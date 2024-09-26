O dönemde 3 yılda 87 milyar dolar gelmişti, aynı hava yine oluşuyor

Türkiye-Amerika İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin, New York’ta Goldman Sachs’ın merkezinde yarısı ABD’deki yatırımcılardan oluşan 190 kişiye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sunumunu izlerken düşündü:

- Geçen yıl TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’dı. Ben de yönetimde birlikte çalışıyordum. Geçen yılki en büyük hikayemiz Sayın Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olması, Orta Vadeli Program’ın (OVP) uygulanmaya başlamasıydı.

Mehmet Şimşek’in sunumundaki şu bölüm ilgisini çekti:

- Türkiye geçmişte de uluslararası kredi notları açısından “yatırım yapılabilir ülke” konumundayken yaşanan sıkıntılarla “yatırım yapılamaz” sınıfına inmişti. Tekrar “yatırım yapılabilir”e dönmesi 19 yıl sürmüştü. Bu kez daha kısa sürede“yatırım yapılabilir” olacağız.

Şimşek’in sunumu sırasında Eylül 2025’te OVP’de başta enflasyonun yüzde 20’nin altına inmesi olmak üzere hedefleri ortaya koyan sayfa ile ilgili tavrı hoşuna gitti. Şimşek, ABD’li yatırımcılara o sayfayı gösterirken şöyle seslendi:

- Bu sayfanın görüntüsünü çekin. Gelecek yıl eylül ayında yine böyle bir toplantıda buluştuğumuzda hedefleri tutturamamışsak bana hesap sorar gibi sorularla gelirsiniz.

Murat Özyeğin, TAİK’in “15. Türkiye Yatırım Konferansı” çerçevesindeki toplantıları irdelerken bir gün öncesine döndü:

- Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yönettiği Türk Evi’ndeki ABD’li CEO’lar toplantımızdan önce Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’le görüştüm. New York Halk Kütüphanesi’nde yerimiz olduğunu söyledim. CEO’lara orada ön sunum yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıya heyetten katılanlara baktı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Ticaret Bakanı Prof. Ömer Bolat

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Mehmet Şimşek, Ömer Bolat, Mehmet Fatih Kacır, Alparslan Bayraktar’ın yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın,TAİK’in New York’ta düzenlediği 3-4 toplantı ile Citi Group’un merkezindeki 3 ayrı toplantıya katılmaları Özyeğin’i memnun etti:

- Sayın Bakanlarımız ve Merkez Bankası Başkanımız ABD’li yatırımcıların sorularını eksiksiz yanıtladı.

Goldman Sachs’taki toplantının ardında Murat Özyeğin’le TAİK’in New York’taki “15. Türkiye Yatırım Konferansı” toplantıları serisini değerlendirdik. Özyeğin, önce toplantıların formatı üzerinde durdu:

- Bu seferki toplantılarımızı daha odaklı planladık, iyi de oldu. Daha önceleri sayın Cumhurbaşkanımız 400-500 kişinin katıldığı toplantıda konuşurdu. Onun yerine “Fortune 100”deki 25 uluslararası devin üst düzey yöneticileri tek tek söz alıp konuştu, sorular sordu.

Sadece resepsiyonun 390 kişilik katılımla nispeten kalabalık planlandığını belirtti:

- Goldman Sachs’taki toplantıya da 190 kişi katıldı. Katılım dengeliydi. Yani, gelenlerin yarısı ABD’li yatırımcılar, şirket üst düzey yöneticileri, fonların temsilcilerinden oluşuyordu. Ayrıca, enerji sektörüyle sayın Enerji Bakanımızın buluştuğu bir toplantı da gerçekleşti.

2005-2007 dönemine uzandı:

- 2005-2007 dönemindeki 3 yılda Türkiye’ye sırasıyla 25 milyar dolar, 30 milyar dolar, 32 milyar dolar gelmişti. Yani, 3 yılda ülkemize gelen doğrudan uluslararası yatırım 87 milyar doları bulmuştu.

Rüzgarın Türkiye için şu anda doğru yönde estiğini vurguladı:

- Uygulanan ekonomik programın rayında gitmesi, ABD’de yaptığımız görüşme ve toplantılar, bu işin arkasının doğrudan uluslararası sermaye girişini beraberinde getirecek gibi görünüyor. Çünkü, OVP çok ikna edici noktaya gelmiş durumda.

