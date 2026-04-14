Önemli mi öncelikli mi?

Binlerce yılın tartışma konusu hala gündemdedir. EHEM ile MÜHİM tercihi, tarihin akışını belirleyecek kadar hayati olmuştur. At, otu önceler, it ise eti… Ama âdemoğlu 5 bin yıldır bu ayırtta zorlanıyor

Hayat, önemliler arasından önceliklerle yol alır. Neye öncelik verdiğine dikkat et. Her önemliye yetişirsen, öncelikliye geç kalırsın. Peki, önemli ile öncelikliyi nasıl ayırt ederim? Önemli bekleyebilir ama öncelikli bekletilemez. Fakat bu ayrımı yapmak, her zaman kolay olmayabilir.

Bir iş; hem önemli hem öncelikli ise; hemen yap! Önemli ama öncelikli değil ise; planla… Öncelikli ama önemli değil ise; ertele. Ne önemli ne de öncelikli değil ise; iptal et. Peki; bir şey ne zaman önemli ve ne zaman acildir? Bunun cevabı evrenseldir ve insan fıtratıyla ahenk içindedir.

12 ÖNEMLİ ARASINDAN 3 ÖNCELİKLİ ŞEY

Önemlidir; zira şirket karlılığını etkiler, marka itibarına tesir eder, çalışan sadakatini arttırır. Önceliklidir; zira hedeflenen zamanda teslim edilmediğinde şirketin pek çok şeyi zarar görür. Önemli ve öncelikli ayırdına varmanın bir yöntemini önereceğim. Bu yöntem sayesinde kolay yol alırsınız.

Hayatınızı kuşatan tüm olguları göz önünde bulundurarak, 12 önemli şey belirleyin. Bunların içinden önemine göre ilk 3’ünü tespit edin. Diğer tüm önemlileri bir kenara bırakın ve bu 3 önceliğe odaklanın. Şunu asla unutmayın; önemli 12 yarım iş yerine öncelikli 3 tam iş yapmış olacaksınız.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Önemli ve öncelikliye dair…

Her öncelikli önemli midir?

Daima önemliler arasındadır. Sorun, ona atfedeceğimiz değerdir. Bu da değişken yargılara bağlıdır. Ancak her önemli, öncelikli olmayabilir. Güçlü yönetici, gerçek lider, aradaki farkı yönetebilendir.

Bunu nasıl başarabiliriz?

Klasik bir dua vardır: 1-Tanrım bana yapabileceklerim yapabilmem için GÜÇ, 2-yapamayacaklarıma katlanabilmek için SABIR ve 3- bu ikisini ayırt edebilmek için AKIL ver. Ah akıl sen ne güzel bir şeysin!

NOT

ÖNCELİKLENDİRME NEDEN ÖNEMLİ?

1-Birçok iş bize aynı anda önemli gözükür. 2-Bir işi yapmak ise zaman tüketir. 3-Zaman ise limitli tek kaynaktır. 4-Çözüm işleri sıraya koymaktan geçer. 5-Önemli(!) nadiren önceliklidir. Ancak sorun şudur ki önemsiz ve önceliksiz olmasına rağmen pek çok işi iptal edemiyor, ötelemiyor, savuşturamıyoruz.

ÖNEMLİ&ÖNCELİKLİ LÛGATI

Önemli: Dikkate alınması gereken, değeri ve etkisi olan, ciddi, ehemmiyetli sorunlar silsilesi

Önemsiz: Önceliklendirilmediğinde hayatımızdan büyük bir eksiklik doğurmayacak olandır

Öncelikli: Bir işin, durumun, zaman maliyeti de hesaba katılarak daha önemli hale getirilmesidir

Önceliksiz: Önemlidir fakat biran önce yapılmasa da olur, ertelenebilir, delege edilebilir olandır