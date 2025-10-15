Ömer Faruk Çolak'ın son yazısı: Süt mü silah mı?

Türkiye’nin saygın iktisatçılarından, bilim insanı yazarımız Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak'ı, dün Ankara’da ani gelişen rahatsızlığı sonrası maalesef kaybettik. Çolak'ın, vefat etmeden saatler önce EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı son yazısını okurlarımızla buluşturuyoruz.

Ömer Faruk Çolak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz...

ABD Başkanı Trump büyük bir gururla Gazze’de İsrail saldırısını/soykırımını bitirdiğini ilan etti. Sergilenen pozlar, yapılan anlaşma tam bir komedi. Çünkü bu tablonun yaratıcısı ABD idi. Hamas’ı ABD yarattı. İşi bitince de sepeti koluna verdi.

Başkan Trump, şu anda kapalı durumda olan Federal hükümetin bu duruma düşmesinin nedeni olarak diğer ülkeleri göstermekte. Ona göre ABD’nin yaptığı askeri harcamalar, göçmenlere aktardığı vergiler, düşük gümrük vergileri bütçe açığını, bu da borçlanma oranını yükseltmekte. Başkan kısmen bu savında haklı. ABD geçen yıl 997 milyar 309 milyon dolarlık askeri harcama yaptı, bu da GSYH’sinin 3,42’ine denk gelmekte. Kendisinin en yakın takipçisi Çin, 313 milyar 658 dolarlık harcama yaptı. GSYH’sine göre en fazla harcama yapan ülke, özel durumu nedeniyle yüzde 34,48 ile Ukrayna.

Trump ikinci döneminde ABD’nin katlandığı maliyeti düşürmek istiyor. Bunu yaparken de oldukça kaba ve köylüce bir şekilde hareket etmekte:

-Para istiyor,

-Bağımsız ülkelerin topraklarını istiyor,

-Kafasına göre gümrük vergisini artırıyor,

- Kafasına göre istediği ülkeyi bombalıyor.

Yurtdışında bunları yaparken yurtiçinde sosyal yardımları azalttı, göçmenleri sınır dışı etti, eğitim harcamalarını azalttı.

Trump, süt üretimi yapmak yerine, silah üretmeyi tercih etti. O bir kapitalist, biliyor ki silah üretiminde kârlılık, süt üretiminden daha fazla.