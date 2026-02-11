Ofis boy olduğu Dorak’ı alıp 28 yılda büyüttü, içindeki ‘Ata’ ile halktan 3.1 milyar lira toplayacak

BUGÜNDEN itibaren yüzde 34.9 hissesinin halka arzı için talep toplamaya başlayan Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi Dış Ticaret A.Ş’nin Dorak Turizm Gayrimenkul ve Yatırım Holding’in 21 iştirakinden biri olduğunu görünce 12 Mart 2025’te yazdığım öyküsüne baktım. O yazıya şu başlığı atmıştım:

Eşek turu ile yola çıkıp ofis boy olduğu şirketi aldı, 13 otele ulaşıp 600 bin turisti gördü…

Nevşehir Avanos doğumlu Ahmet Serdar Körükçü, 13 yaşındayken Kapadokya’da eşekle turist gezdirerek sektöre en dipten adım atmıştı. Japon turistlerden aldığı bahşişlerle bilet parasını biriktirip Japonya’ya gitmiş, 5 yıl kalıp Japonca öğrenmişti.

Dönüşünde 1997 yılında Dorak Turizm’de ofis boy olarak çalışmaya başlamış, sonra rehberlik de yapmıştı. Kuruluşu 1971’e uzanan Dorak Turizm zora girince arkadaşları Ahmet Kaplan Tan ve Mustafa Pilav’la kol kola girip, 1998 yılı sonlarında 550 bin dolarlık borcunu üstlenerek devralmıştı.

Dorak Turizm ile öncelikle Kapadokya’ya Japon turist getirmeye odaklanmış, 2001 yılından itibaren işleri büyüme trendini yakalamıştı. 6 kişilik kadroyla 1998 sonlarında iki arkadaşıyla kolları sıvayan Körükçü, 2002 yılında Dorak Şirketler Grubu’nu kurmuş, 2012 yılında da holding çatısı oluşturmuştu.

Dorak Turizm Gayrimenkul ve Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü ile önceki akşam buluştuk, grubun ulaştığı noktayı, Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi Dış Ticaret A.Ş.’nin halka arz stratejini konuştuk.

Körükçü, söze Dorak Grubu’nun ülke turizmine katkısından girdi:

- 50 ülkeden yılda 300 bin turist getirme kapasitemiz var. Son 10 yılda 2.5 milyon turistin gelişinde rol oynadık, 2.5 milyar dolar döviz girdisi sağladık.

Talep toplama işlemi 13 Şubat 2026’da tamamlanacak Ata Turizm’in şemsiyesi altında nelerin olduğunu sorduk, faaliyet alanlarını özetledi:

- Şirketimiz turizm-otelcilik, restoran, sıcak hava balonculuğu, turistik perakende mağazacılık ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Ata Turizm’in iş modelini şöyle tanımladı:

- Döviz gelirini maksimize etmek üzere birbirini tamamlayan sinerjik faaliyetlerden oluşuyor. Böylece hizmet verdiğimiz turistin kişi başına harcaması normal ortalamaların yüzde 50 üzerine çıkabiliyor.

Bu iddialı iş modelinin turist başına getiri rakamıyla örnekledi:

- Bizim turist başına getirdiğimiz döviz 1500 doları buluyor.

Kapadokya’nın geçen yıl 2.5 milyon turist ağırladığını kaydetti:

- Kapadokya’ya gelen turistlerin 500 binine biz ev sahipliği yapmış olduk.

Nevşehir ekonomisine sağladıkları katkıya değindi:

- Nevşehir, en yoğun yatırımlarımızın bulunduğu iki ilimizden biri. Nevşehir, turizm potansiyeliyle önümüzdeki dönemde de grubumuzun büyümesinde lokomotif olma özelliğini sürdürecek.

Ata Turizm’in cirosunu merak ettik, paylaştı:

- 2025’in ilk 9 ayında 1.8 milyar lira ciro, 700 milyon lira kâr söz konusu oldu. Ciromuzun yüzde 90-95’i döviz gelirlerinden oluştu. Kârımızın yüksekliği hizmet modelimize dayanıyor. Konaklama, balon, restoran, acente hizmeti kendi içimizde veriliyor.

Halka arza Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki 39 kuruluştan oluşan konsorsiyumun aracılık edeceğini aktarıp detayını anlattı:

Halka arza Ata Turizm’in sermayesinin 562 milyon 845 liradan 802 milyon 845 milyon liraya çıkarılmasıyla artacak 240 milyon liralık nominal değerli pay konu olacak.

Mevcut ortak Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sahibi olduğu 40 milyon lira nominal değerli pay da ortak satışı şeklinde sunulacak.

Pay başına fiyatın 11.20 lira olarak belirlendiğinin altını çizdi:

- Halka arzın 3 milyar 136 milyon liralık bir büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz.

Ahmet Serdar Körükçü, 28 yıl önce 550 bin dolarlık borcunu üstlenerek devraldığı Dorak’ı iki ortağıyla birlikte özellikle Kapadokya’ya damgasını vuran bir turizm grubuna dönüştürdü.

Dorak Grubu’nun lokomotif şirketi Ata Turizm’in yüzde 34.9’unu halka arz ederek 3.1 milyar lira toplayacak noktaya ulaştı.

Ata Turizm’de 5 otel 24 balon, restoranlar ve madencilik var

DORAK Turizm Gayrimenkul ve Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü’ye Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi Dış Ticaret A.Ş. bünyesinde hangi iş ve varlıkların olduğunu sorduk, yanıta şöyle girdi:

- 8 otelimiz var. Onlardan 5’i Ata Turizm bünyesinde. Kapadokya’da hizmet veren 154 balon var. Bunların 24’ü bizim gruba ait. Söz konusu 24 balon Ata Turizm bünyesinde yer alıyor. Ayrıca restoranlar ve madencilik de Ata’da.

