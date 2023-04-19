Numan Kurtulmuş’un düşündürücü serüveni

Gazetemizden Maruf Buzcugil ile Canan Sakarya’nın “Kurmaylar Konuşuyor” başlığı altında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile yaptıkları söyleşi iki bakımdan çok düşündürdü beni.

Birincisi Sayın Kurtulmuş’un yaptığı açıklamalar, son yıllarda siyaset sahnemizde de boy gösteren, hatta bakanlık koltuğuna bile oturan sözde ekonomistlerden farklı bir birikime sahip olduğunu gösteriyor. Örneğin dünyanın bugün içinde bulunduğu durumu anlatırken yaptığı şu saptama dikkate değer: “Neoliberal pembe dünya çoktan yıkıldı, Avrupa ve ABD ekonomilerinin tıkır tıkır işlediği devir geride kaldı. Dünyada neoliberal sistemin yerine konacak yeni bir sistemi ikame edemedi Batı ülkeleri. Dünyada yaşanan krizin temel meselesi bir paradigma iflasıdır. Yeni bir paradigmayı sadece biz değil, Batılılar da arıyor.”

AK Parti’nin sihirli başarısı (!)

Konu Türkiye ekonomisinin gidişatına gelince bir kez daha şaşırttı beni Sayın Kurtulmuş. Sanki yukardaki saptamayı yapan Kurtulmuş gitmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AK Parti’nin gözü kapalı savunuculuğunu üstlenen bir başka insan gelmişti onun yerine.

Kurtulmuş’a göre “AK Parti sadece vaatte bulunan bir parti değil, 21 yılda vadettiğinin tamamına yakınını gerçekleştirmiş olan bir partiydi. Son günlerde çok konuşulan rakamları tekrarlamak istemiyorum ama dolar bazında kişi başına milli gelir tahimininden ihracat hedefiine kadar pek çok göstergede on yıl önce yapılan tahminlerin ne kadar gerisinde kalındığını herkes biliyor.

Türkiye ekonomisi pozitif ayrışmış

Sayın Kurtulmuş’a göre Türkiye ekonomisi son yıllarda dünya ekonomileri arasında pozitif ayrışmış. Her nedense bizden başka bunu farkeden kimse yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hızlı büyüme takıntısı uğruna enflasyonu azdıran ve yabancı yatırımcıyı kaçıran ülke olarak Türkiye ekonomisi hep en kötü yönetilen birkaç ülke arasında anılıyor.

Sayın Kurtulmuş’a göre Türkiye’de seçim ekonomisinden söz etmek doğru değilmiş. Kendisi son birkaç ay içinde, yoksulluğa itilmiş olan kesimlere dağıtılan seçim rüşvetinin devletin bütçe açığını nereye getirdiğinin farkında değil her halde.

Demokrasi yoksa kalkınmanın faydası yokmuş

Sayın Kurtulmuş’a göre iyi işleyen bir demokrasi kalkınmanın şartıymış. Kendisi her halde Batı’nın paradigma çıkmazını incelerken Türkiye’de hukukun nasıl ayaklar altına alındığının, muhalif medyanın nasıl engellendiğinin de farkında değil galiba.

Faizi düşürmenin lafı bile geçmiyor

Belki de en ilginci Türkiye ekonomisini bugünkü çıkmaza sürükleyen ve yeni bir döviz krizinin eşiğine getiren faiz düşürme inadının lafı bile edilmiyor Sayın Kurtulmuş’un açıklamasında. Gerçeği söylemenin kendisi için iyi olmayacağını çok iyi biliyor Numan Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten büyük lider vallahi.