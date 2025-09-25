New York’tan Akdeniz’e; hamaset ve gerçekler…

ABD’de her şey Başkan Trump’a endeksli;

New York’ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un konvoyunun bile, “yoldan Trump geçecek” diye durdurulduğunu, yaya kaldığını izledi tüm dünya.

ABD’nin “Trump’ı yüceltme” politikasından Türkiye’de nasibini aldı;

Amerikalı bakandan, Trump’ın “akıllı ol” mektubunu hatırlatan açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katıldığı bir TV programında Türkiye’den bahsediş şekli, Trump’ın ilk dönem başkanlığı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdığı, diplomatik ifadelerden çok sokak ağzı içeren “akıllı ol/ aptal olma” (bizzat Trump’ın ifadeleri) mektubunu hatırlattı.

TV programında, Trump’ın hem Ukrayna, hem de Gazze meselelerini çözmeyi vadedip, çözemediği mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadeleri dinletildiğinde, Bakan Rubio şöyle dedi: “Türkiye de dahil olmak üzere diğer tüm ülkeler, dahil olmamız için bize yalvarıyor. Bu insanlar çıkıp istediklerini söylüyorlar, ama günün sonunda bir şeyin yapılmasını istediklerinde Beyaz Saray'a gelmek istiyorlar. Başkan Erdoğan bu hafta Başkan ile görüşmek için Beyaz Saray'a geliyor. Hepsi Beyaz Saray'a geliyor, hepsi Başkan Trump ile konuşmak istiyor, hepsi Başkan Trump'ın sorunu çözmesini istiyor…”

Rubio pervasızca devam etti: “İstediklerini söyleyebilirler, ama gerçek şu ki, bugün devam eden toplantılarımız var ve liderler bu toplantıların bir parçası olmak için yalvarıyorlar. Arayıp şöyle diyorlar: Bizi de dahil edebilir misiniz? Bizi de içeri alabilir misiniz? Başkan'ın elini sıkmak için bana beş dakika ayırabilir misiniz?…”

Trump aba altından sopa gösterdi, ABD ile doğalgaz anlaşması imzalandı

İşadamı kökenli Amerikan Başkanı da kendisine yönelik bu -zorunlu- “teveccühü”, ABD lehine birbiri ardına bol sıfırlı anlaşmalar yapmak için kullanıyor.

Yine Türkiye örneğinden gidersek;

Daha Erdoğan’a New York’a hareket etmeden, Türkiye’nin ABD’den 300’den fazla sivil ve askeri uçak alacağı bizzat Trump tarafından açıklandı.

Bitmedi;

Trump bir de o ünlü “aba altından sopa gösteren” konuşmalarından birini yaptı; Rusya’ya yönelik yaptırımlara rağmen, pek çok ülkenin Moskova ile enerji alanında iş birliğine devam ettiğini söyledi. “Rusya’dan doğalgaz alan ülkeler arasında NATO üyeleri bile var” demeyi de ihmal etmedi.

Bu açıklamadan sadece saatler sonra ise, Türkiye’nin ABD’den iki büyük şirket, Mercurial ve Woodside Energy ile uzun vadeli, milyar dolarlık LNG tedarik anlaşması imzaladığı duyuruldu.

Türk-Mısır tatbikatı ve Gazze’ye yardım gemileri…

New York’ta Trump ve İsrail odaklı diplomatik “kör dövüşü” sürerken, asıl bakılması gereken yer ise Akdeniz. Türkiye ile Mısır, Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı yaparken, dünya gönüllülerini taşıyan sivil yardım gemileri ise İsrail ablukasını yarmak için Gazze’ye doğru ilerliyor.

İsrail daha önce Mavi Marmara’ya yaptığını tekrarlamaya kalkarsa, Akdeniz bir anda karışabilir.

Hamasete bakmayın; New York’ta Filistin için edilen koca koca sözlerin, toplantıların ne kadar “gerçek” olduğunu aslında o sivil yardım gemilerinin akıbeti belirleyecek…