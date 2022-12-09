O ihaleye tek ben girdim bankaları ‘bulut’a taşıyacak kanalı ilk açan biz olduk

DENİZBANK CEO’su Hakan Ateş, Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar ve NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol’la birlikte BDDK onaylı bulut hizmet sağlayıcı altyapısı “inter-Cloud”u anlatırken 2002 yılını anımsadı:

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) İnterbank üzerinden kendisine geçen Intertech’in satışı için 2002 yılında ihale açtı. 1987 yılında İnterbank’ın kurduğu teknoloji şirketi Intertech ihalesine bir tek ben, yani Denizbank girmişti.

Bol sıfırlı TL dönemine denk gelen o günlerde Intertech’i 5 trilyon liraya satın aldıklarını belirtti:

- Kısacası Intertech’i sermayesine denk gelen bir bedelle satın aldık. 6 sıfır atılmış haliyle söz konusu rakam bugünün 5 milyon lirasına denk geliyor.

2004 yılında Microsoft’un kurucusu Bill Gates’le konuşma fırsatı yakaladığını kaydetti:

- 2005 yılında dünyada ilk defa web tabanlı bankacılık çözümünü hayata geçirdik. Bankalarda gün sonu işlemleri elle yapılırken 20 saat sürerdi. Bu çözüm süreyi o dönem için inanılmaz şekilde kısalttı. 1 yıllık işlem 8 saate sığar oldu.

Intertech’te o dönemde attıkları adımla Microsoft’un dünyadaki en büyük 10 projesi arasına girdiklerini vurguladı:

- Google, Microsoft ve diğer bulut ve teknoloji sağlayıcılarıyla erken aşamalarda teknoloji işbirliği yaparak Google Anthos ve Microsoft Azure platformlarında Türkiye’de ilk olduk. Dünyada ise ilkler arasında yer aldık.

Ömer Uyar, araya girdi:

- O dönemdeki çalışmalarımız sırasında 6 ayda ilk pilot uygulamalarımız devreye girdi. Bütün paketi 2 yılda hazır hale getirdik.

Denizbank’ın İntertech’e bugüne kadar yaptığı yatırımı merak ettim, Ateş yanıtladı:

- 1 milyar dolara yakın harcama söz konusu oldu.

Ardından ekledi:

- Denizbank, her zaman için geleceğin teknolojilerini tasarlamaya odaklanmış bir kurum. Teknoloji üssümüz Intertech’le inter-Cloud ve Hub yaklaşımı ile bulut alanında güvenli adres olmak üzere yola çıktık.

İnanç Erol’a işaret edip sürdürdü:

- NGN’in veri merkezinin yüksek teknoloji, yüksek kullanılabilirlik ve yüksek tolerans sunması, Interceh’in “güvenli bulut platformu” olma vizyonuyla birebir örtüşüyor.

İnanç Erol, ikincil sistemlerin kurulmasının banka başına yılda 30-40 milyon dolarlık bir yatırım gerektirdiğini kaydetti, Ömer Uyar ekledi:

- Bugün bankaların yönetmeliklere uygun ikincil sistemlerini kurmak için 400 milyon doların üzerinde para harcadığını görüyoruz.

Her 5 yılda bir teknoloji yatırımlarının yenilenmesi gerektiği için bu rakamların harcanması gerektiğini bildirdi:

- Bulut sistemleri kullanıldığında bu yatırımlarda yüzde 30-50 tasarruf olacağını düşünüyoruz. Birincil sistemlerde yıllık harcamanın 400 milyon dolar dolayında olduğunu tahmin ediyoruz. Burada da yüzde 25, yani 100 milyon dolar tasarruf öngörüyoruz.

Bölgenin başta gelen finans teknoloji şirketi olduklarının altını çizdi:

- 11 ülkede 49 farklı finans kuruluşuna alanımızın en inovatif hizmetini sunuyoruz. 40’ın üzerinde çözüm ve 30’un üzerinde API iş ortağı ile güçlü yazılım ve çözüm ekosistemini kurmuş durumdayız. Bunlar arasına lider veri merkezine sahip NGN de katıldı.

Bankacılık ve finans sektörüne şu çağrıyı yaptı:

- Biz yatırımı yaptık, yapıyoruz. Bankalar, finans kuruluşları ayrı ayrı yatırım yapmasın, bu hizmetten yararlansın.

Noktayı şu hesapla koydu:

- Türkiye’de 2030 yılında “servis bankacılığı” toplam gelirinin 1 milyar dolar olacağını öngörüyoruz.

İnterbank’ın 1987’de kurduğu, Denizbank’ın 2002’de ihaleden aldığı Intertech, NGN ile kol kola girerek bankacılık ve finans sektörü için ciddi tasarruf sağlayacak ortam yaratıyor.

Bankaların ayrı ayrı ATM ve POS cihazı yatırımıyla milyar dolarlar harcadığını anımsayıp, “bulut ve ikincil sistem” konusunda aynı tutumu sergilememesi iyi olur değil mi?

Banka yüzde 14 faizle kredi önerdiği şirkete yüzde 23 mevduat faizi teklif etti

GEÇENLERDE bir grup iş insanıyla sohbet ederken, piyasada faiz konusunda yaşananlar gündeme geldi. Bir iş insanı söze şöyle girdi:

- Bir banka bize yüzde 14 faizle kredi teklif etti.

Masadaki iş insanlarından aynı tepki geldi:

- Ne mutlu size. Beklemeyip hemen alsaydınız.

İş insanı krediyi henüz kullanmadıklarını belirtip sürdürdü:

- Aynı bankanın bir başka sorumlusu şirketimizin mevduat hesaplarını kendilerine götürmemiz konusunda davet yaptı. Mevduatımıza yüzde 23 faiz verebileceklerini söyledi.

Masadaki herkesin aklına aynı cinlik geldi:

- O bankadan yüzde 14 ile krediyi alıp, bir başka bankaya yüzde 23 faizle mevduat olarak yatırmak mümkün.

Yüzde 14 faizle kredi kullandıran bankalar, o paranın yüzde 23 faizle rakiplerinde mevduata dönüşmemesi için müşterilerini takip edebiliyor mu?

Her kredi kullanan müşterinin başına bir güvenlik görevlisi mi dikiliyor?

Vali istedi, Mertöz liseyi de yapacak

MALATYA Valisi Hulusi Şahin, MİAD’ın öncülüğünde, Özak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık’ın ev sahipliğinde Fişekhane’de gerçekleşen buluşmada Rıdvan Mertöz’e döndü:

- Rıdvan Bey sağolsun Malatya’da ortaokul yaptırdı. Kendisine, “Lise eksik kaldı” dedik. Yaptırdığı okulun lisesini de ekleme sözü verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Rıdvan Mertöz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, iş insanları Vahap Küçük, Ahmet Çalık, Arif Karaca, Şahin Nalbant, Erdal Bahçıvan, Özen Kuzu, Adnan Başdemir, Mustafa İlbak, Şenol Erdoğan, Haluk Özcan, Prof. İlhan Erdoğan’ın da katıldığı buluşmada Vali Şahin’e şu yanıtı verdi:

- Benim için liseyi de yapmak büyük onur Sayın Valim…