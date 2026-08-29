O akşam Fenerbahçelilerin üzerine şarabı kimler döktü?

O sahnenin iki dakika öncesini anlatacağım.

Hani Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım’ın parmağını üst taraftaki bazı Lyon seyircilerine doğru sallayarak küfür ettiği o sahnenin iki dakika öncesi.

Çünkü bütün dünya Aziz Yıldırım’ı yukarı doğru ağır sözlerle bağırırken gördü ama 2 dakika önce orada ne olduğunu kimse bilmiyor.

O nedenle ben size o sahnenin 2 dakika öncesini anlatayım.

AZİZ YILDIRIM VE FENERBAHÇE YÖNETİMİNE AYRILAN 20 KOLTUK

Aziz Yıldırım’ın oturduğu bölüm, Fenerbahçe yöneticilerine ayrılmış.

Aziz Yıldırım, Önder Fırat gibi yönetim kurulu üyeleri ve davetlilerin oturduğu bu bölümde 20 kadar koltuk var.

Cavit Çağlar gibi Fenerbahçeli iş insanları da o bölümde oturuyor.

İşte o koltukta oturanlar bir süre sonra bir üstten gelen Fransızca tahrik edici laflar duymaya başlıyorlar.

Yine de maçın sonuna kadar yukardan, yandan ufak tefek laf atmalar, sataşmalara bir tepki vermiyorlar.

Bunlar alışıldık şeyler.

MAÇ BİTTİĞİ ANDA YUKARIDAN ŞARAP DÖKÜLMEYE BAŞLIYOR

Ancak maç bittiği anda atmosfer birden değişiyor.

Yukarıdan aşağıdaki Fenerbahçe yöneticilerinin üzerine bir sıvı atılmaya başlıyor.

Üç beş saniye sonra, elbiselerin üzerine gelen sıvının kırmızı renkli olduğu görülünce gerçek anlaşılıyor.

Yukarıdaki Lyon taraftarları ellerindeki bardaklardaki kırmızı şarabı aşağı boşaltıyorlar.

Biraz sonra durum daha da vahimleşiyor.

ÖNDER FIRAT: YUKARDAKİ FANATİKLER BANA BİR TAKIM KİTON ELBİSE BORÇLU

Bardaklardaki şarap bitince bu defa içeriden getirdikleri şişelerdeki şarabı aşağı boşaltmaya başlıyorlar.

Bazı yöneticilerin üzerlerindeki ceketler baştan aşağı şaraba bulanıyor.

Yönetim Kurulu üyesi Önder Fırat’ın üzerinde Napoli dikimi Kiton marka elbise var.

Sırılsıklam oluyor.

Dün konuşurken “Yukardaki fanatikler bana bir Kiton takım elbise borçlu” diyor.

Aslında ben de orada olacaktım.

Burada çok önceden belirlenmiş bir yemeğim olduğu için gidemedim.

Demek ki gitseydim, benim Kiğılı veya Damat takımım da şaraba bulanacaktı.

Neyse, bana Önder Fırat’ınkinden çok daha ucuza mal olurdu.

AZİZ BEY MAÇ SIRASINDA ÜÇ CÜMLE BİLE ETMEZ

Aziz Yıldırım işte o anda çok sinirleniyor ve yukarı doğru bağırmaya başlıyor.

Aziz Bey’i çok iyi tanırım.

Birlikte defalarca futbol ve basket takımının maçlarını seyrettik.

Sivas’ta şampiyon olduğumuz o kritik maçta birlikteydik.

Maç seyrederken çok soğukkanlı ve sakindir. Hemen hiç konuşmaz.

Fenerbahçe’nin bu yılki ilk maçını onun başkanlık locasında yan yana seyrettik.

Bütün maç boyunca ya beş ya altı cümle konuştuk.

Bu kadar sinirlenmesi şaşırttı beni.

Ama nedeni buymuş.

PEKİ AMA YUKARIDAN ŞARAP BOŞALTAN BU HOLİGANLAR KİMDİ?

Ama işin en ilginç tarafı bu değil.

Kimdir bu Aziz Bey’i ve o 20 koltukta oturan Fenerbahçelileri…

Lyon’un “Holiganları mı?"

Hayır, onlar kale arkasındaydı ve forma bile giymiyorlardı.

Hemen tamamına yakını bütün maçı üstleri çıplak seyretmişti.