ABD’nin Türkiye’deki toplam yatırım stokunun 60 milyar dolar düzeyinde olduğunu kaydetti:

- Bu arada ülkemizden ABD’ye yönelen yatırımlar da söz konusu. Bu yatırımların toplamı da 8-11 milyar dolar dolayında.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Sekreter Yardımcısı Merih Kepez araya girdi:

- Türkiye’den ABD’ye yönelik yatırımların daha çok Teksas’ta yoğunlaştığı görülüyor. Teksas’ta yatırım yapanlar arasında Borusan, Sabancı Holding ve Çolakoğlu Grubu yer alıyor.

Uluslararası kredi notumuzun hâlâ “yatırım yapılamaz” noktasında olmasına rağmen gelen işaretler, ABD’deki görüşmelerden yansıyan olumlu hava umut veriyor…

100 milyar dolara ulaşmak için 75 milyar dolarlık ara hedef koyacağız

Türkiye-Amerika İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin’e Türkiye ile ABD arasında belirlenen dış ticaret hedefini sorduk, şu planı paylaştı:

- 100 milyar dolar oldukça iddialı bir hedef. Aslında ABD ile dış ticaretimiz 35 milyar dolara yaklaşıyor. Üstelik aramızda dengeli bir ticaret var. Arada bizim artıya geçtiğimiz dönemler oldu. Şu anda 1 milyar dolara yakın eksideyiz.

100 milyar dolarlık dış ticaret hedefi belirlendiğinde Boston Consulting Group’a (BCG) bir rapor hazırlattıklarını anımsattı:

- TAİK olarak BCG’ye hazırlattığımız raporda hangi sektörlerin ABD’ye ihracatta şansının daha yüksek olduğu belirlenmişti. Şimdi biz 100 milyar dolarlık yolculukta kendimize 75 milyar dolarlık bir ara hedef belirlemek istiyoruz. BCG, bunun için de bir rapor hazırlıyor.

ABD’den Türkiye’ye 2 milyon turistin gelmesi için hedefler konulduğunu anımsattı:

- ABD’li turistin hem kalış süresi daha uzun, hem de harcaması daha yüksek. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, ABD’den gelen turistin 1.7 milyonu yakalayacağını söyleyip hedefi 3 milyona çıkarmak gerektiğini belirtiyor.

Yeniden canlanmayı sağlayacak reformlar hayata geçirildi

ABD Ticaret Odası Başkanı Suzanne L. Clarke, Türkiye-Amerika İş Konseyi’nin (TAİK) düzenlediği toplantılarda şu değerlendirmeyi yaptı:

- Geçtiğimiz 1.5 yıl içinde Türkiye, sadece bir ekonomik toparlanmayı değil, aynı zamanda bir yeniden canlanmayı sağlayacak önemli makroekonomik reformlar hayata geçirdi.

Ardından ekledi:

- ABD’li şirketler, her iki ülkeye de fayda sağlayacak yeni, yüksek kaliteli doğrudan yabancı yatırım fırsatlarını kolaylaştıracak yapısal reformların bir sonraki aşamasını görmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

100 milyar dolarlık dış ticaret hedefine işaret etti:

- Ülkelerimizin 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi artık ulaşılabilir durumda ve bizler, bu yeni ekonomik dönemi sadece izlemekler kalmayıp, bu yeni bölümün yazılmasına katkıda bulunma şansına sahibiz.

Türk Evi’ndeki o masada sponsorlar da yer aldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında New York’taki Türk Evi’nde gerçekleşen toplantıya katılımla ilgili şu bilgileri verdi:

- ABD tarafından toplantımıza Boeing, Amazon, Walmart, MasterCard, GE, Aerospace, GE Healthcare, Carrier, Hilton, Marriott, American Express, Merck, JP Morgan, Citi Group, Lockheed Martin, Honeywell, Goldman Sachs ve Ford’dan üst düzey yöneticiler katıldı.

Türk iş dünyasından temsilcilerin o masada yer alması konusunda şu noktanın altını çizdi:

- İş dünyasından bazı arkadaşlar fotoğraflara bakıp, “O masaya bizi niye almadınız” diye sitem ediyorlar. Bu kez Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan toplantıyı dar katılımlı planladık. O nedenle masaya sadece sponsor şirketlerin temsilcileri oturabildi.