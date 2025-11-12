‘Olgunlaşma’ dönemine giriyor, ABD kapısını İspanyol Iberia ile açıyor

KASIM ayı başında Pegasus Hava Yolları’ndan geleneksel davet ulaştı:

Son iki yıldır 10 Kasım’da, Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna filomuza katılan “Cumhuriyet” uçağımızla Samsun ve Selanik’e düzenlediğimiz özel uçuşlarda Atamızı andık.

“Cumhuriyet” Her yıl birlikte çıktığımız bu yolculuk, artık bizim için basın gezisi değil, sizlerle paylaştığımız anlamlı anma geleneğine dönüştü.

Bu yıl da birlikte dünya ve Türkiye tarihinin değiştiği noktalardan biri olan, bağımsızlık mücadelemizin simgesi olan Çanakkale’ye özel bir uçuş gerçekleştiriyoruz.

10 Kasım 2025 sabahı saat 09.05’te Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen törenle Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 87’nci yılında andık, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane ve CEO’su Güliz Öztürk ev sahipliğinde saat 10.00’da 1881 sefer sayılı“Cumhuriyet” uçağıyla Çanakkale’ye gittik.

Nane ve Öztürk’e Pegasus Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kozlu, Genel Müdür Yardımcıları Barbaros Kubatoğlu, Onur Dedeköylü, Dilara Oğur, Ergun Demirci, Gençer Karatepe, Yer İşletme Grup Başkanı Boğaç Uğurlutekin, Pazarlama ve E-Ticaret Kıdemli Direktörü Ahmet Bağdat eşlik etti.

Sembol mezarların başında şehitlerimizi saygıyla, minnetle andık, Şehitlik Abidesi, Atatürk’ün saatinin parçalandığı yer, Conkbayırı gibi Çanakkale Zaferi’nin önemli cephelerini gezdik. Rehberler eşliğinde Çanakkale Zaferi’nin bağımsızlığımızda, Cumhuriyetimizin kurulmasına uzanan yoldaki önemini bir kez daha anımsadık.

Ardından Güliz Öztürk’ün Pegasus’un 2025’in ilk 9 ayına ilişkin performansını, 2026 yılı stratejik planını anlattığı bir sohbet gerçekleşti.

Öztürk, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, yani ilk 9 ayda 32 milyon yolcuya hizmet verdiklerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 yolcu artışı olduğunu belirtti:

- Geçen yıl 37.5 milyon yolcuya hizmet vermiştik. Bu yılın sonunda 40 milyon yolcuyu aşacağımızı öngörüyoruz.

Bu yılın ilk 9 ayındaki yolcu verilerine döndü:

- Bu yılın ilk 9 ayında uluslararası uçuşlarda taşınan yolcu sayısı 20.5 milyona ulaşırken burada da yüzde 17’lik bir büyüme sağladık. Kapasite AKK bazında yüzde 16 arttı ve doluluk oranı yüzde 87.4 düzeyinde korundu.

Yerel marka olduklarını ama global iş yaptıklarını vurguladı:

- Türkiye dahil 54 farklı ülkede 156 noktaya sefer düzenliyoruz. Bunun 38’i iç hatlardan oluşuyor. Yani, yüzde 80 yurt dışı uçuşlarımız söz konusu.

Şirketin gelirleri üzerinde durdu:

- Şirketimizin gelirleri aynı dönemde 2.6 milyar Euro’ya yükseldi ve yıllık bazda yüzde 10 artış gösterdi.

Dünyada havacılık sektöründe maliyet baskılarının belirginleştiğinin altını çizdi:

- Pandemi sonrası dönemde hızlı hareket ederek filomuzu gençleştirdik. Uçuş ağımızı genişlettik ve dijitalleşmeye yoğun yatırım yaptık. Pegasus’u geleceğin rekabet koşullarına hazırladık.

Global çapta sektör genelinde en kuvvetli operasyonel kârlılık gösteren havayolları arasındaki yerlerini koruduklarını kaydetti:

- Operasyonel kârlılıkta dünyada ilk 3’te yer alıyoruz. 2026 kapasite arzında daha kontrollü, daha optimize stratejiye yöneleceğimiz, biraz soluklanıp olgunlaşacağımız bir yıl olacak. Uzun vadeli büyüme hikayemizi planlamaya ve icraya devam edeceğiz.

Güliz Öztürk, İspanya’nın ulusal havayolu şirketi Iberia ile imzaladıkları stratejik işbirliği anlaşmasına işaret etti:

- Iberia ile 1 Kasım 2025’ten itibaren başlayan “kod paylaşımı” anlaşması kapsamında ABD’de Miami’ye bağlantılı seferlere başlamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yolcumuz Pegasus ile Madrid’e gidecek. Oradan Iberia ile Miami’ye geçecek.

