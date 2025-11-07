Önceki gece üç kişi ödül aldı, beş kişi beni ağlattı

O çocuğun hikâyesi 1 Ekim 1989 günü başladı.

O gün Trabzon’da bir çocuk doğdu ve alınyazısı da o gün yazılmaya başladı.

Doğuştan kas erimesi hastalığı vardı.

Yine de 8 yaşına kadar yürüyebildi.

Hatta bazı arkadaşları ile sokakta bile oynayabildi.

Ama 8 yaşına geldiğinde artık hayatının geri kalanında onun adının başına yazılacak sıfat belli olmuştu…

ÖNCE SAKAT DENDİ SONRA ÖZÜRLÜ AMA SONRA

Önceleri “Sakat” dendi.

Sonraları daha zarif bir kelime bulacağız derken daha incitici bir ifade bulundu:

“Özürlü…”

Sonunda, hayatının geri kalanında onu o yapacak gerçek kelime yerine oturdu:

“Engelli…”

ÖNCEKİ GECE İŞTE O ÇOCUĞA ÇOK GÜZEL BİR ÖDÜL VERİLDİ

Trabzon’da doğan çocuğun adı Abdullah Öztürk’tü…

Ve o çocuk önceki akşam Kuruçeşme Divan’da yapılan törende “Mustafa Koç yılın sporcusu” ödülünü kazandı.

Mustafa Koç ödüllerinin bu yıl 9’uncusuydu.

Öylesine başarılı bir jüri oluşturuluyor ki, her yıl hepimizi çok etkileyen ödüller veriliyor.

Ama bu yılki ödül sanki çok başkaydı.

BU YILKİ ÖDÜL DAHA GİRİŞTEN ÇOK FARKLIYDI

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa Koç’un eşi Caroline N. Koç bu ödül sürecini çok güzel yönetiyor.

Bu yıl Kuruçeşme Divan’ın girişinden itibaren fark görülüyordu.

Işıklı bir koridordan geçerek salona gidiyordunuz.

Tören salonunu bir uçtan ötekine kaplayan dev ekran ve üzerindeki tasarım olağanüstüydü.

Salonu devasa bir sahneye dönüştürmüştü.

Ama en önemlisi bu yıl verilen ödüller tam ama tam yerine gitmişti.

Bu yıl 3 ayrı kategoride ödüller verildi, ama ben ödül verme sırasında ikinciden başlayacağım.

ALINYAZISINA İSYANIN İLK CÜMLESİ: BEN ENGEL TANIMIYORUM

Girişte anlattığım sahne o çocuğun hikâyesinin sonuydu.

Sekiz yaşında kas erimesinden yürüme kabiliyetini kaybeden Abdullah Öztürk’ün, alınyazısına başkaldırma bilincine geldiğinde aldığı ilk karar şu oldu:

“Ben engel tanımıyorum…”

Oysa yürüyemiyordu.

Hayatı artık bir engelli sandalyesi üzerinde geçecekti.

Hatta “Ben engel tanımıyorum” cümlesini bile zorlukla telaffuz ediyordu.

Çünkü kas erimesi, mimikleri de yüzünden almış, konuşmasını zorlaştırmıştı.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NE GİDEN UZUN VE ZOR YOL

Ailesinin imkânları çok sınırlıydı.

Yoksuldular ama hem anne hem baba, engelli çocuklarının eğitimi konusunda büyük bir manevi zenginliğe sahipti.

Çocuklarının eğitimi için Ankara’ya taşındılar.

Ankara’da özel bir yatılı engelli okulunda eğitim gördü.

Herkes bilsin diye onu yetiştiren okulun adını da vereyim:

Doğan Çağlar Özel Meslek Okulu…

Sporla orada tanıştı.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük bölümüne girip mezun oldu.

Masa tenisi de o yıllarda başladı…

OLİMPİYATI KAZANDIĞI MAÇI MUTLAKA SEYREDİN, NE DEDİĞİMİ ANLAYACAKSINIZ

Önceki geceye kadar kafamda sandalyeye bağımlı bir insanın masa tenisi oynaması ile ilgili hiçbir fikir yoktu.

Geceye önce onu Olimpiyatlarda dereceye götüren maçını izleyerek başladım.

Bilmiyorum hayatınızda hiç engelli iki insanın masa tenisi karşılaşmasını izlediniz mi?

İnsanı hayretler içinde bırakan bir sürat.

İnanılmaz bir konsantrasyon, yine hayretler içinde kaldığınız bir ritim.