Öyleyse bir üst taraftaki tribünden Fenerbahçe yöneticilerinin üzerine şarap döken bu fanatik Lyon taraftarları kimdi?

Kim vardı üstlerindeki tribünde?

Şimdi sıkı durun.

YUKARDA YILLIK 120 BİN EURO'YA KİRALANAN BİR VIP LOCASI VARDI

Stadın en pahalı localarından biri vardı.

Yani o holigan hareketi, bu en pahalı localardan birinden yapıldı.

Öyleyse gelin, rakip yöneticinin üzerine şarap dökecek kadar kendinden geçmiş bu Lyon taraftarlarını biraz tanıyalım.

O bölümde VIP localar vardı.

O locaların kişi başına yıllık fiyatı 10 bin euro’dan başlıyor.

Buna KDV’yi de ekliyorsunuz.

Anlayacağınız 12 kişilik bir locanın yıllık fiyatı 120 bin euro’dan başlıyor.

BURJUVA, EĞİTİMLİ VE GASTRONOMİK BİR LOCA

Bu locaları genellikle ya çok zengin kişiler ya da şirketler alabiliyor.

Lyon şehri için yapılan tarif şudur:

“Burjuva, eğitimli, çalışkan ve gastronomik…”

Anlayacağınız bir üst kattan şarap fırlatanlar Lyon şehrinin kalbur üstü insanlarıydı.

Hemen hepsi varlıklı, okumuş Fransızlardı.

YEMEK VE İÇKİ SERVİSİNİ “MAISON BOCUSE” YAPIYORDU

Üst kattan şarap fırlatanları daha iyi tanımanız için şu bilgiyi vereyim:

Lyon Stadı'nda localardaki yiyecek içecek servisini “Maison Bocuse” yapıyor.

Maison Bocuse nedir diye sorarsanız onu da anlatayım.

Paul Bocuse’un mirasını sürdüren restoran ve brasserie grubunun adı.

Paul Bocuse Fransa’da “Nouvelle Cusine” yeni gastronomi hareketini başlatan şeflerden biri. Adı Fransız mutfağı ile özdeşleşmiş bir isim.

55 YIL BOYUNCA 3 MICHELIN YILDIZI KORUMAYI BAŞARMIŞ BİR MARKA

Bugün Lyon şehrinin en ünlü Michelin yıldızlı restoranı.

1965-2019 arasında 55 yıl boyunca 3 Michelin yıldızını korumayı başarmış bir restoran bu.

Yani geçen salı akşamı yukarıdan Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli misafirlerin üzerine bardak ve şişelerle şarap döken o fanatik Lyon taraftarları, Michelin yıldızlı bir restoranın yaptığı servisteki yemekleri yemişler, onların sunduğu şarapları içmişlerdi.

Sonra da bu hareketi yapmışlardı.

OLD TRAFFORD STADI'NIN PERDELİ İNGİLİZ GELENEĞİ

Ancak anlamadığım bir şey var.

İngiltere’de Manchester United’ın Old Trafford Stadı'nda bir locadan maç seyretmiştim.

Locada maç öncesi içki içmek serbestti.

Ancak maç başlamadan önce görevliler gelip bütün locaları uyardı.

Maç sırasında locada içki yasaktı.

Eğer içmeye devam etmek istiyorsanız, locanın perdelerini kapatmak zorundaydınız.

Lyon’da maç daha biter bitmez nasıl oluyor da o localarda oturan kerli felli insanlar ellerindeki şarapları aşağıdaki tribündeki misafir takamın yöneticileri üzerine boşaltabiliyordu?

Aziz Bey’in tepkisine kızanlar olayın bu tarafına da bakacaklar mı acaba…

BİR AKŞAM ÖNCE İKİ KULÜP YÖNETİCİLERİNİN YEMEĞİNDEKİ HAVA

Asıl soru şu…

Bu okumuş insanlar nasıl bu kadar çileden çıktılar?

Galiba bunun cevabı bir akşam önce Lyon yöneticilerinin Fenerbahçe yöneticilerine verdiği yemekte verilmişti.

Yemeğe katılan bir Fenerbahçe yöneticisi ile konuştum.

Lyon Kulübünün yöneticileri Şampiyonlar Ligi'ne çıkmaktan o kadar emlinlermiş ki, bu her hallerinden belli oluyormuş.

“Baya kibirli bir havada konuşuyorlardı” dedi.

Demek ki, hiç beklemedikleri bir sonuç çıkınca da kendilerini kaybettiler.

