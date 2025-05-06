Bilinmeyenin korkusundan merak ederek uzaklaş. Nitelikli sorular sor. Ancak bu sayede YZ senin öğrenme fitilini ateşleyebilir. Değilse yapay zekâcılara ödemeye para yetiştiremeyeceksin.

Merak; içine düştüğün hayatı kavrama enerjisi… Öğrenmenin fitili… Cevaplardan çok soruları yücelten şey… Yaşlanmak istemiyor musun? Merak et… Bir şeyi anlamak, öğrenmek, görmek için duyulan, işten gelen istek. Geleceğe doğru dilekçe… Evrende zihnin kendini var etme öyküsü…

Anlamayı istemek… Taklitle başlayıp tahkikle biten yolun kaldırım taşları… Her adımda bir sonraki adımın nereye basacağına dair heyecan ya da kaygı... Meraktan çatlarsın ya da merakından dokuz doğurursun… İnsan, merakıyla imtihan edilir. Neyi merak ederse, ona dönüşür zira… Tıpkı YZ gibi…

CESARET HANGİ CEVAPLA ARTAR?

Merak repertuarı geniş insanlar vardır. Bir şeyleri öğrenmeye yönlendiren his, öylesine geniş açılı olur ki evreni kaplar. Sadece insanlar değil pek çok canlı türü de bu duyguyla donanır. Doğuştan gelir merak… Bebek, konuşmayı sökmeye başlar başlamaz, merakı dilinden dökülür; “bu ne?”

Öyle ki merak enerjisiyle içine düştüğü hayatı kavramaya başlar. Günde ortalama 402 soru sorar. “Ne?” sorusu zamanla yerini, “Nasıl?” sorusuna ve nihayet; “Neden?” sorusuna bırakacaktır. Ve merakın insanı taşıyacağı netice; “Neden olmasın!” cesareti olacaktır. YZ de aynen bunu vadediyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / YZ merakına dair…

YZ zihin performansını arttırabilir mi?

Merak enerjisi, gelecekte oluşacak zihin performansını da şekillendirecektir. Eğer yapay zekâ kullanıcıları merakını diri ve duru tutarsa öğrenme performansı artacak. Ancak YZ kapasitesini günlük sıradan ve basit meraklara gömerse, bırak karar süreçlerini iyileştirmeyi, embesilleşebilir de…

YZ’nin merak repertuarı geniş midir?

Neden merak ederiz? Yeni ve karmaşık şeyler beyinde belirsizlik oluşturur, gerilim doğurur ve beyin, bunu sevmez. Kendini rahat hissetmek için kapasitesini bu belirsizliği ya da çelişkiyi çözmeye odaklar. Yapay zekânın bir diğer üstünlüğü de biat tuzağına düşmemesidir. Ancak zihni özgür YZ işimize yarar.

not/ YZ karar süreçlerini nasıl kaliteli hale getirir?

Merakın güzel yanı; giderilmesi halinde beyinin bu gayreti ödüllendirmesi ve dopamin üretmesidir. Kendini iyi hissedersin, merakını giderir, öğrenmiş olursun. Öğrenmek, beyin kapasitesini genişletir, karar süreçlerini kaliteli hale getirir, insanı hayatta tutacak yetenekler geliştirir.

Merak, insana bahşedilmiş en büyük ödüldür. Kaybetmemeye bak. Peşinden git ve daha fazla neyi merak edebileceğini gör. Kaybedersen biat ile cezalandırılacaksın ki bu da zihnine yapabileceğin en büyük zulüm olacaktır. Unutma ki biat, merakın can düşmanıdır. YZ’yi merak giderici olarak gör.

Merak, öğrenmeyi tetikler. Şu gök kubbe nasıl ayakta duruyor? Ekonomi neden zor durumda? Biz niçin bu haldeyiz? Daha iyi bir hayat mümkün mü? Okyanuslar kirlenirse ne olur? Rakiplerimden eksik yaptığım nedir? Sorular sorular… Her biri merak ile üretilen sorular… YZ bu sorular için var.