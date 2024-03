HABER ANALİZ / KREDİ NOT ARTIŞI

Not artışının etkisi zamana yayılacak

Türkiye’nin kredi notu arttı. Ancak not heyecanı piyasalarda yeterince karşılık bulmadı. Not artış etkisi ve piyasalarda güçlü rüzgâr zamana yayılacak. Hareketin ivmesi 2025’te hızlanacak. Yatırımcılar hikâye barındıran enstrümanlara akacak.

Türkiye’nin kredi not artış hikayesi haziran ayından bu yana şekilleniyor. Son 10 ayda atılan adımlar; ekonomi yönetimindeki değişim, rasyonel ekonomi politikalarına dönüş, faizin 8,5’ten 45’lere gelmesi, kredi risk priminin 702’den 320’ye gerilemesi, tüketimi frenlemeye yönelik adımlar karşılık buldu. Fitch 12 yıl aradan sonra Türkiye’nin notunu artırdı. Not artışının yıllık enflasyonun yüzde 67,07’ye çıktığı bir dönemde gelmesi ve yabancı yatırım kuruluşlarının 500 puanlık bir faiz artışı daha öngörmeleri, not etkisini gölgeliyor. Fitch’in not artışı yeni bir döneme işaret ediyor. Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin uluslararası yatırımcılar nezdinde yeniden değerlendirilmesine zemin hazırlıyor. Ancak bunun etkisi seçim dönemi ve atılan adımların somut sonuçlarının görülmesi ile biraz daha zamana yayılarak görülecek. 2025’e kadar kademeli bir hareket görülse de asıl etkisi 2025’te görülecek.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

● Alves Kablo (ALVES) halka arzından bu yana yükseliyor. İlk işlem gününe göre yüzde 94 çıktı.

● Çimentaş (CMENT), işlem adedi ve fiyatı artan hisseler arasında yer alıyor.

● Ral Yatırım Holding (RALYH), Fiyat artarken hacim düşüyor.

● VESTL, üç ayda %48 arttı. Son gün primli. yeni işbirliği açıklaması ile yükseldi.

NEDEN DÜŞTÜ?

● FONET hızlı yükseliş sonrasında dördüncü gününde de taban.

● MIATK üç ayda yüzde 98 yükseldi kâr satışları var.

● ATEKS Son 3 ayda yüzde 63 yükseldi. Kâr satışları var.

● KARYE 3 ayda yüzde 100 yükselen hissede kâr satışları var.

NE OLDU?

● Arjantin Merkez Bankası, faizi % 100’den % 80’e düşürdü.

● Sigorta sektöründe enflasyon muhasebesine geçiş 1 Ocak 2025.olarak belirlendi.

● Deutsche: TCMB’den Mart’ta 500 puan faiz artışı bekliyor.

● BOFA, Mart ayı enflasyonuna bağlı olarak nisanda 300-500 puan faiz artışı öngörüyor.

● Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: KUYAS, SEKFK, RYSAS, DITAS.

● Yabancı payı 5 gündür sürekli azalanlar: KFEIN, AVHOL, MIPAZ.

NE OLACAK?

● BDDK, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin Ocak ayı bilanço tablolarını yayımlayacak.

● Euro Bölgesi için Ocak ayına ilişkin sanayi üretim verileri izlenecek.

● Otomotiv ihracat ve üretim verilerinin piyasa yansımasının pozitif olması beklenmeli. İlk çeyrekte Tofaş iyi bir performans gösterirken Ford Otosan’da daha güçlü.

● Ocak ayına ilişkin sanayi üretimi rakamları, sanayideki gelişimi görmek açısından önemli.

● KARYE üzerinden 13 Mart’tan itibaren tedbir kalkacak. DERIM, MIATK, RAYSG 9 Nisan’a kadar üzerinde tedbirle işlem görecek.

ZEYNEP’E SOR

EV Mİ, HİSSE SENEDİ Mİ?

Ev; riski düşük, uzun vadeli, enflasyona dirençlidir ve kira geliri vardır. Likiditesi düşük, nakde çevrilme zaman alır, bakım, vergi gibi maliyetleri var. Hisse Senedi; riske bağlı getiri artar, dalgalanmalara açık, likiditesi yüksek, nakde hızlı döner.

Para kazanmanın temel gayesi gıda ve barınmadır. Ev alacaksan borsada durduğun hata

Elimde Escom var. Satıp, biraz da borçlanıp ev almayı düşünüyorum. Sizce mantıklı mı? / Mehmet Efeoglu

