Olağanüstü halde memuriyetten çekilme ve emekli ikramiyesi

Ahmet Metin Aysoy

SGK E. BAŞMÜFETTİŞ

Yaşadığımız deprem afeti nedeniyle on ilde olağanüstü hal ilan edildi. Bu yazımızda kamu görevlilerin olağanüstü hal döneminde memuriyetten çekilme ve emekli ikramiyesi konusunu ele alacağız.

Görevini müsaadesiz bırakanlar bir daha memuriyete alınamazlar



Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. (657 sayılı Kanun Madde 96)

Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; yukardaki maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, devlet memurluğuna alınamazlar.

Görevini müsaadesiz bırakanlar isteğe bağlı iştirakçi olamazlar



2008 yılı ekim ayından önce göreve girmiş devlet memurlarına tanınmış önemli bir hak var. Görevden ayrıldıktan sonra, primlerini yatırıp, memuriyette çalışmış gibi emekli olabilirler. Buna isteğe bağlı iştirakçilik denmektedir.



657 sayılı Kanunu’nun 96. maddesi uyarınca olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurlarından, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadan görevlerini bırakanlar isteğe bağlı iştirakçi olamayacaklardır.

Memuriyetten çıkarılanlar emekli ikramiyesi alma haklarını kaybederler mi?



Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesi uyarınca; savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, devlet memurluğundan çıkarma cezası ile tecziye edilmeye sebep olur.



Memuriyetten disiplin kurulu kararıyla çıkarılanlar, emeklilik için gerekli olan hizmet sürelerini SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışarak tamamlasalar bile, emekli ikramiyelerini alamazlar.

Ancak, memuriyetten disiplin kurulu kararıyla çıkarılanlar memuriyetten disiplin kurulu kararı ile çıkarılma tarihinde, memuriyette geçen hizmet sürelerinin tamamı dikkate alınarak kendilerine emekli aylığı bağlanması mümkün olursa, emekli aylığı bağlanır ve emekli ikramiyesi de ödenir.

Memuriyetten istifa edenler emekli ikramiyesine nasıl hak kazanırlar?



5434 sayılı Kanun’a tabi olarak memur olarak görev yapanlardan, memuriyetten istifa ederek ayrılıp, özel sektörde çalışarak yaşlılık aylığına hak kazananlara, memuriyetten 8.9.1999 tarihinden sonra istifa etmeleri koşuluyla;

- Memuriyetten istifa ettikleri tarihte; en az 15 yıl hizmetleri varsa, memuriyette geçen süreleri için,

- Memuriyetten askerlik sebebiyle veya evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde evlilik nedeniyle ayrılıyorlarsa, memuriyette geçen süreleri için emekli ikramiyesi ödeni