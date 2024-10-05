Nitelikli eleman sorununu Broker Akademi çözecek

CENK ECEVİT

SİGORTA VE REASÜRANS

BROKERLERİ DERNEĞİ BAŞKANI

Türkiye’de ve dünyada pek çok sektörde nitelikli eleman açığı giderek büyüyor. Hem üretime dayalı hem de hizmet odaklı sektörlerde gün geçtikçe artan nitelikli eleman krizi, bir kez daha eğitimin önemini ortaya çıkarıyor.

Ülke ekonomisine ve reel sektöre önemli fon ve katkı sağlayan sigorta sektörü de büyüdüğü oranda nitelikli elemana daha çok ihtiyaç duyan sektörlerden biri. Sektörümüz büyüyor ve gelişiyor. Nitelikli personele her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Özellikle sigorta ve reasürans brokeri olarak çalışmak isteyen gençlerimizin günceli yakalaması, ortak bir standartta buluşması ve sektörü geleceğe taşıyacak niteliklerini geliştirmesi gerekiyor.

Sigorta ve reasürans brokerleri olarak sigorta sektörünün verimliliğin artırılması, rekabet gücünün ve sektöre olan güvenin pekiştirilmesi amacını ön plana aldık. Bu doğrultuda nitelikli personel yetiştirmek üzere dernek olarak ‘Broker Akademi’yi kurduk. Derneğimiz bünyesinde kurulan Broker Akademi’de gençlerimizin yetkinliklerini geliştirmek ve sektöre nitelikli personel yetiştirmek için kolları sıvadık. Sigorta eğitiminde günceli yakalamak bizim için önemliydi. Bu amaçla, Reasürans, Yangın Sigortaları, Nakliyat Sigortaları, Makine Kırılması Sigortaları, Sigorta Hukuku gibi derslerin yanı sıra Dijital Sigortacılık, Etkili Sunum Teknikleri ve Yazılı İletişim gibi dersleri de bünyemize aldık.

Sürekli değişen ve güncellenen dinamik bir sektör olarak sigortalılara doğru teminatların önerilmesi, doğru ve yeterli bilgilendirme yapılması önemli. Bunun yolunun eğitimden geçmekte. Bu eğitimler sektörün verimliğini ve rekabet gücünü artırmaya katkıda bulunacak, yeni sigorta ürünleri ve yaklaşımları konusunda personelin bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Bu anlamda, eğitim kurumları ile iş birliğimizi de artırıyor, sektöre eleman yetiştiren üniversitelerle ortak projeler geliştiriyoruz.