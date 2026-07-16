Nitelikli Hizmet Merkezi çalışanına vergi indirimi

Yeni bir tanım, Nitelikli Hizmet Modeli.4 Temmuz 2026’da yayımlanan Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:334) ile; 7582 Sayılı Kanun ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 23.maddesi uyarınca eklenen ücret istisnasının uygulanması ile ilgili usul ve esaslar belirlendi. Nitelikli Hizmet Merkezlerinde Çalışanların Ücretlerine Gelir Vergisi İstisnası Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.

İlgili tebliğe göre; 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında kurulan Nitelikli Hizmet Merkezleri’nde istihdam edilen çalışana ödenecek ücretlerden gelir vergisi istisnası, kapsamı ve nasıl uygulanacağına yönelik usul ve esaslar açıklandı.

“Patrona vergi indirimi varsa, asgari ücrette artırılmalı” başlıklı köşe yazımda Nitelikli Hizmet Merkezi Modelini kısaca anlatmıştım.

Uluslararası şirketlerin ya da şirketler grubunun finans, teknoloji, denetim, marka yönetimi, hukuk, ar-ge gibi birçok alanda vereceği hizmetleri tek bir merkezden yönetmeyi amaçlıyor. Bu sermaye şirketlerinin; Nitelikli Hizmet Merkezi olabilmesi için iki temel şart var. En az üç farklı ülkede faaliyet göstermesi ve bu grup şirketlerine hizmet sunan Nitelikli Hizmet Merkezi’nin, yıllık kazancının en az yüzde 80’ninin yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde ediliyor olması gerekiyor.

Nitelikli Hizmet Merkezi’nde ücrete daha az vergi

Yayımlanan tebliğe göre: Nitelikli Hizmet Merkezleri’nde çalışana ödenen ücrete, brüt asgari ücretin üç katına kadar vergi istisnası uygulanacak. Ayrıca belirlenecek Endüstri bölgeleri ve İstanbul Finans Merkezi’ndeki bu ilgili merkezlerde çalışan nitelikli hizmet personeline ödenecek ücretinde ise bu sınır brüt asgari ücretin beş katına kadar çıkıyor ve gelir vergisi indirimine tabi olacak.

Nitelikli Hizmet Merkezleri karmaşık ve özellikle teknolojik süreçte özel donanıma ihtiyaç olunan hizmetlerin tek bir çatı altında toplanmasını da sağlayan bir model olarak göze çarpıyor. Bu merkezler ile Türkiye cazibe merkezi haline dönüşebilir. Ülkemizin bölgesel bir merkez olmasını sağlayabilir. Yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek, nitelikli işgücü istihdamını artırmak da düşünülebilir.

Yayımlanan tebliğ kapsamında; yatırım teşviki amaçlandığı gibi ayrıca bu merkezde çalışan nitelikli hizmet personeline sağlanacak gelir vergisi ve damga vergisi istisnaları ile de vergisel teşviklerin de sağlanacağı göze çarpıyor.

Nitelikli Hizmet Merkezi’nde üç farklı ülkede faaliyet şartı

Bu merkezlerin, en az üç farklı ülkede faaliyeti olması şartında ise; uluslararası alanlarda faaliyeti olan şirketler olma özelliğini taşıyor. Örneğin; şirketin merkezi Fransa’da ve grup şirketleri ise Türkiye ve Almanya’da faaliyet gösteriyorsa, yasada belirtilen şartlar karşılanmış oluyor.

Bu merkezlerde çalışan nitelikli hizmet çalışanına ödenen ücretteki vergi indirimi nasıl oluyor bunu da birkaç örnekle açıklayalım. Tebliğe göre ücret kapsamında yapılacak ödemelere istisnanın sadece aylık ücretle sınırlı olmayıp, nitelikli hizmet çalışana yapılan aylık ücret, fazla çalışma ücreti, prim, ikramiye, gider karşılığı ve benzeri tüm ödemeleri de içerdiği anlaşılıyor.

Nitelikli Hizmet Personeline asgari ücretin üç katı vergide indirim

Nitelikli hizmet personeline ödenen ücretin brüt asgari ücretin üç katına kadar olan kısmı gelir vergisinden indiriliyor ve bu ücrete damga vergisi indirimi de uygulanıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın uygun bulması halinde Endüstri bölgelerinde ve İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan, nitelikli hizmet personeline ödenen ücrete brüt asgari ücretin beş katına kadar gelir vergisi indirimi uygulanacak.

Tebliğ kapsamında Örneğin: 4875 Sayılı Kanun’a göre kurulan Nitelikli Hizmet Merkezi’nde 2026 Mart ayında işe başlayan nitelikli hizmet çalışanına ödenen aylık brüt ücreti 80 bin lira olsun. Yasaya göre Gelir vergisi istisnası brüt asgari ücretin 3 katı olduğuna göre yani 33.030* 3= 99.090 TL . Personele ödenen aylık ücret 80.000 lira, brüt asgari ücretin üç katı olan 99.090 liradan düşük olduğuna göre, bu ücretin tamamı gelir vergisinden indiriliyor yani devlet kişinin maaşından gelir vergisini almıyor.

Nitelikli Hizmet modeli ile yabancı yatırımcının ülkemize çekilmesinin yanında özellikle teknoloji ve donanım açısından, nitelikli işgücü istihdamını artırmak ve mühendis, yazılımcı, siber güvenlik ve konusunda uzman personelin, ülkeye gelmesini sağlamak amacını da taşıyacağı görünüyor. Vergi teşvikinin yanında, ülkemizin bölgesel bir kontrol merkezi olması, yatırım ve kalkınmada stratejik bir politikanın da tercih edildiği dikkat çekiyor. Farklı ülkelerin dinamikleri ve yatırımlarının gelmesiyle oluşan bu hareketlilik, gelecekte ülkemizin küresel anlamdaki gelişmelerde önemli bir rol üstlenmesini sağlayacak mı onu zaman belirleyecek….