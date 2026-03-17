Önceki gece siz Oscar törenini izlerken salonda kedi ve bale lobisi konuşuluyordu

Bir Oscar töreni daha bitti…

Benim için en büyük düş kırıklığı, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü Michel B. Jordan’ın kazanmasıydı. Çünkü bana göre ne o film ne de oyuncuları Oscar’ı almayı hak ediyordu.

Benim için film, Rodriguez ve Tarantino’nun yaptığı “From Dusk Till Dawn” (Gün Batımından Şafağa) filminin neredeyse birebir yeniden yapımı gibiydi.

Niye bu kadar ödül aldı, doğrusu anlamadım.

WARNER BROS STÜDYOSUNDA SINNERS FİLMİNİN GİTARINI BİLE SERGİLİYORDU

İki gün önce Warner Bros stüdyolarını gezmiştim.

Warner bu filme çok önem veriyordu. Neredeyse müze salonunun büyük bir bölümünü bu filmin oyuncularının kostümlerine ve kullanılan aksesuarlara ayırmıştı.

Filmde kullanılan gitar bile sergileniyordu.

Ben de önünde bol bol fotoğraf çektirdim.

DÜN GECE TÖRENİ SEYRETTİĞİM YERDE 1929’DAKİ İLK TÖRENİN MENÜSÜNÜ GÖRDÜM

Dün gece töreni ikinci yıl üst üste Roosevelt Oteli’nin balo salonunda izledim.

Bu salon, ilk Oscar töreninin yapıldığı salondu.

Orada ilk törenin davetiyesini ve yemek menüsünü de gördüm.

Masada Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Menekşe Onuk ve eşi Anıl Arda Onuk; Karaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca; Kurumsal İletişim ve Marka Yöneticisi ve Idea Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ajansı sahibi Şila Gök; Türkiye’nin iki Michelin yıldızlı şefi Fatih Tutak; Hürriyet’in Los Angeles’taki büro temsilcisi Barbaros Tapan ve eşi yazar Elif Zorlu Tapan; Sabah Gazetesi Ekler Genel Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik ve Karaca Kurumsal İletişim Direktörü Seray Anıl vardı.

HOLLYWOOD’DAKİ EN ÖNEMLİ BİLGİ KAYNAĞIM

Hollywood ve eğlence dünyasının hem insanları hem de ekonomisi konusunda en bilgili kişilerden biri Elif Zorlu Tapan. Eşi Barbaros Tapan gibi onun da Hollywood’da çok güçlü ilişkileri var.

Los Angeles’ta olup bitenler konusunda en büyük yardımcım o. Onun sayesinde burada Oscar kulislerinde konuşulanları öğrenebiliyorum.

Size dün geceki tören ve öncesinde konuşulanlardan bir potpuri hazırladım.

İsterseniz en merak edilen konudan başlayayım.

TIMOTHÉE CHALAMET BALE AÇIKLAMASI YÜZÜNDEN Mİ EN İYİ AKTÖR ÖDÜLÜNÜ ALAMADI

Oscar öncesi en çok konuşulan konulardan biri Timothée Chalamet’in bale ve opera açıklaması yüzünden Oscar şansını kaybettiği iddiasıydı.

Tören sonunda hâlâ birçok kişi ödülü, “bale ve tiyatroyu çok demode bulduğu” yönündeki açıklaması nedeniyle kaybettiğine inanıyordu. Kazanma şansının yüzde 70’lerden yüzde 30’lara düştüğü bile söylenmişti.

Hemen söyleyeyim:

Bu doğru değil.

Çünkü Chalamet’in bu açıklamaları final oylaması bittikten sonra yapıldı.

Akademi’nin resmi takvimine göre final oylaması 26 Şubat 2026’da başladı ve 5 Mart 2026 saat 17.00’de sona erdi. Dolayısıyla büyüyen bu tartışmanın resmi oy sürecine etkisi olması mümkün değil.

TIMOTHÉE, MARLON BRANDO’DAN SONRA O ÜNVANI ALAN İKİNCİ KİŞİ OLDU

Timothée Chalamet, 2025 SAG Awards konuşmasında “greatness” (büyüklük) peşinde olduğunu ve “one of the greats” (Hollywood’un en büyüklerinden biri) olmak istediğini söyledi.

