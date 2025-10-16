O çuvaldızı özel sektöre de batıralım

Kullanışsız ezberimiz; “kamuda yapısal reform şart” cümlesidir. Oysa özel sektörün kendisi de daha iyi bir yarın için kendini reforma tabi tutması gerekir. Orta gelir tuzağı zaten reformsuzluktur.

Çamlıca Kule’de MÜSİAD’ın yeni başkanı Burhan Özdemir ile Orta Gelir Tuzağından Çıkış raporunu tartışıyoruz. Başkan Özdemir; etkin kapasite kullanımı, verimlilik artışı ve yeni rekabet alanlarının hayati önemine işaret ediyor; “yeni dünyaya rakamlar yetmez, değer temelli kalkınma vizyonu şart”

Bunun için yapısal reformlar gerekiyor. Yalnızca kamuya mı? Bildik ve artık kullanışsız hale gelmiş ezber bu… Peki özel sektör? Reform, deforme olmuş sistemi yeniden forma sokmak demek ise özel sektörün atması gereken adımları neden konuşmuyoruz? Rapora göz atarken bunu fark ediyorum.

YAPISAL REFORM ÖZEL SEKTÖRE DE ŞART

Mehmet Şimşek her iki sözünden biri; ülkemizin artık yüksek gelir grubuna girdiğinden söz ediyor. Oysa MÜSİAD’ın özenle hazırlanmış raporu; hala orta gelir tuzağında debelendiğimizi ispat ediyor. O halde kamunun “yapısal reform” gayretine, özel sektörü iştirak etmedikçe tuzak çıkışı nasıl olacak?

Ekonomik sorunların sadece makro göstergelerle çözülemeyeceği ortada… Nitekim Başkan Özdemir; asgari ücretin beklenenin bir miktar üzerinde tespit önerisi bun anlatıyor. Oysa eski başkan “%25’ten beş kuruş fazla verirsek ülke batar” saplantısındaydı. İnsanı önemseyenler nihayet göreve gelebilmiş.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Özel sektör reformuna dair…

Misal, hangi reformlar?

En başta, verimlilik… Yapay zekânın iş, ilişki, iletişim ve bilgi süreçlerine dâhil edilmesi... Sektörü ne olursa olsun teknolojiyi kullanmak. Mülkiyet, paylaşım, yönetim ve ölçek ekonomisi reformları…

Peki ya kamu yapısalları?

Onlar, Anka kuşu gibi. Herkesin dilinde ama gören yok. Ne mi gibi? Hukuk misal, Personel rejimi, vergi reformu, bütçe disiplini, eğitim reformu, say say bitmez. Gerçekleşen var mı? Kısmen, bazıları…

NOT

HANEHALKININ MORALE İHTİYACI VAR

Kimin yok ki? MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir’in moralsiz hanehalkının bu ihtiyacına işaret etmesi; sosyal politikaların en az ekonomik tedbirler kadar önemini hatırlatıyor; “Asgari ücrette enflasyon verisinin altında kalmasın. Hatta üzerine çıkacak bir oran daha makul olacağı düşüncesindeyim.”

REFORM LÛGATI

Yapısal reform: Deforme olmuş yani bozulmuş sistemleri yeniden forma sokma

Palyatif tedbir: Reform adı altında mevcut durumu, kendi çıkarına iyileştirme gayreti

Hukuk reformu: Ülkemizin en büyük ihtiyacı… Kriz yok çürüme var dediğim de bu işte

Eğitim reformu: İnsan kaynakları geri giden, olanı da ülkeden giden durumun düzeltilmesi