaların artış beklentisi yüzde 19. Harcamaların 2027’de yüksek oranda artacak olması bence seçimin ilk habercisi.

2026’dan 2027’ye geçerken yüzde 37 oranında gelir artışı öngörüsü, 2027’den 2028’e geçişte yerini yüzde 19’luk bir gelir artışı öngörüsüne bırakıyor. Gelir kalemlerinin 2027’de yüzde 36 artacağının öngörülmesi bir vergi barışı veya yeniden yapılandırma sinyali veriyor.

Transfer harcamalarına baktığımızda, 2027 yılı içinde yüzde 33.1’lik bir artış öngörülmüş. 2028’de bu artış oranı yüzde 15.1’e, 2029’da ise yüzde 12.4’e iniyor. Bu da seçimin üçüncü habercisi. Emeklinin gönlü alınacak gibi görünüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Her şey OVP’de yer alıyor” dediği bu olsa gerek değil mi?

Enflasyonla mücadele programı kararlılıkla sürdürülecek bundan emin olabilirsiniz

NAİL Olpak’ın Başkanlığını yürüttüğü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Murat Özyeğin’in başkanı olduğu Türkiye-ABD İş Konseyi ile Hamdi Ulukaya’nın başkanlığını yürüttüğü Amerikan Ticaret Odası bünyesindeki Amerika-Türkiye İş Konseyi’nin New York’ta düzenledikleri en önemli etkinlik 29 uluslararası şirketin tepe yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşması oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Prof. Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sanayi ve Teknoloji BakanıMehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut eşliğinde New York’taki Türkevi’nde “Yuvarlak Masa Toplantısı”nda 29 uluslararası şirketin tepe yöneticileriyle buluştu.

Toplantıya katılan yöneticiler şöyleydi:

Jeff Wilson: U.S. Eximbank CSO

U.S. Eximbank CSO Susan Pointer: Amazon, Vice President

Amazon, Vice President Jamshid Ehsani: Apollo Global Management

Apollo Global Management James Wolf: ARC Clean Technology, CEO

ARC Clean Technology, CEO Brendan Nelson: Boeing, President

Boeing, President Hakan Yılmaz: Carrier Energy, Predident

Carrier Energy, Predident John C. Dugan: Citigroup Inc.

Citigroup Inc. Jim Baumbick: Ford Europe President

Ford Europe President Flevio Gregorio: GE Aerospace Vice President

GE Aerospace Vice President Jason Lemme: Hartree Partners Group, Managing Director

Hartree Partners Group, Managing Director Umar Faroog: J.P. Morgan

J.P. Morgan Craig Vosburg: MasterCard Vice Chair

MasterCard Vice Chair Caroline Berson: PepsiCo, Vice President

PepsiCo, Vice President Selina Jackson: Vice President

Vice President Madhu Kannan: Uber, CBO

Uber, CBO Frank Gibeao: Zynga President-CEO

Zynga President-CEO Raj Subranamiam: Fedex President & CEO

Fedex President & CEO Michael Goltzman: The Coca-Cola Company Vice President

The Coca-Cola Company Vice President Nick Smythe: Lockheed Martin, Vice President

Lockheed Martin, Vice President Sergey Zverev: MSD, EEMEA President

MSD, EEMEA President Teresa Hutson: Microsoft Corporate Vice President

Microsoft Corporate Vice President Steve Ziff: Nova Power Solutions President & CEO

Nova Power Solutions President & CEO Cooper Cullen: Honeywell Aerospace EMEAI President

Honeywell Aerospace EMEAI President Bijan Khosrowshahi: Fairfax International Presidant

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nde 1.5 saat süren “Yuvarlak Masa Toplantısı”nın açılışında söze şöyle girdi:

- Hepinizin aklındaki soruyu ilk başta cevaplandırayım. Ekonomi programımızı kararlılıkla sürdürüyor, uyguluyoruz. Enflasyonla mücadele programımız devam ediyor. Sürdürülebilir cari açık hedefimiz, mali disiplin de dahil aynen geçerli.

Erdoğan, şu noktaların altını çizdi:

Beyler, enerji yolları yeniden çiziliyor.

Ticaret koridorları değişiyor. (Örnek, orta koridor, kalkınma yolu)

Bölgemizde yeni imar, limanlar, yollar gündeme gelecek.

Savunma ve ileri teknoloji öne çıkıyor.

Ford: Made in EU biz elimizden geleni yaptık desteğinizi bekliyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki “Yuvarlak Masa Toplantısı”nda Amerikalı şirketlerin temsilcilerinin tamamı söz alıp konuştu. Toplantının moderatörlüğünü DEİK Başkanı Nail Olpak ile TAİK Başkanı Murat Özyeğin birlikte yürüttü.

Ford Europe Başkanı Jim Baumbick, “Made in EU” konusunu gündeme getirdi:

- Made in EU’da Türkiye’nin kapsamın dışında kalmaması için biz özel sektörü temsilen elimizden geleni yapıyoruz. Ancak, bizim elimizden gelen bir yere kadar etkili oluyor. Türkiye’de Koç Grubu ile birlikte önde gelen otomotiv yatırımcısıyız.

Jim Baumbick sürdürdü:

- Özel sektör olarak etkili olabileceğimiz alanlar belli. Made in EU konusunda sizin doğrudan devreye girmeniz konusunda adımlarınızı bekliyoruz.

TAİK New York toplantılarının sponsoru olan şirketlerin temsilcileri söz almazken, Koç Holding Başkanvekili Ali Koç, ek bilgiler vermek üzere araya girdi, “Made in Europe” dışında kalma konusunda tedirginlik yaşadıklarını bildirdi.