Mehmet, para biriktirmek nihayetinde, ihtiyacın olan bir evi almak veya hayat standardını yükseltmek gibi hedeflere yöneliktir. Bu tür hedeflere yaklaştığın noktalarda harekete geçmekten çekinme. Çünkü atacağın adım maddi kazancının yanı sıra parayla ölçülmeyen kazançları da beraberinde getirecektir. Ailenin huzur ve mutluluğu en büyük kazancın olduğunu unutma. Borsadaki hisse senedin, özünde rakamdan ibarettir. Asıl olansa ihtiyaçların giderilmesidir. Konut sahibi olmakla belli bir güvenceye kavuşmuş olursun. Kira giderinden kurtulacağın gibi ayrıca aldığın evinin değeri de yükselir ve o da sana bir kazanç sağlar. Gelelim yatırımda bulunduğun Escort Teknoloji hissesine. Kısa vadeli işlemlerde şirketlerin mali yapısını göz ardı edebilirsin. Ancak uzun vadeli yatırımlarda finansal yapı önemlidir. Şirket, bilişim ve yazılım sektöründe yer alıyor. Ancak satış gelirlerinin sembolik düzeyde olduğunu görmüş olman gerekiyor. Gelir ise finansal yatırımların gerçeğe uygun değerlenmesinden kaynaklanıyor. Bu da uzun vadeli bir yatırım için daha fazlasını araman gerektiğini işaret ediyor.

Kısa vadede çok büyük kazanç beklentisi gerçekçi değil. Fonlar birikimin için seçenek olabilir

Küçük yatırımcı olarak uzun vade olmamakla birlikte paramızı katlayarak sermayemizi büyütmemiz için en doğru yol nedir? Altın, fon, hisse senedi, BES var ve bunların arasında kayboluyoruz. / Sefa Korkmaz

Sefa, kısa sürede büyük kazançlar elde edip paranı katlamayı istemen son derece normal bir durum. Fakat, bireysel yatırımcılar açısından kısa vadede büyük kazançlar elde etme beklentisinin gerçekçi olmadığını ve bu tür bir geçekleşmeye de pek rastlanmadığını bilmeni isterim. Bununla birlikte tüccarlar, yani borsada kısa vadede oluşan dalgalardan yararlanarak kazanç elde etmeye çalışan profesyoneller açısından bu olasılık daha yüksektir. Neticede profesyoneller mesailerini boraya ayırır ve gün içi ciddi bir veri ve bilgi akışı içinde gözledikleri fırsatlardan istifade edebilirler. Bireysel yatırımcılar açısından ise borsa ya da alternatifler birer yatırım aracıdır. Bu varlıklara yatırım yaparken uzun vadeli düşünmen gerekir. Farklı yatırım seçenekleri arasında kararsız kalsan da birikimini korumak açısından değerlendirme yapmak zorundasın. Bu noktada profesyoneller tarafından yönetilmesi ve alternatif portföylerin oluşturulması açısından fonlar önemli bir seçenek olabilir. Ancak bunun için de kabul edeceğin risk seviyesini belirlemen gerektiğini unutma.

YATIRIM FONLARI

Dengeli ve temkinli fonlarla getiri arayışı

İş ve Ziraat Portföy fonları öne çıkıyor

Yatırımcıların güvenli liman arayışları “temkinli ve dengeli” fonlara yönelmelerine neden oluyor. Bu bağlamda İş ve Ziraat Portföy’ün dengeli ve temkinli fonları öne çıkıyor. İş Portföy Dengeli Değişken Fon, %96,48 yıllık getirisi ile öne çıkarken, portföy değerini 1,2 milyar TL’ye yükseltti. İş Portföy’ün dört fonu da enflasyon üstü getiri sağladı. Bu fonlar toplamda yatırımcılarına ortalama %81 getiri sağladı, portföy büyüklükleri ise 2,7 milyar TL’yi aşan bir birikime ulaştı.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte getiriler nasıl artırılır?

Fon sepeti fonlarında seçenekler

Emeklilik fonları, yatırımcıların uzun vadeli getiri hedeflerine ulaşmaları için çok yönlü yatırım araçlarını bir araya getirir. Bu fonlar, kapsamlı bir portföy yönetimi sunarak yatırımcılara değerlendirme fırsatı sağlar. Son dönemde, fon sepeti emeklilik yatırım fonları getirilileri ile ön plana çıkıyor. Yatırımcılar farklı temalara sahip fonlarla yatırım seçeneklerini artırabilir. HDI Fiba Emeklilik ve Hayat’ın Inveo Portföy Fon Sepeti, yatırımcısına son bir yılda %160,17 getiri sağladı. Fonun portföy değeri ise 640 milyon TL. Anadolu Hayat Emeklilik’in S&P 500’e yatırım yapan yabancı borsa yatırım fonu sepeti, %110,24 getiri sağladı. Fonun portföy büyüklüğü 3 milyar 989 milyon TL. 10 fon sepeti fon son bir yılda yatırımcıya enflasyonun üzerinde kazandırdı. Kimler için uygun? Bu fonların risk değerleri 4 ile 6 arasında değişiyor. Yani orta ve yüksek risk toleransına sahip yatırımcılara hitap ediyor. Getirilerin enflasyonun üzerinde olması uzun vadede enflasyona yönelik korunma sağlıyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar en fazla TL'ye karşı değerlendi Dolar gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında yılbaşından bu yana en fazla TL karşısında değerlendi. Dolar, TL karşısında %8,73 oranında yükselirken, Brezilya Reali bazında %2,56 ve Güney Afrika Randı bazında ise %1,49 artış gösterdi. Doların TL karşısında ivmeli hareketi enflasyon verisi sonrasında gerçekleşti. Seçim öncesi güvenli limanda olmak isteyenlerin baskısı dolar /TL kurunu yükseltiyor.