Körükçü, Ata Turizm bünyesindeki varlık ve işleri şöyle detaylandırdı:

Otel İşletmeciliği: Ata, doğrudan ve iştirakleri aracılığı ile Crowne Plaza Istanbul Old City Otel, DoubleTree by Hilton Avanos Otel, Sacred Mansion Otel, Sacred House Otel ve Cihangir Suits’i işletiyor. 5 otelin toplam oda sayısı 456.

Ata, doğrudan ve iştirakleri aracılığı ile Crowne Plaza Istanbul Old City Otel, DoubleTree by Hilton Avanos Otel, Sacred Mansion Otel, Sacred House Otel ve Cihangir Suits’i işletiyor. 5 otelin toplam oda sayısı 456. Restoran İşletmeciliği: Ata Turizm’in şube, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile işlettiği restoran ve kafeler şöyle: Sur Balık Cihangir, Sur Balık Avanos, Evranos Restoran, Han Restoran, Mado Ürgüp, Mado Avanos, Cappa Masa, EspressoLab, TakeSushi, Kıyı Cafe, Midyeci Ahmet.

Ata Turizm’in şube, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile işlettiği restoran ve kafeler şöyle: Sur Balık Cihangir, Sur Balık Avanos, Evranos Restoran, Han Restoran, Mado Ürgüp, Mado Avanos, Cappa Masa, EspressoLab, TakeSushi, Kıyı Cafe, Midyeci Ahmet. Madencilik: Dorak Madencilik’e ait Sivas Şarkışla’da bazalt/oniks ocağımız faaliyette. Madencilik faaliyeti de Ata Turizm’in bünyesinde yürütülüyor.

Dorak Madencilik’e ait Sivas Şarkışla’da bazalt/oniks ocağımız faaliyette. Madencilik faaliyeti de Ata Turizm’in bünyesinde yürütülüyor. Sıcak Hava Balon İşletmeciliği: Ata Turizm bünyesindeki Kayzer Balon, günlük 356 kişiye, Mesosphere Balon da günlük 228 kişiye tur hizmeti veriyor.

Ata Turizm bünyesindeki Kayzer Balon, günlük 356 kişiye, Mesosphere Balon da günlük 228 kişiye tur hizmeti veriyor. Turistik Perakende Mağazacılık: Bağlı ortaklıklarımızdan Freya Russo Deri’nin İzmir Selçuk’ta iki mağazası faaliyet gösteriyor. Antik Turizm’in bağlı ortaklıklarından Santo Pelle de turistik perakende deri ve aksesuar alım satımı yapıyor.

Bağlı ortaklıklarımızdan Freya Russo Deri’nin İzmir Selçuk’ta iki mağazası faaliyet gösteriyor. Antik Turizm’in bağlı ortaklıklarından Santo Pelle de turistik perakende deri ve aksesuar alım satımı yapıyor. Venessa Seramik: 2008 yılında Avanos’ta açılan mağaza, çömlekten seramiğe, çiniden porselene, duvar panolarına kadar farklı teknikler gerektiren birçok ürün üretebiliyor.

2008 yılında Avanos’ta açılan mağaza, çömlekten seramiğe, çiniden porselene, duvar panolarına kadar farklı teknikler gerektiren birçok ürün üretebiliyor. Turistik Aktivite: Ata Turizm, Avanos’ta Kızılırmak nehri üzerinde turistlere jetboat ve gondol aktivitesi hizmeti veriyor.

Ata Turizm, Avanos’ta Kızılırmak nehri üzerinde turistlere jetboat ve gondol aktivitesi hizmeti veriyor. Online Acente: Asorti Online, yurtiçi ve yurtdışı otel, restoran, uçak, seyahat, tur hizmetleri satışı gerçekleştiriyor.

Halka arzdan sağlanacak kaynak, bazı taşınmazların devralınmasında kullanılacak

DORAK Turizm Gayrimenkul ve Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü’ye Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi Dış Ticaret A.Ş.’nin yüzde 34.9’unun halka arzından sağlanması beklenen 3.1 milyar liralık kaynağın nasıl kullanılacağını sorduk, şöyle anlattı:

- Halka arzdan sağlanacak kaynağın yüzde 80-90’lık kısmı otel ve restoran faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazların satın alınmasında kullanılacak.

Bu konuyu biraz daha açtı:

- Söz konusu taşınmazları devralma konusunda bir banka ile opsiyona dayalı anlaşmamız var. Devralma opsiyonumuzu halka arz sonrası kullanacağız. Opsiyonu kullanınca şu anda yıllık 100 milyon lira düzeyindeki bir kira giderinden kurtulacağız.

Kira giderlerinin azalmasıyla FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kâr) ve net kârlılık üzerinde olumlu etki görüleceğini kaydetti:

- Aynı zamanda bilançoya maddi duran varlıklar ve yatırım amaçlı duran varlıklar eklenerek duran varlıklar yapısı çeşitlenmiş olacak.

Körükçü, önümüzdeki döneme ilişkin büyüme stratejisini de paylaştı:

- Önümüzdeki dönemde büyüme stratejimizin temelinde mevcut faaliyet alanlarımızda organik büyüme yer alıyor. Otel, restoran ve balon operasyonlarımızda kapasite ve verimlilik artışı temel önceliğimiz olacak.