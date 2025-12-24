Online’da günlük teslimatı 2.5 milyon ürüne çıktı, yıllık siparişleri 100 milyonu buldu

MİGROS ONE Genel Müdürü Orçun Onat, 2019 yılında şirketin e-ticaret bölümünün başına geçtiğinde 1997 yılına uzandı:

- 1997 yılında Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk online alışveriş platformu “Migros Sanal Market”le hayata geçti.

“Sanal Market”in o dönemde elektronik ortamda alışverişi gündeme getirmesiyle bir anlamda “çığır açıcı” adım attığını düşündü:

- “Sanal Market”, taze gıda dahil mağazadaki tüm ürünleri, mağaza fiyatları ve kampanyaları da uygulayarak teslim etmeye başladı.

O günlerde “Sanal Market”i kimlerin kullandığına arşivlerindeki kayıtlardan baktı:

- Markete gidecek vakit bulamayanlar, yoğun tempoda çalışanlar, ev hanımları, hamileler, yaşlılar, başka şehirde okuyan çocuklarının evlerine sipariş gönderenler, hatta yurtdışında yaşayıp Türkiye’deki ailelerinin market ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler ilgi gösterdi.

“Sanal Market”le ilgili şu not dikkatini çekti:

- Müşteriler online market siparişlerini götüren görevli arkadaşlarımıza terlik uzatıp eve davet ederlerdi.

1997 ve sonrasındaki birkaç yılda internetin yaygın olmadığını anımsadı:

- O dönemde bilgisayar olan ev sayısı az olduğu gibi internet kullanımı da yaygın değildi. Bu şartlarda bile“Sanal Market” kısa sürede on binlerce kayıtlı müşteriye ulaştı. Bunun üzerine hizmet büyük şehirlerde genişledi.

“Sanal Market” teknolojisinin sürekli geliştirildiğini irdeledi:

- 2010 yılında “Sanal Market”in mobil uygulaması devreye alındı. O dönemde bu da bir ilkti. Ardından kişiselleştirilmiş alışveriş, periyodik sipariş gibi uygulamalar devreye girdi.

Bugünlere döndü:

- Farklı formattaki mağazalarımızla entegre olan online kanallarımız sayesinde 81 ilde on binlerce ürün dakikalar içerisinde müşterilere ulaşıyor.

Migros One Genel Müdürü Orçun Onat’la geçenlerde YouTube kanalımız Nasıl Bir Ekonomi TV’de bir araya gelip sohbet ettik. Onat, şu verileri paylaştı:

Türkiye’de gıda perakendeciliğinde online tarafın payı yüzde 5-6 civarında iken bu oran Migros’ta yüzde 20’yi aştı.

Bugün günde 2.5 milyon ürün teslimatı yapılıyor. 2025 yıl sonu itibariyle toplam yıllık sipariş 100 milyona ulaşacak.

Hedeflerinin altını çizdi:

- Hedefimiz müşterinin bize veya bizim onlara 15 dakika içinde ulaşmamız.

Orçun Onat’a e-ticaretin geleceğini nasıl gördüğünü sordum yanıtladı:

- Bugün dünyada toplam perakende satışlarının ortalama yüzde 20’si e-ticaret üzerinden gerçekleşiyor. 2024’ün sonunda Statista’nın yayınladığı raporda önümüzdeki 5 yıl içinde en hızlı büyüyecek e-ticaret pazarının Türkiye olacağı belirtiliyor.

Sektörün pandemiden bu yana değişen alışveriş alışkanlıkları, tüketici talepleri ve teknolojik gelişmelerle sürekli dönüştüğünü ve büyüme trendini sürdürdüğünü kaydetti:

- Biz bu dünya içinde hem hızla büyüyor hem de kendi teknolojimizi kendimiz yaparak bu anlamda dünyada sayılı firmalar arasına giriyoruz. Bugün dünyanın her yerine satılabilecek farklı teknolojik altyapılarımız var.

Şu noktaya işaret etti:

- Hızlı teslimat, genişletilmiş ürün yelpazesi, avantajlı kişisel kampanyalar ve kullanımı kolay platformlar, online market kategorisinde büyümeyi ve dönüşümü hızlandırıyor.

Entegre kullanıma dikkat çekti:

- Buna karşın hem mağaza hem de online kanalları entegre kullanan müşterilerin tek kanal kullananlara göre harcama eğilimlerinin 2 katına erişebildiğini görüyoruz.

Noktayı şu mesajla koydu:

- Pazara ayak uydurmak yerine robotik sistem kuran, teknolojiyi üreten ve yapay zekayı uçtan uca kullanan bir şirket olarak dönüşüme yön veriyoruz.

Pandemi, dünyada da ülkemizde de e-ticareti tetikledi… Sonrasında fiziki alışverişe yeniden ciddi anlamda dönülmüş olsa da online alışveriş büyümesini sürdürüyor.

Migros’ta online siparişlerin yıllık 100 milyona ulaşması, bu büyüme eğitimini ortaya koyuyor…

Migros One neden kuruldu?

