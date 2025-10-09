Geçimini garsonlukla sağlayan yüzbinlerce gencimiz var. Bahşiş sayesinde ek gelir peşindeler. Hükümetin bahşiş ödemelerini kredi kartına yansıtması halinde, ek gelirleri güvenceye kavuşacak.

Dün, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TÜRYİD) yönetiminin 5’nci Global Gastronomi Zirvesi vardı. Etkinlik öncesinde TÜRYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirel, yardımcıları Ebru Koralı ve Yücel Özalp ile birlikte; sektörü ve zirvenin detaylarını konuştuk.

Detayları gazetemizde ve Vahap Munyar’ın dünkü yazısında tüm detaylarıyla yer aldı. Benim dikkatimi çeken, bir başka etkinlik oldu; Öğrenci’ye projesi… Çok farklı ve sıradışı sosyal dayanışma örneği… Öyle ki yaygınlaşmasını ve bu örneğin çoğaltılmasını tüm kalbimle destekliyor, alkışlıyorum.

UYGULAMAYI İNDİR, ÜCRETSİZ YEMEK YE

Öğrenci’Ye; TÜRYİD’in Beşiktaş belediyesiyle birlikte hayata geçirdiği bir proje… Paydaşları ise Beşiktaş esnafı… Proje kapsamında Beşiktaş'taki üniversitelerde öğrenim gören veya Beşiktaş'ta ikamet eden üniversite öğrencileri, anlaşmalı restoranlardan ücretsiz olarak yemek yiyebiliyor.

Öğrenciler, bir uygulama üzerinden kayıt oluşturarak bu hizmetten yararlanabiliyor. Tek yapmaları gereken, uygulamayı indirerek kayıt olmak. Aralarında, Okra, Topaz, Firuze, Tere gibi lüks markalarının da olduğu restoranlarda, personele çıkarılan yemeği bedava yiyebiliyorlar.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Öğrenci’Ye dair…

Öğrenciye katkısı?

Misal Taksim’deki The Marmara’nın terasındaki Okra Restoranın müthiş manzarasından, öğrenci de yararlanabiliyor. Sahibi Yücel Özalp; “burada iş dünyasıyla da görüşüp sohbet etme imkânı var.”

Kaç öğrenci?

TÜRYİD üyesi anlaşmalı restoranların listesi, uygulamada var zaten… Her restoran, günde 10 öğrenci kabul ediyor. Böylece öğrencilerin de lüks restoranlara erişimini mümkün kılıyor ve çok ilgi görüyor.

not

BAHŞİŞ KREDİ KARTINA YAZILAMAZ MI?

Elbette yazılır. Böylece bir yandan 2,5 milyar $’lık bahşiş ekonomisi kayda girer, diğer yandan hem çalışan hem de işletme kazançlı çıkar. Taslak var ama uygulama hala bekliyor. Kredi kartıyla bahşiş ödendiğinde garson, komi, vale gibi hizmet sektörü çalışanlarının ek gelirleri güvence altına girecek.

BAHŞİŞ LÛGATI

Bahşiş: Hizmetten memnuniyet karşılığında müşterinin takdirine bırakılmış gönüllü ödeme

Bahşiş oranı: Genelde hesap pusulasındaki rakamın %10’u civarında kabul edilir

Bahşişe çalışma: Misal ABD’deki bazı restoranda, garsonluk ücretini bahşişten kazanmak

Bahşiş ayıbı: Japonya’da bahşiş ödemek son derece terbiyesizlik ve küstahlık sayılır

SPOT