TAHVİL

Trive Yatırım, %63.06 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Trive Yatırım, 8 Mart 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 220,000,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %52.00, bileşik faizi ise %63.06’ya denk geliyor. 91 gün vadeli bononun, vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde %12,93 olacak. Bononun vadesi ise 10 Haziran 2024. Diğer taraftan 11 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,49 seviyesinde bulunuyor. Trive Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %52.00 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 5,51 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, emsalleriyle kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip görünüyor. Piyasada TRFISKM62419 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GARANTİ BANKASI

Düzenli temettü veriyor. Bu yıl elde ettiği kârın %15’ini ortaklara ödeyecek

Garanti Bankası, 2023 yılında elde ettiği 87.331.719.889 TL vergi sonrası kârından, 13.099.758.000 TL nakit brüt temettüyü hissedarlarına dağıtacak. Bu tutar kârın %15’ine denk geliyor. Bu temettü, %5 oranında birinci nakit brüt temettü (210.000.000 TL) ve 12.889.758.000 TL ikinci nakit brüt temettü olarak iki taksit halinde ödenecek. Hissedarın sahip olduğu 1 TL nominal değerli hisse başına 3,12 TL brüt ve 2,81 TL net kâr payı verecek. Kar payı dağıtımına 29.03.2024 tarihinde başlanacak. Garanti Bankası düzenli nakit temettü ödeyen firmalar arasında yer alıyor.

AYEN ENERJİ

Kurulu gücünü artırdı. Bakalım gelirlerine katkısı ne boyutta olacak

Ayen Enerji, bağlı ortaklığı Ayen Ostim Enerji aracılığıyla Balıkesir, Kepsut’ta bulunan yenilenebilir enerji üretim tesisinin kapasitesini artırdı. 9 Mart 2024 tarihinde, 3,6 MWe gücünde yeni türbingeneratör ünitesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabulü gerçekleştirildi. Ünite üretime geçerek işletmeye alındı. Bu yeni üniteyle tesisin toplam kurulu gücü 27,6 MW’a yükseldi. Bu gelişme, Ayen Enerji’nin üretim kapasitesini artırmasının yanı sıra, yenilenebilir enerji alanındaki varlığını da güçlendiriyor. Öte yandan şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hem satış gelirlerini hem de kârlılığını düşürdü.

GİRİŞİM ELEKTRİK

Bir anlaşma daha duyurdu. Her yeni anlaşma gelirin arttığını söylüyor

Girişim Elektrik, enerji sektöründeki projelerini genişletiyor. Şirket, Sandeks Enerji Üretim ile Beyyurdu RES Projesi için anahtar teslimi 4.700.000 euroya bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşme, ulaşım yolları, vinç platformları, türbin temelleri, trafo merkezi ve OG yeraltı kablo işleri gibi kapsamlı hizmetleri içeriyor. Girişim Elektrik’in gelirlerine katkısı olacak anlaşmanın güncel kurdan tutarı yaklaşık 164.500.000 TL’ye denk geliyor. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde 5,68 milyar TL satış geliri elde etti. Dönem sonu kâr artışı da 1,15 milyar TL’ye çıktı. Gelir ve kâr oranlarındaki artış dikkat çekiyor.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK

Projede yeni işler aldı. Anlaşmanın tutarını büyüttü

Birleşim Mühendislik, Acıbadem Kartal Hastanesi’nin 2. faz mekanik tesisat işleri için yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın toplam bedeli KDV dahil 141.908.988 TL olarak belirlendi. Açıklamada işin süresinin 6 ay olarak planlandığını belirtti. Anlaşması, ilk faz ile birleştirildiğinde toplam bedeli KDV dahil 219.908.988 TL’ye çıkmakta. Şirket 2023 dokuz aylık mali tablolarına göre, gelir ve kârında kayda değer bir artış gerçekleştirdi. Bu projeden elde edeceği gelir nazara alındığında firmanın gelir ve kâr büyümesini sürdürebilmesi için gerekli potansiyele sahip olduğu yorumunu güçlendiriyor.

TÜRK TELEKOM

Karbon salımını sıfırlama programını açıkladı. 2030’da yarıya düşürecek

Türk Telekom, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını 2020 yılına göre %45 azaltmayı hedefliyor. Şirket 2050 yılında ise ‘Net Sıfır’ hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Bu amaçla yakın zamanda “Bilim Temelli Hedefler Girişimi”ne (SBTi) dahil olarak taahhütlerini yineleyeceğini duyurdu. Söz konusu adımın gayesi ise geleceğe yönelik stratejilerinin bilimsel temellere dayandığını ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını gösterme, olarak açıkladı. Karbon salınımını azaltma hedefini ortaya koyan Türk Telekom, 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını yüzde 69,63 artırarak 55,56 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonu kârı da 4,55 milyar TL oldu.