Oda ve borsa seçim sürecinde “OSB gündemi” ihmal edilirse

Oda ve borsa seçim sürecinde sorgulamamız gereken sorunlarımıza ilişkin kısa değinmelerden oluşan bu yazıların amacı, geçmişin eksikliklerinden bir “günah keçisi” üreterek rahatlamak değil. Yazıların vermek istediği mesaj çok açık: İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliği “beklenti yönetme ustalığı”dır. Hepimizin gözleri önünde dünya düzeni hızla değişmektedir. Bildiğimiz ve yaşayarak deneylediğimiz düzenin ilke, kural, yasa ve teknik ölçeklendirmelerindeki köklü değişmeler “kritik eşiğe” ulaşmıştır. Doğa kritik eşikte durmaz; kendi yeni normalini yaratır. Ülkemizin üretim altyapısının merkezlerini oluşturan organize sanayi bölgelerinin (OSB) geleceğe uyumu temel sorunlarımızdan biridir. OSB’lerin dününü anlama, bugününü değerlendirme ve yarınını öngörme ortak sorunumuzdur. Oda ve borsa seçim sürecinde OSB’lerin sorgulanması ihmal edilirse çok şey yitiririz. Oluşmakta olan yeni normal koşullarının yaratacağı değer yaratma zincirinde doğru konumlanabilmemiz için iş dünyasının OSB’leri derinliğine sorgulaması gerekmektedir.

Eşi ve benzeri görülmemiş pencere

Anadolu’nun kılcal damarlarında dolaştığımız günlerde, Çince kriz sözcüğünün yazılışını görsellere yansıtır; sözcüğün iki resimden oluştuğunu; resimlerden birinin “ tehlike” diğerinin de “fırsat” anlamına geldiğini anlatarak, krizler karşısında doğru tavrın ne olduğunu açıklamaya çalışırdık.

Le Monde Diplomatique Türkçe’nin Mayıs 2026 sayısında Frederic Lordon’un “Sinsi kriz!” başlıklı yazısında, yaşanmakta olan büyük dönüşümün, “Tarihte eşi benzeri görülmemiş pencerelerin açıldığı; sermayenin ve artık onun kulu haline gelmiş devletin baskı örtüsünün normalde yasakladığı her şeyi yapmanın mümkün hale geldiği, her şeyi yerinden oynatmanın yolunun açıldığı anlar” olduğunu söylüyor. Geçmiş birikimlerimizle Lordon’un genellemesini sentezlediğimizde şu yargıya ulaşabiliriz: Ülkemiz, büyük dönüşümü yönetirken Hannibal’ın dediği gibi, “Ya yeni bir yol bularak ya da yeni bir yol açarak” geleceğini güven altına almak zorunda. Bu zorunluluk, oda ve borsa seçimlerinde;

- OSB’lerin varlık nedenlerindeki değişimleri ve dönüşümleri,

- Bugün geçerli OSB yapılanmalarının geliştirici ve asalak yönleri,

- Var olan “tedarikçi ülke konumunu” geliştirme ve ilerletmenin yol ve yöntemleri,

- Yeni nesil OSB oluşturmanın gerek ve yeter şartları,

- Sermaye ve faydalı bilgiyi değerlendirmede OSB’lerin “kaldıraç etkileri” sorgulanmalı.

Oda ve borsa seçim sürecinde OSB’lerin durumu sorgulanırsa, sivil toplum örgütlerinin yaratacağı toplumsallaşmanın hızını, yaygınlığını, yoğunluğunu ve derinliğini artırabiliriz. Oluşturulacak toplumsal güç, yeni dünya düzeninde açılan pencerelerin fırsatları en üst düzeyde değerlendirmede yolumuzu açabilir.

Varlık nedenleri değişiyor

Ana akım dünya düzeninde OSB’lerin varlık nedenlerini çok sayıda yazıda ayrıntılarıyla paylaştık. Yazılanların başlıkları ve varsayımlarını genel çizgileriyle özetleyelim: OSB’ler yatırımcıların kıt olan sermayelerini ve faydalı bilgilerini taşa-toprağa bağlamadan, kapasite ve teknik olanaklarını geliştirecektir. Uygun ölçekte mekan oluşturularak, iş süreçlerinde “zaman kazancı” sağlanacak, iş akışları hızlanacaktır. Rekabet edebilir ölçek, teknoloji ve yönetişim için mekan kısıtları en aza inecektir. Sektörlerdeki firmaların “ sinerjik kümelenmenin” yarattığı yararlar artacaktır. Üretim hatlarının gerektirdiği “destek hizmetler” OSB içlerinde ve yakın bölgelerinde toplanarak erişilebilirlik sağlanacaktır. Ortak kullanım altyapıları, tedarik zinciri dayanıklılığını artıracak, çevre etkileşimini olumlu yönde geliştirecek, maliyetleri de olumlu anlamda destekleyecektir. OSB’lerdeki işyerlerinde mikrocoğrafyaların yaratacağı “öğrenme etkisi” büyüyecektir. Kentsel planlar ile OSB’ler bütünsel olarak değerlendirilecek, daha akışkan kent yapıları oluşacak, toplumsallaşma hızlanacaktır. Kentlerde özel ulaşım maliyetlerinden trafik keşmekeşine erişilebilirlikteki aksamalar toplu taşıma bağlantılarıyla minimize edilecektir.