Gerçekten de genç yaşta 8 Best Picture adayı filmde yer alan ilk oyunculardan biri oldu:

Call Me by Your Name

Lady Bird

Little Women

Dune

Don’t Look Up

Dune: Part Two

A Complete Unknown

Marty Supreme

Timothée Chalamet, Call Me by Your Name, A Complete Unknown ve Marty Supreme ile üç kez En İyi Erkek Oyuncu adaylığına ulaşan en genç isimlerden biri.

Sektörde sık sık şu karşılaştırma yapılıyor:

Marlon Brando üçüncü adaylığını 1954’te, 30 yaşında almıştı. Chalamet için de benzer bir kariyer hızından söz ediliyor.

KEDİ LOBİSİ EN İYİ KADIN ÖDÜLÜNÜ ÖNLEYEMEDİ

Fotoğraf yapay zekayla oluşturulmuştur

En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde bale tartışması vardı.

En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde ise kedi tartışması yaşandı.

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Hamnet filmindeki rolüyle Jessie Buckley kazandı.

Ancak eski bir podcast konuşması gündem oldu.

Eşiyle ilişkilerinin başında aralarında kediler yüzünden bir tartışma çıkmış. Buckley, eşini kedileri başkasına vermeye zorladığını ve “ya ben ya kediler” dediğini anlatmış.

Bu sözleri yeniden gündeme gelince sosyal medyada tepki gördü.

Ama görünen o ki kedi lobisi Buckley’in ödül almasını engelleyemedi.

TIMOTHÉE’NİN FİLMİNE BİR DE CİNSEL TACİZ İDDİASI KARIŞTI

Timothée Chalamet’nin filmiyle ilgili tek talihsizlik bale açıklaması değildi.

Filmin yönetmeni Josh Safdie hakkında da bir tartışma çıktı.

Safdie’nin adaylığının açıklanmasından sonra bir iddia gündeme geldi. 2017 yılında çektiği “Good Time” filminin setinde bazı olaylar yaşandığı öne sürüldü.

İddiaya göre 17 yaşındaki bir genç kız, filmde seks işçisi rolü için kadroya alınmıştı. Ancak çekimler sırasında uygunsuz ve güvensiz bir ortam oluştuğu, hatta sette “cinsel sınır ihlali” yaşandığı söylendi.

Bu olay Oscar sezonunda “Marty Supreme” etrafındaki en büyük krizlerden biri hâline geldi.

BU YIL EN İYİ 10 ADAY FİLMİ İZLEYEN İNSAN SAYISI DÜŞTÜ

Bu yıl En İyi Film kategorisindeki 10 adayın ABD’deki toplam sinema izleyici sayısının 48 milyon olduğu söyleniyor.

Geçen yıl ise bu rakam 65 milyondu.

Ancak geçen yılın toplamını yükselten iki büyük gişe filmi vardı: Wicked ve Dune: Part Two.

98 YILDIR HİÇBİR SİYAH YÖNETMEN EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜNÜ ALAMADI

98 yıllık Oscar tarihinde hiçbir siyah yönetmen En İyi Yönetmen ödülünü kazanamadı.

Bu nedenle Ryan Coogler, “Sinners” ile kazanırsa bir ilke imza atacaktı.

Ama bu yıl da beklenen olmadı.

En İyi Yönetmen ödülünü “One Battle After Another” filminin yönetmeni Paul Thomas Anderson kazandı.

KAZANANLARLA AI ALEMİNDE BİRLİKTE OLDUK

Burada yerleşik ve akredite bir gazeteci değilseniz Oscar partilerine girmek oldukça zor.

Biz töreni Los Angeles’ın en prestijli gala yemeklerinden birinin verildiği Roosevelt Oteli’nde izledik. Bu otel törene davet edilen pek çok ünlünün de kaldığı yer.

Törenden sonra ayrılırken, özel tasarım bagaj araçlarıyla otele getirilen ünlülerle karşılaştık.

Biz de ChatGPT sayesinde yapay zekâ ortamında ödül alan ünlülerle kendimizi bir araya getirip hatıra fotoğrafları yaptık.

