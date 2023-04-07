Nonwoven ile dünyada ilk 20’ye girdi, ‘500 Büyük’teki adı gizli şirketini halka açıyor

SAİM Akınal, 1990’lı yılların ikinci yarısında mimarlık diplomasını alıp Gaziantep’e döndüğünde babası 1978’de kendi kardeşleriyle birlikte girdiği ayakkabı ticaretiyle uğraşıyordu. Saim Akınal, kendisinden sonra mimarlık diploması alan kardeşi Suat Akınal’la aile işini farklılaştırmaya kafa yordu:

- Sadece ticaret yaparak bir yere varamayız. Bu işin üretimine de girmek gerek.

Ayakkabı, poliüretan terlik tabanı üretimi derken Saim ve Suat Akınal kardeşlere “sanayicilik virüsü” bulaştı. Memleketleri Gaziantep’te babalarının amcalarıyla ortak işinden ayrı bir yola girme kararı verdiler:

- 2001 yılı başlarıydı. 1999’da kurduğumuz Akınal Sentetik Tekstil A.Ş. ile Gaziantep’te “nonwoven” kumaş üretmek üzere yatırıma başlamıştık. 21 gün sonra 2001 krizi patladı. Krize rağmen biz yatırıma ve işimize devam ettik.

Saim Akınal

Saim ve Suat Akınal kardeşlerin yüzde 50’şer payla ortak oldukları Akınal Sentetik Tekstil, “nonwoven” kumaşta adım adım büyüdü, dünyada ilk 20 üretici arasına yerleşti. İki kardeş 2011’de bir karar daha aldı:

- Polyester elyaf üretimine girsek iyi olacak…

Koza Polyester’i kurup yatırım için kolları sıvadılar, 2014 yılında üretime başladılar. Koza Polyester’e yaptıkları yatırım 100 milyon doları bulmuş, Akınal Sentetik Tekstil’e de geçen yıl 120 milyon dolarlık yatırım yapmışlardı.

İki kardeş için 8-10 ay önce yeni bir adım gündeme geldi:

- Koza Polyester’in hisselerini halka arz edip finansman konusunda kendimize yeni bir kapı açma yoluna gidelim.

Garanti BBVA Yatırım liderliğinde konsorsiyum oluşturuldu, hazırlıklar tamamlanıp, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izinler alında, Koza Polyester’in yüzde 20.54’ün halka açmak üzere 5 Nisan 2023’ten itibaren talep toplanmaya başlandı.

Halka arz yolunda talep toplama işlemi bugün (7 Nisan 2023) sona erecek olan Koza Polyester’in Yönetim Kurulu Başkanı Saim Akınal’la buluştuk.

Saim Akınal, Akınal Sentetik Tekstil ve Koza Polyester’in büyüklüklerini şu mesajla ortaya koydu:

- Her iki şirketimiz de İstanbul Sanayi Odası’nın “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alıyor. Ancak, isimlerini açıklamıyorduk. O nedenle şirketlerimizin büyüklükleri kamuoyunda pek bilinmez.

Koza Polyester’in ürün yelpazesini özetledi:

- 2022 yılında 98.2 milyon klio polyester elyaf, 2.2 milyon klio polyester cips, 3.7 milyon kilo da plastifiyan ürettik. Kapasite açısından sektörün ikinci büyük tesisine sahibiz. Ürünlerimiz tekstilden plastiğe, kauçuğa kadar farklı sektörlere hammadde olarak gidiyor.

İçerideki talebi karşılayan önemli oyunculardan biri olduklarını kaydetti:

- 2021 yılında Türkiye’nin polyester üretiminin yüzde 4’ünü Koza Polyester gerçekleştirdi. Avrupa standartlarında “ftalat free” üretici olmamız sektördeki gücümüzü artırıyor.

Saim Akınal, halka arzla ilgili de şu bilgileri verdi:

■ Toplam 44 milyon 390 bin liralık halka arzın 23 milyon 160 bin lira nominal değerli kısmı sermaye artırımı, 21 milyon 230 bin liralık kısmı ise ortak satışı ile gerçekleşecek. Koza Polyester’in halka açıklık oranı yüzde 20.54 olacak.

■ Halka arz sonrasında şirketin ödenmiş sermayesi 216 milyon 160 bin liraya ulaşacak.

■ Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 75’i mevcut kredilerin bir kısmının kapatılmasında kullanılacak. Yüzde 25’i ise net işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı için ayrılacak.

Saim ve Suat Akınal kardeşler, verilerini İstanbul Sanayi Odası’yla paylaşıp, Türkiye’nin sanayi gücündeki yerlerini görseler de, “İsminin açıklanmasını istemiyor” kapsamında kalmayı yeğliyorlardı…

Finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, Akınal kardeşleri Koza Polyester’in hisselerini halka arza yönlendirdi…

Koza Polyester, halka arzla birlikte kurumsallaşma yolculuğunu da başlatmış oldu…

Çatıya GES kuruyor, elektrik ihtiyacının yüzde 16.7’sini karşılayacak

KOZA Polyester Yönetim Kurulu Başkanı Saim Akınal, enerji maliyetlerindeki artış üzerine fabrikanın çatısına güneş enerjisi santrali kurmak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi:

- Fabrikamızın çatısındaki GES, 2.70 MW kurulu güce sahip olacak. Şu anda montaj çalışmaları sürüyor. Nisan 2023’te devreye alacağız. Çatıdaki GES devreye girdiğinde Koza Polyester’in elektrik tüketiminin yüzde 16.70’ini karşılayacak.

Makineler yoldayken darbe girişimi oldu, yatırımı Estonya’ya yaptı

AKINAL Sentetik Tekstil A.Ş., 2016 yılında Gaziantep’teki tesisi büyütmek üzere düğmeye bastı, makine siparişlerini verdi.

Makineler yoldayken 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün hain darbe girişimi yaşandı. Akınal Sentetik Tekstil’in Avrupa ülkelerindeki nonwoven kumaş müşterileri tedirgin oldu:

- Darbe girişimi nedeniyle üretiminiz aksayabilir. Bizim tedarik güvenliğimiz tehlikeye girebilir.

Akınak Sentetik Tekstil’in iki ortağı Saim Akınal ile kardeşi Suat Akınal, yönetim ekibiyle birlikte Avrupa’daki müşterilerine tek tek telefon açtı:

- Darbe girişimi üretimimizde bir aksamaya yol açmış değil. Merak etmeyin. Siparişlerinizi zamanında teslim ederiz.

Bazı müşterileri tam ikna olmayınca Saim ve Suat Akınal kardeşler, yeni sipariş ettikleri makineleri Talin’e (Estonya) yönlendirdi, 14 bin metrekarelik bir alanda fabrikayı kurdu. Akınal Sentetik Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Saim Akınal, Gaziantep’teki tesise geçen yıl 120 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını kaydedip, ekledi:

- Estonya’da da üretimimiz devam ediyor. Avrupa’nın uzak ülkelerine ihracatı oradan gerçekleştiriyoruz. Akınal Sentetik Tekstil’in üretiminin 3’te 2’sini ihraç ettiğini vurguladı:

- 70 ülkeye ihracat yapıyoruz.

Oda başına gelirimiz 1500 dolar, Mandarin dünyasında birinciyiz

MANDARIN Oriental Bosphorus İstanbul’un Genel Müdürü Harun Dursun ve Pazarlama-İletişim Direktörü Sabri Yetişen’le şef Ömür Akkor’un özel iftar mönüsünü tatmak üzere buluştuk.

Harun Dursun’a otelin doluluk düzeyini sordum, paylaştı:

- 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremleri rezervasyon iptalleri getirdi ama hızlı toparlandık. Şu anda doluluk oranımız yüzde 67. Haziran ayı başından itibaren doluluk epey yükselecek.

Harun Dursun

İstanbul’daki otellerin genel durumunu merak ettim, anlattı:

İstanbul’daki otellerin ortalama doluluğu şu anda yüzde 40’larda. Normalde de bu mevsimde yüzde 55’lerde oluyor.

Mandarin dünyasındaki yerlerine işaret etti:

- İstanbul ilk sırada, Bodrum ikinci, Paris ise 3’üncü sırada yer alıyor. Kral dairesinin geceliği bizde 40 bin dolar. Oda başına geliri sordum, yanıtladı:

- 1500 dolar. Oda başına gelirde de Mandarin dünyasında bir numarayız.