LYON’UN O AKŞAM KAYBETTİĞİ 39 MİLYON EURO ÇOK ÖNEMLİYDİ

Lyon ekonomik bakımdan çok iyi durumda olan bir takım değil.

Şampiyonlar Ligi’ne çıktıkları taktirde alacakları 39 milyon euro’ya çok ihtiyaçları vardı.

O para gidince bu yıl işleri zor.

Ellerinde kalan birkaç kıymetli futbolcuyu da satmak zorunda kalabilirler.

60 BİN KİŞİLİK STATTA 60.850 BİLETLİ SEYİRCİ

Fenerbahçe o statta çok büyük bir baskı altında oynadı.

Stat 60 bin kişilik ama o maçta 60.850 biletli seyirci vardı.

Yani Chobani Stadı'ndan üçte bir daha büyük.

Bizim stat büyütülünce seyirci sayısı oraya gelecek.

Stadın oturma sistemi çok dik.

Bu da sahadaki oyuncu üzerinde daha ağır bir seyirci baskısı efekti yaratıyor.

GUENDOUZİ’YE YAPILANLARI İZLERKEN AKLIMA VİNİCİUS JR. GELDİ

Fransa’da OM’nin (Olympique Marseille) ve PSG’nin seyircisi çok ateşli hale geldi.

Buna Lyon da uydu.

İşte o 61 bin kişi, daha maçın ilk saniyesinden itibaren Guendouzi üzerinde çok çirkin ve ağır bir baskı kurdu.

Guendouzi büyük bir Marseille taraftarı.

Babası Faslı, annesi Fransız.

Ama tam anlamıyla Akdenizli bir çocuk.

Maçı seyrederken aklıma 21 Mayıs 2023’te Valencia şehrinde oynanan Valencia-Real Madrid maçı geldi.

O maçta Valencia taraftarı Real Madrid’in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior’a çok ağır ırkçı hareketler yapmıştı.

Lyon taraftarının tutumu da farklı değildi salı gecesi.

LYON TARAFTARI BİLMELİ Kİ “JUL” HAREKETİNE KARŞI ASLA KAZANAMAZLAR

Böylesine eğitimli ve burjuva bir şehirden bu holiganvari tepkilerin gelmesi çok şaşırttı beni.

Ama emin olsunlar ki, bu hareket bir bumerang gibi Lyon üzerine dönecektir.

Guendouzi’nin eliyle yaptığı “JUL” hareketi, Fransa’nın en tutulan rapçisi François Alain Mari’nin yaptığı bir işaret.

Artık Marsilya şehrinin bir nevi kimlik işareti haline geldi.

Bugün Avrupa’da kendini “Varoşların çocuğu” olarak görenlerin ortak sembolü halihne geldi.

LAMINE YAMAL’IN DA YAPTIĞI HAREKET NE ANLAMA GELİYOR

O hareketi Barcelona oyuncusu Lamin Yamal da yapıyor.

JUL’un en çok dinlenilen şarkısı “La Bandite” bizatihi Marsilya’nın sokak kültürünü ve oradan çıkıp başarılı olmayı anlatıyor.

“Ben kendi başıma başardım” diyor.

Lyon’un Paul Bocuse servisli locasında maç seyredenler belki bu sözlerin tam anlamını çıkaramıyorlar.

BOCUSE LOCASINDAKİLERE ŞUNU SÖYLEMEK İSTERİM

Bir pop sosyolog olarak onlara şunu söylemek isterim:

Guendouzi işte JUL’un tam da anlattığı çocuklardan biri.

Onu belki Bocus servisli locanızdan aşağı döktüğünüz Bourgogne şarabı ile aşağıladığınızı düşünebilirsiniz ama sokakta asla yenemezsiniz.

AZİZ YILDIRIM VE EKİBİ PAUL BOCUSE’DA YER BULAMAYINCA NEREYE GİTTİ

Aziz Yıldırım ve arkadaşları ikinci gece Paule Bocusse’da yer bulamadıkları için Intercontienentol Otel'in avlusundaki Michelin yıldızlı bir başka restorana gitmişler.

Katılanlardan biri duygusunu bana şöyle anlattı:

“Tribünde Paul Bocuse menüsünü alanları altettik. Bir dahaki sefere onlara da bizim gittiğimiz restoranı tavsiye ederiz. Belki ellerindeki Bourgogne’ları bizim Kiton elbisemizin üzerine dökmekten vazgeçerler.”