MİGROS ONE Genel Müdürü Orçun Onat’a başında bulunduğu yapılanmaya neden ihtiyaç duyulduğunu sordum, yelpazedeki her biri ayrı şirket gibi olan adımlarını sıraladı:

1997 yılında devreye giren “Sanal Market” e, hızlı teslimatlar için “Migros Hemen” eklendi.

“Sanal Market” “Migros Hemen” Ayrıcalıklı ürün portföyüne sahip “Macroonline” ayrı yapılandı.

“Macroonline” “TazeDirekt” bünyemize sonradan katılan bir hizmetimiz oldu.

Kozmetik mağazalarımız “Mion” da buluştu.

“Mion” Gıda dışı, elektronik ve beyaz eşya satışı için “Migros Ekstra” oluştu.

“Migros Ekstra” Pet ürünleri için “Petimo” gelişti.

“Petimo” 7/24 sipariş restoran ağımız “Migros Yemek” oldu.

“Migros One”ın kullanıcıyı merkeze alan, teknoloji ve datayı kullanarak çeşitlendirilmiş hizmet sunan, entegre bir model olduğunu vurguladı:

- Migros’un sunduğu tüm dijital hizmetleri odaklanma, esneklik, yatırım ve büyüme fırsatları kapsamında “Migros One” çatısı altında birleştirdik. Yani, evdeki tüm ihtiyaçları tek yerden çözmek için kurduğumuz yeni nesil bir ekosistem.

Aileler küçülüyor yemek siparişi pazarı büyüyor

MİGROS ONE Genel Müdürü Orçun Onat, “Migros Yemek”in 2022 yılında kurulduğunu belirtip, şu noktaya işaret etti:

- Artık aileler küçülüyor, tek çocuklu aileler, tek kişilik haneler artıyor. Evlerin metrekareleri, mutfaklar küçülüyor. Bu da yemek siparişi pazarını büyütüyor.

Migros’un yemek işine çok donanımlı girdiğini belirtti:

- “Mide payı” diye bir endeks geliştirdik. Buna göre müşterileri “evde yemek yapanlar” ve “eve yemek siparişi verenler” olarak ele aldık. Evde yemek yapanlara zaten ulaşıyorduk. “Migros Yemek” ile eve sipariş verenleri de kapsamış olduk.

“Yemek” işinin hızlı büyüdüğünü bildirdi:

- Bir yıl içinde 81 ilde hizmet vermeye başladık. Türkiye’nin en hızlı büyüyen yemek platformu olduk. 2025’te de siparişler yüzde 30 büyüdü.

Şu veriyi aktardı:

- Veri bize çok net bir şey söylüyor: Hem market hem yemek dikeyini kullananlar, tek dikey kullananlara göre 3 kat daha sık alışveriş yapıyor. Yani, ekosistemi ne kadar bütünleştirirsek sadakat o kadar artıyor.

Yapay zeka verimlilik sağlıyor, hızımızı artırıyor

MİGROS ONE Genel Müdürü Orçun Onat, e-ticarette sürdürülebilir kârlılığın iki bacak üzerinden sağlandığını belirtti:

Maliyetleri kontrol altında tutmak

Gelirleri artırmak

Kendileri için en büyük maliyet kaleminin toplama ve teslimat olduğunun altını çizdi:

- Yapay zeka teknolojileri maliyet verimliliği, lojistik hız ve esneklik açısından bize önemli avantajlar sağladı. Yapay zekayı birçok alanda hizmetlerimize entegre ediyoruz, operasyonel verimliliği artırıyoruz.

Stok yönetimi ve lojistik süreçlerini yapay zeka destekli çözümlerle teslimat sürelerini optimize ettiklerini kaydetti:

- Market ürünlerinin toplanması, yemek teslimatı ve hızlı teslimat operasyonlarımızda robotik toplama çözümleri ile yapay zeka destekli optimizasyon sayesinde önemli verimlilik arışları sağlıyoruz.

Bu noktada yeni platformlarına değindi:

- Yeni platformumuz “Mystro”, restoranlara data aracılığıyla daha yüksek satış yaptırmayı, daha doğru kampanyalara yönlendirmeyi hedefliyor.

“ChatGPT” üzerinde durdu:

- “ChatGPT” entegrasyonu ile bu platform üzerinden online sipariş vermenin mümkün olacağı bir hazırlık da yapıyoruz.

Money’de 23 milyon aktif üyemiz var

MİGROS ONE Genel Müdürü Orçun Onat, kendi fintek yapılanmaları “MoneyPay”e dikkat çekti:

- Uygulamanın devreye girmesinin ardından bir yıl içinde her üç kullanıcıdan biri ödemesini “MoneyPay” cüzdan üzerinden yapmaya başladı. Bu cüzdanı kullanan müşterilerin sepet ortalaması ciddi ölçüde arttı.

Migros’un sadakat programı “Money”e işaret etti:

- 23 milyonu aşkın aktif üye “Money”i kullanıyor.