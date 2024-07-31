Olimpiyatlarda yeşil adımlar

Paris 2024 Olimpiyatları, sürdürülebilirlik alanında önemli hedef, yenilik ve teknolojilerle öne çıkıyor.

Fransa, Paris’te düzenlenen olimpiyatları, kentin uzun vadeli çevresel politikalarını hızlandırmak için bir araç olarak kullanmayı hedefleyerek, sürdürülebilirlik alanında detaylı bir planlama yapmış gibi duruyor.

Her ne kadar açıklanan iddialı hedefler çeşitli eleştiriler ve zorluklarla karşı karşıya olsa da, ortaya konulan çaba, bu düzeyde büyük ve kalabalık organizasyonların sürdürülebilirlik ekseninde uygulama çerçevesini çizmesi açısından son derece önemli.

2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları’na kıyasla toplam karbon ayak izini yarıya indirmeyi hedefleyen Paris, bunu inşaat, ulaşım, enerji ve tüketim üzerine odaklanan bir dizi önlemle gerçekleştirmeyi hedefliyor.

İddialı çevresel hedefler

Elbette ilk akla gelen uygulamalar arasında, enerji ihtiyacının yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, az sayıda yapılan yeni yapıların tümünün BREEAM ve LEED gibi sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip olması, kullanılacak araçların yüzde 100’ünün elektrikli olması, 2 binden fazla elektrikli otobüsle toplu taşımanın yapılması ile bisiklet yolları ve yaya alanlarının genişletilerek, sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin teşvik edilmesi yer alıyor.

Sadece bunlar değil. Olimpiyat boyunca atıkların yüzde 70’inin geri dönüştürülmesi hedefleniyor. Binlerce kişinin yiyeceği yemekler için malzemelerin yüzde 80'ini yerel olarak temin edilmesi ve yüzde 60 bitki bazlı gıdalar sunulmasıyla, tüm yemek operasyonundan kaynaklanacak emisyon yükünün azaltılması ön görülüyor.

Sosyal etki de ön planda

Olimpiyatlarda sadece çevresel değil, sosyal etki açısından da önemli hedefler var.

Paris, "yoksul gruplarda ekonomik ve sosyal kalkınma yaratma çabalarından ötürü" Nobel Barış Ödülü verilen Bangladeşli ekonomist ve sivil toplum lideri Prof. Muhammed Yunus ile bir anlaşma imzalayarak, oyunları sosyo-ekonomik açıdan da sorumlu bir organizasyon haline getirecek bir dizi uygulamayı planladı. Örneğin, sorumlu satın alma planı ile tüm organizasyon için yüzde 75’i Fransız küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşan bir tedarikçi havuzundan yararlanılıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da bu oyunların önemli bir yeri var. Paris 2024, tarih boyunca eşit sayıda kadın ve erkek sporcunun yer alacağı ilk olimpiyat olacak. Sadece sporcularda değil, organizasyonda görev alanlar için de bu konuda önemli taahhütler bulunuyor.

Olimpiyatların ekonomik etkisi de oldukça büyük. Etkinliğin tüm yaşam döngüsünü (2018-2034) içerecek şekilde yapılan ekonomik etki tahminlerine göre, düşük senaryoda beklenen ekonomik katkı 6,7 milyar Euro olarak hesaplanıyor. En iyi senaryoda ise bu rakam 11 milyar Euro üzerine çıkıyor. Organizasyonun toplam maliyeti ise 9 milyar euroyu aşacak.

Eleştiriler de yok değil!

Paris 2024'ün sürdürülebilirlik hedefleri birçok yönden olumlu karşılansa da bazı eleştiriler de mevcut. Özellikle karbon nötr hedeflerinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda şüpheler var. Karbon kredileri ve dengeleme yöntemleri henüz tam anlamda güvenilirlik kazanmış uygulamalar değil. Dolayısıyla, bu yöntemlerin kullanımıyla ilgili eleştiriler de sürüyor.

Bir başka konu da sponsorlara yöneltilen ‘yeşil yıkama’ eleştirileri. Air France, CMA CGM Group (lojistik) ve ArcelorMittal (çelik ve madencilik) gibi karbon yoğun endüstrilerde faaliyet gösteren sponsorlar, bu oyunlar özelinde de yeşil yıkama eleştirileri ile karşı karşıya.

Citius, Altius, Fortius*

Sonuç olarak, Paris 2024 Olimpiyatları sürdürülebilirlikte iddialı hedefler koymuş durumda ve bu hedeflerin büyük bir kısmı yenilikçi yaklaşımlar içeriyor. Paris 2024, yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda küresel sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunan bir platform olmayı ve bundan sonrası için de geleneksel olimpiyat sloganına (*daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü) uygun olarak, önemli bir çıpa haline gelmeyi amaçlıyor.

Kritik konu, alınan tüm önlemlerin ve ortaya konulan iddialı hedeflerin sonuçlarını ve elbette çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini titizlikle ölçmek ve şeffaf şekilde raporlamak olacak.