OSB’ler için başlangıçta öngörülen işlevler, bölgelere göre farklılık gösterse de kısmen gerçekleşmiştir. Bugünün koşullarında, yarı iletken teknolojinin yarattığı yeni iletişim ve etkileşim ağı, özellikle genel yapay zekâdaki gelişmeler sonucu “iş süreçlerini” ve işe yaşam katan “işgücü profillerini” köklü biçimde değiştirmektedir. Eğer değişim ve dönüşümü doğru ve kaliteli yönetmek istiyorsak, oda ve borsa seçimlerinde OSB’lerin varlık nedenlerindeki değişmeleri, yeni dünya düzeninde değer yaratma zincirinde nasıl konumlanacağımızı en büyük sivil toplum örgütlerinin seçim sürecinde alabildiğine tartışırsak, değer üretmeye katkı sağlarız.

Var olan yapının etkileri

OSB’lerin 1970’li yılların ortalarından bugüne, varlık nedenlerindeki dönüşümü kavramadan, var olan yapıların geliştirici ve asalak etkilerini nesnel bilgiye dönüştüremeyiz. Oda ve borsa seçimlerinde geçmişte belirlenen ihtiyaçlarla oluşturulan yapıların etkileşimi kapsayıcı bir anlayışla sorgulanmalı. Sorgulamalar var olan yapının “geliştirici etkileri” kadar “asalak yanlarını” kavramamızı da kolaylaştırır.

Dönüşümlerin yarattığı yeni ihtiyaçlar ve ihtiyaç önceliklerini etkili biçimde değerlendirirsek, geçiş sürecini de etkili biçimde yönetebiliriz. Geliştirici etkileri besleme, asalak etkileri tasfiye etme sürecini hızlandırabiliriz. Bu bağlamda, mikrocoğrafyanın dinamikleri ile OSB dinamiklerinin uyuşan ve çelişen yönlerini kavramanın gücünü kullanabiliriz. Özellikle merkezi yönetim ve yerel yönetimlerden taleplerin haklı gerekçelerini netleştirebiliriz. “İl bazlı” ve “havza bazlı” taleplerin etki değerlendirmesi hakkında bilgiye dayalı fikir üretebiliriz. OSB’lerdeki yapıların “sinerjik kümelenme” ya da “yığılma” özelliklerini ölçüye dayalı gerekçelendirerek ikna gücünü artırabiliriz. “Karma OSB” yapılarının yarattığı gelişme fırsatları kadar, OSB işlevlerine ters düşen yönlerini de kavrayarak, hatalarımızı tekrarlamanın önüne geçebiliriz. “Yeni nesil OSB işlerinin” neler olduğunu; fırsat ve riskleri, olanak ve kısıtları nasıl değerlendireceğimizi ve dengeleyeceğimizi kavrar, kaynaklarımızı tahsis etme bilincimizi yükseltebiliriz.

Oda ve borsa seçimlerinde iş dünyasının OSB ihtiyacı kadar, OSB işlevlerini de sorgulamazsak, yeni dünya düzeninin değer yaratma zincirinde etkili bir konumlanmanın gerçekleştirilmesi güçleşir.

Güçlendirici etkilerin belirlenmesi

Ülkemizin ulaştığı “tedarikçi konumu güçlendirmek” için “tedarik zincirinin dayanıklılığı” önemli. Oda ve borsa seçimlerine katılarak görev almak isteyenlerin, tedarik zincirinin güçlü ve zayıf halkaları hakkında bilgiye dayalı fikri yoksa, seçildikleri makamın hakkını verebilmeleri mümkün olmaz.

Seçimlerde aday olanların, ülkemizdeki üretim kapasitelerinin nicelik ve niteliklerinin geliştirilmesine katkı yapabilmeleri, var olan yapının etkilerini zihinlerde netleştirmeye bağlıdır. Var olan yapıyı etkinleştirecek alternatif çözümler üretmek de hayati önemdedir.

