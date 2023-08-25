OKHAN, Mavi Vatan’ın caydırıcı gücü olma yolunda

Mersin Notları - Ahmet Yiğit

Mersin, son yıllarda yaptığı ataklar, ürettiği ürünler ve ortaya koyduğu vizyon ile ülkemizin yıldızı olmaya doğru yol alıyor. Ancak en çok heyecan yaratan savunma sanayindeki ataklar oldu. Kentte birçok firma savunma sanayine yöneldi. Mersin markalı Kayacı Savunma tarafından üretilen OKHAN kentin gurur kaynağı oldu. Türkiye’nin ilk İnsansız Deniz Aracı OKHAN, büyük emekler ve özveri ile çalışan ekibin göz bebeği, el emeği… Milli savunma konusunda devrimler yapan ülkemizin Mavi Vatan’daki gücü olacak OKHAN, denizlerimizdeki hâkimiyetimizi daha da artıracaktır.

Önceki hafta Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OKHAN’ın ilk kez yapılan gece seyrini ilgiyle takip etti. Bakan kadar, Mersinli STK temsilcileri, iş insanları ve şirket çalışanları da heyecanlıydı. Verilen her komutu sorunsuz yerine getiren, aldığı görüntüleri komuta merkezine ileten OKHAN, gelecekte denizlerde göz, kulak ve caydırıcı güç olacağını şimdiden gösterdi.

11,4 metre uzunluğundaki OKHAN, 390 beygirlik motoruyla 30 knot sürat yapabiliyor. 350 deniz mili menzilli ve kripto LOS haberleşme sistemli OKHAN, otonom olarak engelden sakınma manevraları yapabilme, hareketli kara ve deniz platformlarından kumanda edilebilme, 1,5 tona kadar yük taşıyabilme özelliklerine sahip. Mühimmat fırlatıcı lançer, aktif-pasif radar reflektör ile RF karıştırıcı ve diğer elektronik harp sistemlerini bünyesinde barındıran OKHAN; insansız tam otonom seyir kabiliyeti, görüntü işleme ve hedef tespit-teşhis özelliği ile keşif, gözetleme, istihbarat toplama, yüksek değerli birim koruma, ana birimlere eskortluk edebilme, silahlandırıldığında ise taarruz ve savunma görevlerinde kullanılabiliyor.

Doğrusu ülkemiz adına sevindirici olan bu araç, Mersin menşeili olunca ayrı bir gurur veriyor. İlerleyen yıllarda ülkemizin savunma sanayi ihracatında gelir kapısı da olacaktır. Ülkemizin hedeflediği 6 milyar dolarlık savunma sanayi gelirini yukarı taşıyacaktır.

Kayacı Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, mevcut İDA’ya silahlı insansız deniz aracı (SİDA) özelliğinin kazandırılması, deniz elektroniği kapsamında otomatik rota kontrol sistemleriyle dijital rüzgar bilgi sistemlerinin üretilmesi ve çeşitli navigasyon sistemlerinin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini, ülkemizin savunma sanayine katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Kayacı Savunma bunun dışında; arama-kurtarma, radar sistemleri ve dinamik konumlandırma sistemi dışında onlarca projeye imza atmaktadır. Yakın zamanda savunma sanayinin önemli aktörlerinden olacaktır.