Allah insanın ayaklarından aldığı kabiliyeti, beynine, kollarına, karar verme kabiliyetine nasıl böylesine hayret verici biçimde eklemiş…

KENDİNİ MASA TENİSİ OYNARKENKİ KADAR BAŞARILI İFADE EDİYOR

Seyrederken Abdullah Öztürk gözümde büyüdü büyüdü…

Devleşti.

Ve Paralimpik Olimpiyatlarda şampiyon olduğu anki sevinci…

Uçurdu hepimizi…

Bir süre sonra o “Engel” denen şey gözümde silindi gitti ve geriye dört dörtlük bir sporcu kaldı.

Sonra onu dinledik.

Kas erimesinin yüzüne getirdiği konuşma zorluğu, ona kendinden emin bir muhakeme kabiliyeti ve ifade rahatlığı olarak geri dönmüş.

Verdiği mücadeleyi anlatırken kendinizi bırakıyorsunuz.

Ağlıyorsunuz.

Ama katiyen bir hüzün gözyaşı değil bu…

Tam aksine mutluluk gözyaşları.

Alınyazısını kendi yazmaya azmetmiş bir insanın size verdiği hayranlık duygusu.

ONU ANLATAN FİLMDE OLAĞANÜSTÜ BİR İNSAN DAHA TANIDIK

Onu tanıtmak için hazırlanan filmde olağanüstü bir insan daha tanıdık.

Onun hocası, hayat koçu…

İlhami Kılınçkaya…

O nasıl bir samimiyettir… Nasıl bir güven duygusudur…

Olaylara bakıştaki psikiyatr bilgelik…

En zor olayı bile muzip bir cümle ile tamamen tersine çevirme kabiliyeti…

BAZEN BİNECEĞİMİZ OTOBÜSE ALMAK İSTEMEYEN BİLE ÇIKTI

Bir de kadın paralimpik masa tenisi takımımızdan birini tanıdık.

Nergiz Altıntaş…

“Hayat kolay değildi; bazen binmek istediğimiz otobüse bile alınmak istemiyorduk” diyor.

Eminim benim gibi salondaki herkes gönlünden bir ödülü de o kadın masa tenisçimize vermiştir.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELEN BAŞARILAR

Abdullah Öztürk’ün hikâyesine dönüyorum.

Böyle başlayan bir hayattan sonra gelen bir şampiyonluklar resmigeçidi…

(*) 2014 yılında Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası’nda takım olarak gümüş madalya.

(*) 2016 Yaz Paralimpik Oyunları’nda tek erkekler sınıf 4 kategorisinde altın madalya.

(*) 2020 Yaz Paralimpik Oyunları’nda yine bireysel olarak altın madalya.

O ARTIK TÜRKİYE’DEKİ BÜTÜN ENGELLİLER İÇİN ÇALIŞAN BİR GÖNÜLLÜ

Ve asıl en büyük şampiyonluğu…

O artık Türkiye’deki bütün engelliler için gece gündüz çalışan bir gönüllü…

Ayağa kalktım, ceketimi ilikledim ve önünde eğildim bu azmin…

Bu arada engelli sporcular için büyük çaba harcayan Murat Aksu’yu da anmak istiyorum.

Gecede o da oradaydı.

KILINÇ KUŞANMIŞ 1 DEVLETİN “EPE” İLE TANIŞMASI

Gecenin ilk ödülü ise Olimpik kategoride bir sporcuya verildi.

Milli eskrimcimiz Dr. Enver Yıldırım.

Biz kılıç kuşanmış 16 devletin temsilcisiyiz ama “Epe” kuşananımız neredeyse yok denecek kadar azdı.

İşte öyle bir dalda, azimli bir genç insan “Eskrim” dalında başarılara imza atmış akademik bir sporcumuz.

Önceki gece eşiyle birlikte bize öyle güzel ve umut dolu bir tablo gösterdiler ki…

Onların karşısında da ayağa kalktım, önlerinde eğildim.

Ve sıra gecenin benim için çok özel anlamlı ödülüne geldi.

BANA “YAŞAM BOYU SPORA HİZMET ÖDÜLÜ KİME VERİLSİN” DİYE SORSALARDI

Bu yıl ilk defa “Yaşam boyu spora hizmet ödülü” verildi…

İlk ödül kime verilmeli diye bana sorsalardı, banko o isme verirdim.

Millî güreşçimiz Ahmet Ayık’a…

Adının anons edildiğini duyunca çok sevindim.

