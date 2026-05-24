Nükhet Duru 51 yıl sonra niye “Beni Benimle Bırakma” dedi

Bu hafta dünya müzik tarihinde ilk defa tanık olduğumuz bir olay yaşadık.

1982 yılında çıkmış bir şarkı, 42 yıl sonra dünyanın en önemli müzik listesi sayılan Billboard’da yeniden 1 numaraya çıktı.

Bu şarkı aynı zamanda bir sanatçının dünya kamuoyu gözünde rehabilitasyonu anlamına geliyordu.

“BILLY JEAN” 42 YIL SONRA BİR HAFTADA 51 MİLYON KERE DİNLENDİ

Michael Jackson, 2009 yılında öldü…

Çocuk tacizi ile suçlanıyordu ve bir anlamda kahrolarak ölmüştü.

İşte o sanatçı, geçen hafta yeni nesillerin gözünde itibarını geri aldı.

Hayatını anlatan film çıkmış ve o suçlamaların ne kadar kasıtlı olduğu ortaya çıkmaya başlamıştı.

Bunu sağlayan da Michael Jackson’un “Billy Jean” adlı şarkısıydı…

Bu hafta “Billboard Global 200” müzik listesinde 2 basamak daha yükselerek 1 numaraya oturdu.

Şarkı son 3 haftada inanılmaz bir performans gösterdi ve 65 sıra birden yükseldi.

“Luminate” müzik araştırma sitesinin haberine göre 8-14 Mayıs tarihleri arasında bir haftada 51 milyon kere dinlendi.

Billy Jean ayrıca 144 hafta boyunca zirvede kalarak dünya müzik tarihinin zirve rekorunu kırdı.

BANA GÖRE O TENEKE TRAMPET ROMANININ ÇOCUK KAHRAMANIYDI

Michael Jackson’un çocuk tacizcisi olduğu haberleri benim için hiçbir zaman inandırıcı olmadı.

Çünkü kendisi bir çocuktu ve öldüğü güne kadar bir çocuk olarak kaldı.

O benim gözümde “Teneke Trampet” romanının büyümeyi reddeden çocuk kahramanı Oskar Matzerath’dı…

ASKERİ DARBENİN HAYALLERİMİZİ YIKTIĞI GÜNLERDE GELDİ “THRILLER”

1982 yılıydı…

Hayatımın en karanlık yıllarından biriydi.

12 Eylül askeri darbesi bütün hayallerimizi yıkmış, hepimizi yapayalnız bırakmıştı.

Her an işsiz kalma korkusu ile yaşadığımız bir yıldı.

Üç beş yüz satan edebiyat dergilerinde teselli bulmaya çalışıyorduk.

Geceleri sokağa çıkma yasağı vardı.

İşte öyle bir yılda geldi “Thriller” albümü…

Müzikte var olan bütün paradigmaları kıran bir albümdü.

Billy Jean şarkısı, “Thriller” albümünün 6’ıncı şarkısıydı.

O KÜÇÜMSENEN ÇOCUĞUN ALBÜMÜNÜN ARKASINDA DAHİ BİR MÜZİSYEN VARDI

Beatles’ın “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” albümünden beri ilk defa beyin çeperlerimiz zorlanıyordu.

1970’ler dönemini kapatıp, “Pop patlamasını” yaratan albümdü Thriller.

O küçümsenen çocuğun albümünün arkasında Quincy Jones gibi bir caz dehası vardı.

Thriller şarkısının video klibini John Landis gibi devrimci bir sinemacı çekiyordu.

Yeni yeni başlayan “müzik klibi” devrimi, daha ilk yıllarında ikinci devrimini yaşıyordu.

DİJİTAL DEVRİM BAŞLIYORDU COMMODORE 64 ÇIKMIŞTI

Özal’lı yıllar başlıyordu.

Falklands Savaşı çıkmıştı. Sovyetler Birliği Başkanı Leonid Brejnev ölmüştü. Gorbaçov geliyordu. Sovyetler diktatörlüğü sonuna yaklaşıyordu.

Türkiye’de 1980 darbesinden sonra hazırlanan yeni anayasa referandumla kabul edilmişti.

Dijital devrim başlıyordu.

Commodore, efsane Commodore 64’ü çıkarmıştı.

“E.T.” VE “BLADE RUNNER” YILLARI

Spielberg ve arkadaşlarının dünya sinema tarihinin kaderini değiştirecek “gişe devrimi” geliyordu.

“E.T.” gösterime girmişti.

Ve benim sinema dünyamda en büyük devrimlerden biri saydığım Ridley Scott’un “Blade Runner”ı gelmişti.

En önemlisi vinil plak dönemi kapanıyordu.

İlk CD satışları başlamıştı…

Video oyunlarında Pac-Man çılgınlığı sürüyordu.

BRIT POP DÖNEMİNİ KAPATAN ALBÜM

Ve “Thriller”la birlikte 1960 ve 70’lerin Beatles’lı, Pink Floyd’lu “Brit Pop” dönemi kapanıyor, müzikte Amerikan tarzı “Pop” müzik zirveye oturuyordu.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.

