Öne çıkan 2025 vergi düzenlemeleri

İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasında sınırlamalar

24.07.2025 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7555 sayılı kanunla, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde yapılan değişikliklerle;

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması, indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap döneminden itibaren en fazla on hesap dönemiyle sınırlandırıldı.

Kurumlar vergisi indirim oranı, % 60 olarak belirlendi. Böylece indirimli orana tabi kazanca uygulanacak oran, asgari kurumlar vergisi uygulamasıyla uyumlu olarak % 10 oldu.

Kazanç bulunmasına rağmen yararlanılmayan yatırıma katkı tutarlarının izleyen dönemlerde dikkate alınamaması öngörüldü.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli oran uygulanabilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetki yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme kapsamında Cumhurbaşkanı, toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve hakedilen yatırıma katkı tutarını geçmemek üzere; dört hesap dönemiyle sınırlı olarak, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmaya yetkili.

Değişiklikler, 16.06.2025 tarihinden önce başvurusu yapılmış ve reddedilmemiş olanlar hariç, yayımı tarihinden itibaren alınan yatırım teşvik belgelerine uygulanmak üzere 24.07.2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

Asgari kurumlar vergisine ilişkin düzenleme

Asgari kurumlar vergisi düzenlemesi 02.08.2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7524 sayılı Kanun’la yapıldı ve 2025 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Düzenleme kısaca, hesaplanan kurumlar vergisinin, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının % 10’undan az olamayacağını öngörüyor. Kanun, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancı ibaresini, ticari bilanço kârına kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesiyle bulunan tutarı olarak tanımlıyor.

Asgari kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin açıklamaları içeren Tebliğin, geçmiş yıl zararlarının, asgari kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınamayacağına ilişkin açıklamaları iptal davasına konu oldu. Danıştay Üçüncü Dairesinin 10.02.2025 tarih ve E:2024/5700 sayılı kararıyla Tebliğin ilgili bölümünün yürütmesi durduruldu. Bildiğim kadarıyla henüz esasa ilişkin bir karar yok.

Ar-Ge ve Teknopark teşviklerine ilişkin düzenlemeler

24.07.2025 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7555 sayılı Kanun’la, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun’da yapılan değişikliklerle, Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi istisnası, brüt asgari ücretin kırk katı ile sınırlandırıldı. Brüt asgari ücretin kırk katı, 2026 başı itibariyle 1.321.200 lira.

Değişiklik, 01.08.2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

Dördüncü geçici vergi dönemi yeniden getirildi

5766 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesinde yapılan değişiklikle, 2022 yılında yapılan değişiklikle kaldırılan dördüncü geçici vergi dönemi yeniden getirildi.

Değişiklik 2025 yılı gelirlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Dolayısıyla Ekim-Aralık 2025 dönemi için geçici vergi beyannamesi verilmesi gerekiyor.

Öte yandan, 24.12.2025 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 587 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle yapılan düzenlemeyle, 2025 hesap dönemi dördüncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmaması öngörüldü.

Enflasyon düzeltmesi uygulamasının ertelenmesi

25 Aralık 2025 tarih ve 7571 sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 37. maddeyle; 2025 hesap dönemi ile geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde, enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaması öngörüldü.

Düzenlemeyle ayrıca, Vergi Usul Kanunu’na mükerrer 298. maddenin (Ç) fıkrasında yer alan yeniden değerleme uygulaması açısından, enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemlerin enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem olarak kabul edilmesi hükme bağlandı. Bu düzenleme, enflasyon düzeltmesinin yapılmayacağı dönemler için yeniden değerleme yapma olanağı sağlamış oldu.

Bazı yatırım fonlarının elden çıkartılmasından elde edilen gelirlerin tevkifat kapsamına alınması

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde 7566 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformunda işlem görmeyen ve fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin herhangi bir oransal sınırlamaya tabi olmayan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla elde tutma süresine bağlı tevkifat istisnası kapsamından çıkartıldı.

Değişiklik, 19.12.2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu arada geçici 67. maddenin yürürlük süresi, 01.12.2025 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 31.12.2030 tarihine kadar uzatıldı.

Yatırım fon ve ortaklıkları kazançlarına ilişkin istisna

02.08.2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7524 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-1/d maddesinde yapılan değişiklikle, yatırım fon ve ortaklıkları kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası, fon ve ortaklıkların sahip oldukları taşınmazlardan elde ettikleri kazançların en az %50’sinin, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar kâr payı olarak dağıtılması koşuluna bağlandı.

Düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. Dolayısıyla 2025 yılında istisnadan yararlanabilmek için, 2026 Haziran sonuna kadar, taşınmazlardan elde edilen kazançların yarısının dağıtılması gerekiyor.

Harçlarla ilgili değişiklikler

7566 sayılı Kanun’la Harçlar Kanunu’nun 63. maddesinde yapılan değişiklikle, gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında harç tutarının eksik gösterilmesi halinde uygulanacak ceza % 25’ten bir katına (% 100’e) çıkartıldı. Düzenleme 19.12.2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

7566 sayılı Kanun’la ayrıca, Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarifede yapılan değişikliklerle, harca tabi olmayan bazı ruhsat ve yetki belgeleri harç kapsamına alındı, ayrıca bazı harçlar yıllık hale getirildi. Değişiklik 01.01.2026 tarihinde yürürlüğe girdi.

Emlak Vergisi Kanunu düzenlemeleri

7566 sayılı Kanun’la Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde yapılan değişiklikle, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, yeniden değerleme oranında artırılması öngörüldü. Değişiklik öncesinde artış oranı yeniden değerleme oranının yarısıydı. Maddede artış oranı konusunda Cumhurbaşkanına verilmiş yetki de var ama bu yetkinin kullanılmaması durumunda artış yeniden değerleme oranında gerçekleşecek.

Öte yandan, Emlak Vergisi Kanunu’nun geçici 23. maddesinde yapılan değişiklikle, 2026 yılı için vergi değerlerinde yapılacak artışa sınırlama getirildi. Yapılan düzenlemeye göre, 2025 yılında 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin üç katını geçemeyecek.

Konut kira gelirlerinin vergilemesinde faiz giderlerinin indirimine son verildi

19.12.2025 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7566 sayılı Kanun’la, Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddede yapılan değişiklikle, faiz giderlerinin indirimi olanağı işyerleri ile sınırlandırıldı. Düzenleme 2025 yılı gelirlerine uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddende ayrıca, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'inin gayrisafi irattan indirilmesi hükmü yer alıyor. Bu düzenlemede bir değişiklik yok.

Kore Cumhuriyeti ile yapılan ÇVÖ Anlaşması yürürlüğe girdi

Kore Cumhuriyeti ile yapılan ve 1987 yılından beri yürürlükte olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması revize edildi ve yeni Anlaşma 2021 yılında imzalandı. Revize Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 1 Haziran 2024, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih 21.07.2024 olarak tespit eden Cumhurbaşkanı kararı ise 22 Nisan 2025 tarihli Resmî Gazetede yayımlandı.

Anlaşmaya göre, hükümleri Türkiye’de; kaynakta kesilen vergiler yönünden, 01.01.2025 veya daha sonra, mukim olmayanlara ödenen veya mahsup edilen tutarlar için; diğer vergiler yönünden, 01.01.2025 veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için hüküm ifade edecek.