O sahneye çıkarken ben 1956 yılına gittim.

9 YAŞIMDA BENİ HÜRRİYET’LE TANIŞTIRAN GÜREŞÇİLERİMİZ

Dokuz yaşımdayım ve Hürriyet gazetesi ile tanışıyorum.

Çünkü gazete muhabir göndermiş, Avustralya’daki Olimpiyatlarda güreş millî takımımızı izliyor.

8 madalya alıyoruz.

Üçü altın.

Hürriyet gazetesinin manşetindeki ilüstrasyonları göğsüme bastırıyorum.

“Millî heyecan” nedir öğrendiğim yıllar.

Hamit Kaplan… Mustafa Dağıstanlı… İbrahim Zengin… Adil Atan…

Bu isimler bugün 78 yaşımda hâlâ hafızamda aynen duruyor.

Tıpkı Macaristan’ı 3-1 yenen Millî Futbol takımımız gibi.

TOKYO OLİMPİYATLARINDA MUHTEŞEM BİR AĞIR SİKLET

Sonra 1964 Tokyo Olimpiyatları geliyor.

Artık 17 yaşımdayım.

Ve o yıl Tokyo Olimpiyatlarında, hem de ağır siklette yeni bir güreşçimiz hafızalarımıza giriyor:

Ahmet Ayık…

O günden bu yana 61 yıl geçti.

Önceki akşam Ahmet Ayık’ı ödül alırken gördüğümde 64 heyecanım aynı duruyordu sanki.

“ER MEYDANI” MİNDERİ KADIN GÜREŞÇİLERE AÇAN BÜYÜK İNSAN

Ahmet Ayık herhangi bir sporcu değil.

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’te köyden çıkıp, dünyanın en ileri metropollerindeki modern zihniyete taşıyan bir insan.

Türk güreşinde en büyük devrimi yapan oydu.

Güreş minderini kadınlara açan yöneticimiz bizim o.

Hem de ne zorluklarla savaşarak.

İLK KADIN GÜREŞÇİLERİMİZ MİNDERDE ERKEKLERCE YUHALANDI

O ilk kadın güreşçilerimiz minderde yuhalandılar ilk günlerde tribünlerdeki erkek seyirciler tarafından.

“Vazgeçelim” diyenler oldu.

Yılmadı Ahmet Pehlivan…

O bir ağır siklet Olimpiyat şampiyonuydu.

Vicdanının ve Atatürk Cumhuriyetinin ona verdiği bütün yüreği ile bastırdı…

Tuşa getirdi bütün o yuhalayanları.

Minderdeki en büyük zaferiydi bu onun.

Ve bugün artık kadın güreşçilerimizin altın, gümüş, bronz madalyalarını hepimiz millet olarak boynumuza takıp gururla dolaşıyoruz.

Bu Cumhuriyet dünyada kadınlara oy hakkı veren ilk ülkeydi.

Kadın güreşçilere minderi açan da o ülke oldu.

Çok yaşa Ahmet Ayık…

Bütün ödüller sana helal olsun millî başpehlivanımız…

GECENİN GÖLGE SAKSAFONCUSU MEĞER ÜNLÜ BİR YAZARMIŞ

Gecenin başlangıcında çok güzel bir dans performansı izledik.

Dev ekran ve o güzel tasarımın önünde etkileyici bir şovdu.

Dansa bir de saksafoncu eşlik ediyordu.

Ancak onu hep ekranda bir gölge gibi seyrettik.

Şov bittiğinde anons edildi.

Meğer o saksafoncu ünlü yazarımız Kürşat Başar’mış.

ÖNCEKİ GECE ÜÇ KİŞİ ÖDÜL ALDI, BEŞ KİŞİ BENİ AĞLATTI

Önceki gece işte böyle harika bir geceydi.

Bol bol ağladım.

Üç kişi ödül aldı, beş kişi beni sevinçten ağlattı.

Bütün tören boyunca ayağa kalkıp kalkıp alkışladım.

O ödülleri verenlerin önünde de saygıyla eğildim.

Ve şunu anladım.

Yaş aldıkça ağlamak kolaylaşıyor.

Ağladıkça son 20 yılda kaybettiğimiz insanlık, vicdan, sevgi, muhabbet çok güzel bir insanlık hali olarak yine bize dönüyor.

Önceki gece bir kere daha anladım ki…

Ağlamak güzeldir.

Ağlayabilmek de güzeldir.