New York’un toplu konutlarına mutfak dolabı ve kapı satıyor

Sakarya’da (Kaynarca) yıllık 90 bin adet kapı, Tuzla’da yıllık 10 bin takım mutfak dolabı (160 bin adet dolap) üretim kapasitesine sahip iki fabrikası bulunan Aslandağ Grubu, ABD pazarına ihracatını hızlı artıracak. New York’taki toplu konutlarda üç tedarikçiden biri olan firma, şimdi de ABD genelinde perakende zincirlere girmeye hazırlanıyor.

Sakarya’da (Kaynarca) yıllık 90 bin adet kapı, Tuzla’da yıllık 10 bin takım mutfak dolabı (160 bin adet dolap) üretim kapasitesine sahip iki fabrikası bulunan Aslandağ Grubu, ABD pazarına ihracatını hızlı artıracak. New York’taki toplu konutlarda üç tedarikçiden biri olan firma, şimdi de ABD genelinde perakende zincirlere girmeye hazırlanıyor.

Türkiye geçen yıl mobilyada 4,7 milyar dolarlık ihracat ve 1,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. 2026 Ocak-Mayıs dönemindeki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 gerilemeyle 1,7 milyar dolar oldu. Mobilya üreticilerimiz, uzun yıllardan beri ABD pazarında daha etkin olmanın yollarını arıyor. Bunlardan biri olan Aslandağ Grubu, 7 yıldır New York’ta sayıları 60 bini bulan kamu mülkiyetindeki toplu konutlara kapı ve mutfak dolabı tedarik ediyor. Aslandağ Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Aslandağ, ABD genelindeki ‘mutfak perakende sistemine’ yayılmak için beş yıllık bir yatırım stratejisi geliştirdiklerini belirtiyor ve buna bağlı olarak da hem mutfak hem de kapı fabrikaları kapasiteleri artıracaklarını söylüyor.

ABD pazarımız büyüyor

Aydın Aslandağ, şöyle konuşuyor: “Şu anda ABD’de yedi noktada bayilik ve temsilciliklerimiz var. New York’ta var. New Jersey’de kendi mağazamızı da açtık. Boston, San Francisco, Chicago’da bayilerimiz var. Toplu satışlar yapan temsilcilerimizle mutfak ağırlıklı satıyoruz ama kapı da satıyoruz. New York temsilcimiz orada kamunun idaresinde olan konutlara (Kahverengi tuğlalı binalar, onlarda 60 bine yakın konut var) hizmet veriyor. İlgili kamu kuruluşunun ihalelerine giriyor ve şu anda 3 tedarikçiden biri olmuş durumdayız. Onlar üç ana ürün alıyorlar. Bu kurumlardan başka şehirlerde de var. Bu nedenle biz de toplu projelere satış için ayrı ekip oluşturduk. Bu alanda satışlara yedi yıl önce başladık. Şu anda ABD’ye yıllık yaklaşık 2,5 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Bu rakam büyüyor ve yeni bir çalışma başlattık. ABD’de mutfak mağazaları farklı markaların

ürünlerini satabiliyor ve ülke genelinde böyle 60 bin civarı mağaza var. Bu mağazalarda ‘toptan fiyatlarla’ yaklaşık 20 milyar dolarlık iş var. Şimdi bu mağazalara da ürün vermek için görüşmeler yapıyoruz. Bunun için bir altyapı kurmak ve yatırım yapmak gerekiyor. 5 yıllık plan dahilinde yapacağımız yatırımları belirledik. Bu süre sonunda 124 bayiye ürün ulaştırabilir konuma geleceğiz. Bu da aylık 250 takım mutfak satabiliriz anlamına geliyor. İlk 2 yılda yatırımımızı tamamlarız ki bu yatırımın 1,2 milyon dolar olacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki küresel genel şartları da takip ediyoruz. Malum, tarifeler hareketli, yeni kurallar gelebilir ama önümüzü açacak gelişmeler de olabilir.”

“Yüzde 35’i ihracattan 750 milyon lira ciro bekliyoruz"

Aslandağ Grubu’nun geçen yılki cirosunun geçen yıl 550 milyon lira ciro yaptığını belirten Aydın Aslandağ diğer ülkelere ihracatla birlikte topla ciroda ihracaihracatın payının yüzde 25 olduğunu söylüyor ve “Bir dönem ciromuzun yüzde 50’si ihracattan geliyordu. Ancak son yıllarda ciddi geriledi. Geçen yıl oran yükseldi, bu yılsonunda yüzde 35’inin ihracattan olacağını tahmin ediyoruz. 2026 ciromuzu da yaklaşık 750 milyon lira bekliyoruz” diyor.

Üretim alanı 50 bin metrekareye ulaşacak

1988’e bir aile şirketi olarak üretime başladıklarını ve dört kardeş olduklarını, şu anda üç kardeş yola devam ettiklerini anlatan Aydın Aslandağ şöyle konuştu: “200 metrekarelik bir atölye-dükkânda mobilya dekorasyon işine başlamıştık. 2005’te Ümraniye’de 5 bin metrekare kapalı alanı olan bir fabrikaya geçtik ve üretimi büyüttük. Kapıda Artella, mutfakta Tresette marka olarak kendi yolumuzu çizdik. 30 dakikadan 120 dakikaya kadar yangına dayanan tek ve çift kanat camlı kapılar, akustik özellikli kapılar, hastaneler için radyasyon geçirmeyen kapılar üretiyoruz. Dış kapı olarak da çok özel çelik kapılar üretiyoruz. Tuzla’daki fabrikamızda kapı üretim kapasitemiz yıllık 90 bin adet, Sakarya Kaynarca’da, Mobilya İhtisas Sanayi Bölgesi’ndeki mutfak dolabı tesisimizde ise yıllık 10 bin takım mutfak kapasitemiz var. Ünite olarak bakınca 160 bin adet dolap diyebiliriz. Bizim orada 40 bin 500 metrekare arsamız var. Birinci etap yatırımı olarak 8 bin 500 metrekaresinde fabrikamızı tamamladık, geçen yıl temmuz ayında deneme üretimlerimiz başladı. Buradaki arsamızda toplam yatırımı tamamladığımızda 50 bin metrekarelik tesisimiz olacak. Yatırımı tamamlama hedefi olarak 2030’u belirledik. Dış pazarlarımızı genişlettikçe etaplar halinde tamamlayacağız. Abimiz (Salih) emekli kaptandır, o ayrı biz üç kardeş ortak işlerimizi yönetiyoruz.”

“Lisansla ‘Pedini üretmeye’ başladık”

Aslandağ Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Aslandağ, ‘Çin ile rekabet’ konusundaki sorumu şöyle yanıtladı: “Bizim rakiplerimiz artık Avrupa firmaları, özellikle de İtalyan ve Alman markaları. Ürün kalitemiz ve tasarım yeteneğimiz gereği böyle. Biz, Çin ya da Vietnam ile rekabet etmiyoruz. Ürün grubumuz onlarınkinden çok farklılaştı. Altı ay önce Kaynarca fabrikamızda, İtalya markası Pedini üretmeye başladık. Uzun yıllar Türkiye temsilcisiydik ve yeni bir anlaşma imzaladık. Sattığımız Pedini ürünlerini kendimiz üretiyoruz. İleride onlar da bizim ürettiğimiz ürünleri satabilirler. Bize güveniyorlar, iyi gidiyoruz.”