Billy Jean’in 43 yıl sonra yine 1 numaraya oturması bana işte o yılları hatırlattı…

BEATLES LIVERPOOL YILLARINA DÖNÜYOR

Geçen hafta müzikte önemli bir gelişme daha vardı.

Beatles’ın hayatta kalan iki üyesinden Paul McCartney çıkaracağı yeni albümünü tanıttı.

Albüm önümüzdeki cuma (29 Mayıs) yayınlanıyor.

Adı “The Boys of Dungeon Lane…”

“Dungeon Lane”, Liverpool John Lennon Havaalanı’na yakın ıssız bir yol.

Paul McCartney çocukluğunda sık sık buraya gidip “planespotting” yaparmış.

Yani inip kalkan uçakları seyredip, fotoğraflarlarmış.

Albümün adından da anlaşılacağı gibi Paul McCartney, çocukluğuna, yani John Lennon’la birlikte “She Loves You”, “Love Me Do” gibi ilk şarkılarını yazdıkları şehrine dönüyor.

ALBÜMÜN İLK ŞARKISI “GERİDE BIRAKTIĞIM YILLAR”

Albümün ilk iki şarkısını yayınladı.

Birinin adı “Days We Have Behind…”

Yani geride bıraktığımız günler…

Biraz Barbra Streisand’ın “The Way We Were” şarkısının adını hatırlatıyor.

İkinci şarkıyı ise Ringo Starr’la birlikte söylüyorlar.

“Home To Us…”

İnsanlar yaşlandıkça doğduğu yerlere dönüyorlar.

Son yıllarda ben de kendimi sık sık İzmir’in Kahramanlar’ında, demiryolunun kenarlarında buluyorum.

TRAINSPOTTING FAN’LARINA HABER KÜLT FİLMİN MÜZİKALİ GELİYOR

“Planespotting” denince akla bu hafta açıklanan bir müzikalin ilanı geldi.

Danny Boyle’un artık bir kült haline gelen filmi “Trainspotting”in müzikali yapılmış.

Prömiyeri 26 Temmuz’da Londra’da…

Olağanüstü bir filmdi ve 1990’lı yıllarda dünyada bir nesli çok etkilemişti.

“Trainspotting”, gidip trenleri seyretmek, fotoğraflarını çekmek hobisiymiş.

İngiltere’de çok yaygın bir hobiymiş.

Ancak o filmden sonra artık bu kelime “uyuşturucu” ile eş anlamlı hale geldi.

VE GELİYORUM NÜKHET DURU’NUN YENİ ŞARKISINA

Haftanın son müzik haberi Türkiye’den.

Bu cuma uyandığımda beni güzel bir sürpriz bekliyordu.

Spotify’a Nükhet Duru’nun yeni bir şarkısını koymuşlar.

Şarkının adı beni alıp götürdü.

“Beni Benimle Bırakma…”

Nükhet Duru denince benim aklıma gelen ilk 3 şarkıdan biri “Beni Benimle Bırak”tır…

Beste ve sözleri rahmetli Mehmet Teoman’ındı…

BİR YANDAN VICTOR JARA BİR YANDAN AJDA, NÜKHET, SELDA DİNLEDİĞİM YILLAR

1975 yılında ilk defa dinlediğimde daha Fransa’da bir doktora öğrencisiydim.

Demek ki 51 yıldır dinliyormuşum bu şarkıyı…

Çok hüzünlü bir ayrılık şarkısıydı…

Sol eğilimli yıllarımdı, bir yandan Şili’de askeri darbeyle öldürülen Allende’nin yasını tutuyor, Victor Jara, Quilapayún dinliyorduk.

Ama içimdeki Türk beni Selda Bağcan, Ajda, Nükhet Duru, yeni yeni başlayan Sezen Aksu’ya çekiyordu.

NÜKHET DURU 51 YIL SONRA BU DEFA “BENİ BENİMLE BIRAKMA” DİYOR

Aradan 51 yıl geçti.

Nükhet Duru bu defa “Beni Benimle Bırakma” diyor.

Bu defa söz ve beste Murat Güneş’in.

Yine çok güzel bir şarkı…

Sözleri de çok iyi.

“Beni benimle bırakma artık…

Başıma bela oldu bu yalnızlık…

Doydum kendime, arada uğra kalbime

Hiç ummadığım bir yerde karşıma çık…”

1975 YILI İYİ BİR YILDI. HEPİMİZİN HAYAL ETTİĞİ GÜZEL BİR ÜLKE VARDI

1975 yılıydı…

Vietnam Savaşı bitmişti…

Bill Gates ve Paul Allen Microsoft’u kurmuştu…

Spielberg’in “Jaws” filmi vizyona girerek, sinema tarihinde “blockbuster” çağını açmıştı.

ABBA müzikte dünyayı kasıp kavuruyordu…

1974 affı ile bütün siyasi sürgünler vatanına dönüyordu.

Sosyal Demokrat Ecevit’le, muhafazakâr Erbakan ülkeyi birlikte yönetiyordu.

Selda Bağcan’ın “O Günler” şarkısını söylemesinden bir yıl sonraydı…

Ve hepimizin hayal ettiği güzel bir ülke vardı…

1975 güzel bir yıldı…