EN ÜNLÜ ERKEK OYUNCU TÖRENDEN SONRA EN ÜNLÜ BURGERCİYE GİTTİ

Bu yıl En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan “Sinners” filminin oyuncusu Michel B. Jordan, tören yapılan binanın hemen yan sokağındaki “In-N-Out” adlı burgerciye gitti.

“In-N-Out” sadece California bölgesinde bulunan bir burger zinciri.

Buralarda adeta bir efsane.

Ben köfte diyarında yaşayan bir insan olarak burgerle pek ilgilenmem. Ama burada ben bile yedim.

Biraz da after party’lerden söz edeyim.

BU YIL EN GÖZDEN DÜŞEN AFTER PARTY

En önemli after party hiç şüphesiz Vanity Fair’inkiydi.

Ancak Graydon Carter genel yayın yönetmenliğinden ayrıldıktan sonra bu parti ışıltısını kaybetti.

Yeni genel yayın yönetmeni bana göre sadece after party’nin değil, derginin de bütün ışıltısını yok etti.

Şimdi Oscar after party’sinin davetli sayısı çok düşürülmüş. Parti de oldukça sönükleşmiş.

Sadık bir okuyucusu olarak Graydon Carter’ı çok arıyorum.

BU YIL EN GİZEMLİ “ALTIN PARTİ”

Los Angeles’ın en gizemli after party’si ise Chateau Marmont’ta Beyoncé ve eşi Jay-Z’nin verdiği parti.

Adı: “Gold Party”.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dışarı fazla bilgi sızmadı.

Bu partiye katılım paralı değil. Ancak iki ev sahibinin özel davetiyle gidilebiliyor.

Leonardo DiCaprio, Rihanna, Kim Kardashian, Zendaya ve Timothée Chalamet gibi A kategorisi oyuncu ve müzisyenler davet ediliyor.

EN PAHALI PARTİ ELTON JOHN’UNKİ

Geleneksel partilerin en önemlilerinden biri de Elton John’un verdiği parti.

Daha doğrusu Elton John AIDS Vakfı tarafından düzenleniyor.

Buraya Lady Gaga, Dua Lipa ve Donatella Versace gibi ünlü müzisyenler ve tasarımcılar katılıyor.

Bireysel biletler eskiden 2-5 bin dolar arası olarak biliniyordu ama bu yıl kulağıma gelen rakam 9 bin dolar.

Masa satın almak ise şöyle:

10 kişilik VIP masa: 25-50 bin dolar

Premium sponsor masaları: yaklaşık 100 bin dolar.

AŞIRI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMIŞ AMA BİZ YOLDA POLİS GÖRMEDİK

Oscar töreni öncesinde Los Angeles’ta güvenlik ciddi biçimde artırıldı.

Ödüle dört gün kala FBI’ın “İran dronlarla saldırabilir” uyarısı yapması sinirleri gerdi. Son gün bir de “Bir İran gemisinin limana yanaştığı” söylentisi çıkınca Amerikalıların güvenlik paranoyası iyice tırmandı.

LAPD, FBI ve diğer kurumların koordinasyon içinde olduğu; katmanlı güvenlik çemberleri, yoğun trafik planları ve Hollywood genelinde hissedilecek polis varlığı olacağı açıklandı.

Los Angeles Polisi, “Hazırlıklarımız katmanlı güvenlik çemberlerini, trafik yönetim planlarını ve Hollywood genelinde yoğun şekilde hissedilecek polis varlığını kapsamaktadır” dedi.

Ama doğrusu biz şehirde öyle aşırı bir polis varlığı hissetmedik.

(Soldan sağa) Barbaros Tapan, Elif Zorlu Tapan, Seray Anıl Ekşi, Ertuğrul Özkök, Fatih Tutak, Sinan Özedincik, Şila Gök, Fatih Karaca

BAYRAM SORUSU: SİZCE OSCAR HALISININ UZUNLUĞU NE KADAR

Ben merak ettim, size de sorayım…

Oscar kırmızı halısının uzunluğu ne kadar sizce?

Sordum.

900 feet dediler.

Yani yaklaşık 274 metreymiş.

Bu yıl Oscar günlerinden size aktaracaklarım bu kadar.

Bu gece Londra’ya geçiyorum.

Hepinize güzel bir bayram diliyorum.