Iberia ile “kod paylaşımı”nın yaratacağı bağlantıları Pegasus’un Ticaretten Sorumlu Genel Müdür YardımcısıOnur Dedeköylü, anlattı:

- Mexico City, Kolombiya, JFK ve Miami uçuşları için izin sürecindeyiz. İzinlerin birkaç ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Yolcularımız Pegasus ile Madrid’de gidecek, devam uçuşları Iberia ile gerçekleşecek.

1990 yılında havacılık sektörüne giren Pegasus, 2005’te Esas Holding tarafından satın alınarak “düşük maliyetli” iş modelini benimsedi. Bu modelle Türkiye’de öne çıkmayı başardı.

Filosunda geniş gövdeli uçak olmadığı için ABD gibi uzun uçuşları bugüne kadar gündemine almayan Pegasus, Iberia ile imzaladığı “kod paylaşımı” anlaşmasıyla dış hat çıtasını daha yukarı taşımış oldu…

Dünyanın en genç filosuna sahip ikinci Havayolu şirketiyiz

PEGASUS Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, filolarında 127 uçak bulunduğunu, yaş ortalamasının da 4.9 olduğunu belirtti:

- Bu yıl dünyanın en genç filosuna sahip ikinci havayolu şirketi olduk. Geçen yıl filomuza 16 uçak girmişti. Bu yıl filomuza 9 tane sıfır uçak katıldı. 2026’da da 8 yeni uçak gelecek.

Boeing ile imzaladıkları anlaşmayı anımsattı:

- Filomuzun önümüzdeki yıllarda dengeli yapıda büyümesi için Boeing ile 100’ü kesin, 100’ü opsiyonel olmak üzere 200 uçağı kapsayan anlaşma imzaladık. Bu, bizim için stratejik önem taşıyor. İlk Boeing teslimatlarının 2028’den itibaren filomuza katılmasını bekliyoruz.

Pegasus’u tedarik zinciri risklerine karşı daha dayanıklı, daha esnek ve maliyet açısından optimize yapıya taşıyacak adımlar attıklarını vurguladı:

- 2029 yılı sonuna kadar 43 tane de Airbus 321 teslim alacağız.

120 milyon dolara iki hangar yaptırıyor

PEGASUS CEO’su Güliz Öztürk, filolarındaki büyümeye paralel olarak bakım kapasitelerini de güçlendirdiklerini belirtti:

- Bu kapsamda hem hafif hem de ağır bakım faaliyetlerini gerçekleştirebileceğimiz, ayrıca uçak boyama hizmetinin de sunulacağı yeni bir bakım hangarı kompleksi yatırımı yapıyoruz. Kompleks, 10 uçaklık bakım kapasitesine sahip olacak.

Yeni hangarların ilk etabı olan “boya ve hat bakım” tarafının Ocak ayında hizmete gireceğini bildirdi:

- Toplam 120 milyon dolar tutarındaki yatırım 2026 yılı içinde tamamlanacak. Bu hangarların devreye girmesiyle Pegasus’un operasyonel verimliliği artacak, dış tedarik ihtiyacı azalacak, uzun vadeli maliyet avantajı sağlanacak.

Dijitalleşme ve yapay zeka adımlarını ‘Silikon Vadisi’nde geliştiriyor

PEGASUS CEO’su Güliz Öztürk, geçen yıl Silikon Vadisi’nde (San Francisco-ABD) “Pegasus Innovation Lab.”ın devreye girdiğini anımsattı:

- Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik Pegasus’un gelecek stratejisinde merkezi bir yere sahip. Pegasus Innovation Lab aracılığıyla yapay zeka, otomasyon ve veri odaklı uygulamalar misafir deneyimine entegre ediliyor.

Ardından sürdürülebilirlik konusuna değindi:

- Çevresel etkiyi azaltma hedefimiz sadece teknik bir gereklilik değil, kurumsal stratejinin temel unsurlarından biri. Filonun gençleştirilmesi, yakıt verimliliği yüksek uçaklara geçiş ve operasyonel optimizasyon, karbon emisyonunu azaltma stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Kadın pilot oranı yüzde 8’e yükseldi

PEGASUS Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, kadınların havacılıkta ve teknoloji alanlarında temsiliyetini artırmaya yönelik projeler yürüttüklerini vurguladı:

- Gençlere eğitim ve istihdam alanında fırsatlar sunuyoruz. Çalışma kültürümüzü kapsayıcılık, eşitlik ve ortak değer üretimi üzerine kuruyoruz.

Öztürk, Pegasus’ta kadın pilot oranının yüzde 2’ler düzeyinden yüzde 8’e çıktığını bildirdi:

- Kadın pilot aday oranı yüzde 20 düzeyinde bulunuyor. Kadınların pilotluğu erkek mesleği gibi görmeyip daha fazla istekli olması gerekiyor. Kadın pilot sayısı önümüzdeki dönemde artacak. Ayrıca, şirketimizde kadın-erkek dengesini sağlama programımız var.