Önce, iş dünyasında OSB’lere ilişkin “bakış açısının” yeterlilik düzeyi sorgulanmalı. Sonra, bugüne kadar oluşturulan yapının yarattığı ekosistemin etki analizleri yapılmalı. Analizlerin ölçmeye, saymaya, görselleştirmeye, kavramlaştırmaya, bilmeye, anlamaya ve anlamlandırmaya dayanması, inandırıcı gerekçelerle ikna edici olması, etkili sonuçlar üretilmesine de yardımcı olacaktır.

OSB’nin kaç metrekare olduğu, kaç parsele ayrıldığı, parsellerin ne kadarının tahsis edildiği, ne kadarında yatırımın tamamlanarak üretimin başladığı, inşaat sürecinde olan parsellerin sayısı, yeni başvurular, üretim miktarları, ihracat ve döviz getirileri, istihdam edilen insan sayısı gibi sonuçlar elbette önemli. Büyük dönüşümün büyük fırsatlarından yararlanmak için nicelik gelişmeleriyle ilgili durmadan tekrarlanan retorik yarar üretmez. Geldiğimiz aşamada nitelik gelişmeleri üzerine odaklanan bir anlatım gerekir.

Yeni nesil OSB algımız

OSB’lerle ilgili yarım yüzyıllık deneyim ve birikimi sorgulamalıyız. Geçmişte yapılan yanlışları tekrarlamadan; doğru yapılan işleri iyi kavrayarak yeni nesil OSB’lerin tasarlanmasında kullanmalıyız.

Yeni nesil OSB ihtiyacıyla ilgili geçmişte oluşan verileri ehlileştirmek, ülkemizin temel sorunlarından biri. Ehlileştirilmiş verileri dijital ortama aktarmadan, dijital dönüşüm ya da yeşil dönüşümün etkinlik ve verimliliğini istenen düzeye ulaştıramayız. Bir seferberlik anlayışı ile OSB’lerde envanterler hazırlanarak, işlenebilir veri oluşturmamız gerekiyor. Teknolojik atılımlar, iş süreçleri ve işgücü profillerini dönüştürerek yeni yaşam biçimleri ve yaşam tarzları oluşmasına yol açıyor. Birey, topluluk ve toplum düzlemlerinde yumuşak geçişleri sağlayacak araçlardan biri de yeni nesil OSB’ler olacak.

Dönüşüm, ne üreteceğimizi, nasıl üreteceğimizi ve kimler için üreteceğimizi belirleyecek. İktisadi düzenin temeli olan bu üç gelişme alanını sorgulamayan ve anlamaya çalışmayan iş dünyası örgütleri seçimleri düşünebiliyor muyuz?

“Yeni nesil OSB” söylemi kulağa hoş gelebilir, ama yeni nesil OSB’nin yaşama nasıl yansıyacağını, işgücünü nasıl etkileyeceğini, ihracatı nasıl yönlendireceğini ve diğer etkilerini öngörmeden yatırım yaparsak, gereksiz yerlere kaynak bağlar, yaratmak istediğimiz sonucun uzaklarında kalırız.

Kalkınma ve refah etkileri

Büyüme ve kalkınmanın, rekabet ve ticaretle, işsizlikle, yapılardaki çözülmelerin iç döngülerine etkileriyle, teknolojik etkilerle, tükenen ya da yeniden üretilebilen kaynaklarla, eğitim-öğretimin niteliğiyle, üretim ve araştırma örgütlenmelerinin düzeyiyle etkileşimiyle bir bütün olarak ilintili olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir başka bildiğimiz şey, sermayenin yeterliliği ve erişilebilirliği kadar faydalı bilginin düzeyi de kalkınmanın olmazsa olmazıdır. Çağımız “verinin” temel girdi olduğu, “ net bilginin” sermaye kadar önem taşıdığı, “teknik bilginin” gerek şartı, “ sosyal becerilerin” yeter şartı oluşturduğu farklı bir “rekabet ortamı” oluştuğu bir çağdayız. Yeni ortamın mekandaki örgütlenmesi de “ yeni nesil OSB”ler olacak. Özetlenmeye çalışılan değişmelere uyumun güçlerinden biri dolan OSB’leri sorgulamayan oda ve borsa seçimlerini düşünebilir miyiz?

Hep birlikte yeni dünya düzeninde yeni nesil OSB’lere geçerek uyum sürecini hızlandırmanın yol ve yöntemlerini sorgulayalım. Akıl yürütme disiplinini kullanalım ve bilinmezlerle yüzleşme özgüvenimizi artırarak ilerleyelim.